生成AI活用によるERPシステム高度化解説セミナー開催のお知らせ＜5/28オンライン開催＞

株式会社ビーブレイクシステムズ

クラウドERP「MA-EYES」を提供している株式会社ビーブレイクシステムズ（本社：東京都品川区、代表取締役：白岩次郎、以下「ビーブレイクシステムズ」）は、株式会社Omlucと共催で「生成AI活用によるERPシステム高度化解説セミナー～赤字プロジェクトの兆候を掴み、先手を打てる予実管理とは？～」と題したウェブセミナー（オンラインセミナー）を2026年5月28日（木）に開催することをお知らせいたします。

▼セミナー詳細URL

https://www.bbreak.co.jp/maeyes/event/seminar_ai_dify_x_erp.html

プロジェクト型企業にとって、収益力を強化するためにはプロジェクトごとの予実管理を正確に行い、赤字プロジェクトに対して早期に対策を講じることが非常に重要です。しかし、ERPシステムのレポートにより赤字になることが明らかになってから行動を起こしても、挽回することが難しいという場面も少なくありません。

本セミナーではERPシステムと生成AIを組み合わせて活用することで、どのように予実管理の高度化が実現できるのか、予実管理の高度化によって赤字プロジェクトをどのように減らすことができるのか、そしてそのような仕組みを低コストで実現するためのAIエージェント基盤Difyについて解説します。

また、プロジェクト型企業の予実管理に貢献するクラウドERPシステムMA-EYESについてご紹介し、MA-EYESとDifyを活用することで、どのように企業経営の高度化が実現できるのか解説いたします。

■セミナー概要

タイトル：

生成AI活用によるERPシステム高度化解説セミナー～赤字プロジェクトの兆候を掴み、先手を打てる予実管理とは？～

開催日時：

2026年5月28日（木）11:00～11:50

開催場所：

Zoomによるオンラインセミナー

参加費：

無料（事前登録制）

セミナー詳細及び申込ページ：

https://www.bbreak.co.jp/maeyes/event/seminar_ai_dify_x_erp.html

主催：

株式会社ビーブレイクシステムズ、株式会社Omluc

ビーブレイクシステムズ 会社概要

社名：株式会社ビーブレイクシステムズ

本社：東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア5階

代表取締役：白岩 次郎

設立：2002年7月

事業内容：システム開発

上場市場：東証スタンダード市場（証券コード3986）

コーポレートサイト：https://www.bbreak.co.jp/

運営メディア”WORK-PJ”「働く」を考える：https://work-pj.net/

クラウドERP「MA-EYES（エムエーアイズ）」

プロジェクト管理を中心に企業の業務全般をサポートするERPシステムです。業種や導入方法によって複数のシリーズを展開しています。企業の業務の効率化と生産性の向上に貢献いたします。

MA-EYES 製品サイト https://www.bbreak.co.jp/maeyes/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ビーブレイクシステムズ

広報担当

Mail: pr@bbreak.co.jp

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