パワフルなだけじゃない！半固体電池採用で安全性にもこだわった3WAYハンディファンを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、従来の電池より安全で長持ちする半固体電池を採用した3WAYハンディファン「400-TOY049W（ホワイト）」と「400-TOY049BL（ブルー）」を仕様変更し、発売しました。

掲載ページ

ハンディファン 半固体電池 3WAY 手持ち 首掛け 卓上 強力 風量5段階 USB充電式 携帯扇風機 角度調整 ストラップ付き ディスプレイ表示 軽量 安全 長寿命 コンパクト ブルー

型番：400-TOY049BL 販売価格：4,073円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-TOY049BL

ハンディファン 半固体電池 3WAY 手持ち 首掛け 卓上 強力 風量5段階 USB充電式 携帯扇風機 角度調整 ストラップ付き ディスプレイ表示 軽量 安全 長寿命 コンパクト ホワイト

型番：400-TOY049W 販売価格：4,073円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-TOY049W

おすすめポイント

・安全かつ長持ちする半固体電池に仕様変更

・最大風速6m/sのパワフル送風

・手持ち、首掛け、卓上の3WAY仕様

安全かつ長持ちする半固体電池に仕様変更

本製品は従来のバッテリーに比べて安全性が高く、長持ちする半固体リチウムイオン電池の仕様にグレードアップしました。半固体電池に対しての釘刺し試験も実施して、その安全性を確認しています。暑い季節に欠かせないハンディファンだからこそ、涼しさだけでなく「長く、安全に使えること」にもこだわりました。

外でも頼れる、パワフルな大風量

一般的な携帯扇風機では物足りないと感じる屋外シーンでも、しっかり涼しさを届けるハンディファンです。風量は20％から100％まで5段階で調整でき、最大風速は約6m/s。ドライヤーより少し弱い程度の力強い風で、通勤・通学中やフェス、アウトドア、スポーツ観戦など、暑さが気になる場面を快適にサポートします。

手持ち・首掛け・卓上の3WAY

手持ちで使うのはもちろん、付属のネックストラップを取り付ければ首掛けファンとしても使用できます。さらに角度を調整すれば、デスクやテーブルに置いて卓上ファンとしても活躍。ファン部分は約135度の角度調整に対応しているため、使う場所や姿勢に合わせて風向きを変えられます。外出先からオフィス、自宅まで、これ1台で幅広く使えます。

電池残量が見えるから、外出先でも安心

ファン中央のディスプレイで、風量とバッテリー残量を確認できます。運転開始時には風量を表示し、その後はバッテリー残量をリアルタイムで表示。充電切れに気づきやすく、お出かけ中も安心です。3000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、最大約8.5時間の連続使用に対応。USB Type-C充電式で、約4時間でフル充電できます。

スマホ感覚で持ち歩ける軽量設計

重さは約182g、縦のサイズは約16.4cmと、スマートフォンに近い感覚で持ち歩けるサイズ感です。バッグに入れてもかさばりにくく、毎日の携帯にぴったり。ホワイトとブルーのシンプルなデザインは、オフィスや学校、レジャーシーンにも自然になじみます。目の小さい通気口と羽に触れにくい構造で、子どもでも安心して使いやすい設計です。

商品詳細

サンワダイレクト各店掲載ページ

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-TOY049BL

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■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-toy049/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-toy049.html

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDK8MRT5

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDJQ7BDK

サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS

サンワダイレクト 公式ホームページ

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。