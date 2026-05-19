累計55万枚突破のガードルシリーズがリニューアル！さらにショーツ感覚で毎日履ける「ラクするガードル」が新発売

ラディアンヌ株式会社

シリーズ累計販売数55万枚*を突破し、ガードル市場を牽引するラディアンヌ株式会社（大阪府大阪市）は、ガードル特有の「締め付け」「苦しさ」「心理的ハードル」を徹底的に排除した新商品、「デイリーガードル エアリースフレ」(https://item.rakuten.co.jp/radianne/hs8000ra/)5月12日より発売いたします。

また、不動の人気を誇る「リングアウト骨盤ガードル」(https://item.rakuten.co.jp/radianne/hs00007/)も同時にリニューアル。気合を入れたい日と、自分らしく過ごしたい日の「スフレ（ソフト）」という、ガードルを服のように着替える新しいライフスタイルを提案します。

開発背景：ガードルは、あなたを縛る「鎖」じゃない。

*2026年4月25日時点

いつの間にかガードルは、体型を隠すための「武装」や「鎧（よろい）」になっていました。「ガードルを履くのは、おばさん化を認める敗北感」「補正下着を履いている自分を鏡で見ると、切なくなる」。 そんな、女性たちが心の奥に抱えていた心理的な拒絶（必死さ）と、「一分一秒でも早く脱ぎたい」という肉体的な拒絶（締め付け）に、私たちは自分たちの手で心のシャッターを閉ざしてしまっていたのかもしれません。

私たちが目指したのは、理想の形を無理に作るのではなく、今持っている丸みを活かしながら、自分を丁寧にケアしているという贅沢感を味わえるインナー。美しくなりたいという願いは、本来もっと自由で、心地よいものであるはずです。ガードルだけど、ガードルじゃない。「頑張る私」を卒業して、「心地よい私」で美しくなる。癖になる心地よい引き締め感でショーツ感覚の軽やかな履き心地だから毎日気軽に使える新習慣。「ラクするガードル」を提案します。

「デイリーガードル エアリースフレ」5つの心地よい機能

１．ヒップ：お尻を潰さず上げる3Dまるみポケット

ヒップ部分はヒップ周りが二重構造。お尻を潰さず上げる「3Dまるみポケット」とメッシュが、どんな動きにもサラッと快適にフィット。

２．お腹：ぽっこりお腹をおさえる

お腹部分は生地を二重にして補正力アップ。苦しくないパワーでも、ポッコリお腹を優しくおさえる。

３．ウエスト：ゴムなしで食い込まない

ウエストはゴムを使わない、折り返し始末で食い込まない。段差を防ぎつつお腹をフラットに。

４．裾始末：段差レスでズレ上がり防止

切りっぱなし仕様で太ももへの圧力を分散することで、食い込みによる段差をゼロへ。

アウターにも響きにくい◎

５．着用感：どんな動きにもさらっと快適フィット

高い伸縮性と通気性を持つスフレメッシュ生地を採用。

ショーツ感覚で毎日手に取れる、「365日快適」な履き心地を実現◎

同時リニューアル：55万人が選んだ「骨盤ガードル」も進化

ベストセラー「骨盤ガードルシリーズ」も同時リニューアル。補正力はそのままに、細部の快適性をアップデートしました。ビシッと気合を入れたい日は「ハード（骨盤ガードル）」を、自分らしくしなやかに動きたい日はこの「スフレ（ソフト）」を。服と同じようにガードルも「着替える」この使い分けこそが、無理なく一生モノの綺麗を続ける、一番の近道だと信じています。

■ 商品概要

１．デイリーガードル エアリースフレ

価格： 3,690円（税込）

サイズ： S / M / L / 2L / 3L

カラー： ブラック、ヌード

販売ページ： ラディアンヌ公式サイト(https://radianne.jp/products/hs8000ra)、楽天市場店 (https://item.rakuten.co.jp/radianne/hs8000ra/)、 Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/radianne/hs8000ra.html)

２．リングアウト骨盤ガードル

価格： 3,690円（税込）

サイズ： S-M / M-L / L-2L / 2L-3L / 3L-4L

カラー： ブラック、ヌード

販売ページ：ラディアンヌ公式サイト(https://radianne.jp/collections/girdle/products/hs00007)、楽天市場店 (https://item.rakuten.co.jp/radianne/hs00007/)、 Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/radianne/hs00007.html)

RADIANNEについて

ラディアンヌ株式会社は、2014年の創業以来「補正下着をもっと気軽に！」をビジョンに掲げ、従来は高額で特別な存在とされてきた補正下着を、誰もが日常的に楽しめるアイテムへと進化させてきました。

「Fair for Fun ― みんなで楽しむ美をつくる」をスローガンに、手に取りやすい価格、簡単に使える機能、幅広い年代に寄り添う商品開発を展開し、女性が「きれいになる過程」と「きれいになった自分」を楽しめる世界を目指しています。

また、お客様とともに商品を育てる姿勢を大切にし、実際に悩みを抱えるスタッフやユーザーの声を反映。合理性だけではなく、人の心を動かす誠実さと共感を軸に、社員・お客様・社会と共に、美しくなる楽しさをフェアに広げていきます。

【会社概要】

ラディアンヌ株式会社（https://radianne.co.jp/）

本社：大阪府大阪市都島区東野田町2丁目4－20 三井住友銀行京阪京橋ビル7階

事業内容：インナーウェア、美容雑貨、化粧品の製造及び小売