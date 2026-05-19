リリース間近！歌詞に注目が集まる未発売楽曲ランキング、ROIROMら次世代アーティストの注目曲が上位に集結！

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本ランキングは、UtaTen(うたてん)内の「待ち遠しいpt」をもとに、ユーザーから日々加算されるポイントの累計で順位化したものです。

“歌詞を早く見たい”という期待度を可視化した指標として、注目の新曲とその歌詞への関心度がひと目で分かるランキングとなっています。

UtaTen(うたてん)「待ち遠しい歌詞ランキング」TOP5

1位 Telepathy / IS:SUE

2位 Pa Ri Ra!!︎ / ROIROM

3位 Want it ～One of the BE:ST-06 SHUNTO～ / SHUNTO(BE:FIRST)

4位 Missing / BE:FIRST

5位 Drivin’ My Life / STARGLOW

※6位～10位のランキングは、下記よりご確認いただけます。

▼待ち遠しい歌詞ランキング(TOP10)はこちら

https://utaten.com/ranking/hopeful/

注目楽曲ピックアップ

1位 Telepathy / IS:SUE

1位に輝いたのは、IS:SUEの新曲「Telepathy」。

TVアニメ『キャンディーカリエス』の主題歌として書き下ろされた本作は、タイトルが示すように“言葉を超えて気持ちが通じ合う”というイメージを想起させる楽曲として注目を集めています。

アニメ作品との結びつきに加え、IS:SUEならではの洗練された世界観も大きな魅力 。

5月20日発売のIS:SUE初のフルアルバム『QUARTET』に収録されることも発表されており、正式公開を待ち望むファンの熱量がランキング1位という結果に表れました。

オーディション発グループの躍進 新曲への期待がランキングを席巻

今回のランキングでは、オーディション番組をきっかけに誕生したグループや、そのメンバーによる楽曲が上位を占める結果となりました。

1位のIS:SUEは、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』を通じて誕生したグループです。

2位のROIROMも、『timelesz project -AUDITION-』への出演をきっかけに大きな注目を集めました。

3位・4位にランクインしたSHUNTO（BE:FIRST）およびBE:FIRST、そして5位のSTARGLOWは、いずれもBMSGのオーディションプロジェクトから誕生したアーティストです。

こうしたアーティストの魅力は、楽曲そのものに加え、メンバー一人ひとりの成長や挑戦の歩みをファンが長期にわたって見守ってきた点にあります。

SHUNTO（BE:FIRST）のソロ楽曲のように、個々の表現に焦点を当てた企画は、その過程を知るファンにとって特別な意味を持ち、楽曲に込められた想いや歌詞への関心をより一層高めています。

楽曲の完成を待つ時間そのものが、ファンにとって大きな楽しみとなっている今。

今回のランキングは、オーディションを通じて育まれたアーティストとファンの強い結びつきが、新曲への期待を大きく押し上げていることを示す結果となりました。

■ランキング概要

企画名：UtaTen「待ち遠しい歌詞ランキング」

集計方法：UtaTen内「待ち遠しい歌詞ページ」の「待ち遠しいpt」数（累計）をもとにランキング化

対象：UtaTenユーザー

■引用時のお願い

本ランキングを転載・ご利用いただく場合は、出典元として「UtaTenランキング」または「UtaTen」とご記載ください。

あわせて下記ページへのリンク掲載もご検討ください。

UtaTenランキング：https://utaten.com/ranking/hopeful/

UtaTen：https://utaten.com/

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