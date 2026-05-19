日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、EXILE TETSUYAさんとお笑い芸人の小島よしおさんへのインタビュー記事を、2026年5月19日（火）より配信いたします。

4月29日（水・祝）にリリースされた「EXILE B HAPPY」の新曲となる「EXILE B おっぱっぴー ～風の船～ (feat. 小島よしお)」は、以前「ママスタセレクト」で実施されたおふたりの対談をきっかけに誕生しました。 記事内では、対談から楽曲制作へとつながっていったおふたりの交流を振り返りながら、コラボ曲「EXILE B おっぱっぴー ～風の船～ (feat. 小島よしお)」の制作秘話がたっぷり語られています。 ジャンルは異なりながらも、「子どもたちを笑顔にしたい」という共通の想いでつながったおふたり。対談から始まった絆が、コラボ曲リリースへと発展した背景を深掘りした興味深いインタビューとなっています。

EXILE TETSUYAさん×小島よしおさんの対談は「ママスタ」（URL: https://select.mamastar.jp/）にて、配信いたします。 【EXILE TETSUYAさん×小島よしおさん対談記事】 https://select.mamastar.jp/1584104

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