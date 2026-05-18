公民学共創により先進的なスマートシティプロジェクトを実施します

さいたま市



令和8年4月10日(金)に、さいたま市スマートシティ推進コンソーシアムによる「大宮氷川参道周辺エリアにおける暑熱対策型回遊性向上事業」が、国土交通省の「令和8年度技術研究開発費補助金（スマートシティ実装化支援事業）」の都市サービス実装タイプに採択されました。

公民学共創により大宮氷川参道周辺エリアで、猛暑下でも安全・快適に暮らせる都市環境づくりに向け、デジタル技術を活用したスマートシティプロジェクトを実施します。

1. さいたま市スマートシティ推進コンソーシアム

さいたま市スマートシティ推進コンソーシアムは、公民学共創によりビッグデータやAI、IoT等の先進技術を活用した事業に取り組むことで、市民サービスの向上と持続可能なまちづくりの実現を目指しています。（令和2年1月28日設立）

コンソーシアム会員の一覧はこちら(https://www.city.saitama.lg.jp/001/010/018/015/002/p086611.html)

2. 内容

大宮氷川参道周辺エリアにおける暑熱対策型回遊性向上事業（Green Cool Mobility Station整備×市民アプリ連携×人流データ検証）として、3つの取組を実施します。

（取組1） シェアモビリティ×GXによる回遊性・滞留性向上

（取組2） 市民アプリのデータ基盤を活用した地域活性化DX

（取組3）3D空間データの利活用による混雑度（人流）の可視化

内容の詳細については、国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi03_hh_000210.html)からご確認ください。

3. 時期

令和8年5月から令和9年1月までの間で随時実施

※シェアモビリティ×GXによる回遊性・滞留性向上のモビリティステーションのグリーン化・クールスポット化の実証は、令和8年8月から9月を予定しています。

4. 実施場所

（取組1）シェアモビリティ×GXによる回遊性・滞留性向上…Bibli（ビブリ）駐車場

（取組2）市民アプリのデータ基盤を活用した地域活性化DX…さいたま市みんなのアプリ

（取組3）3D空間データの利活用による混雑度（人流）の可視化…さいたま新都心駅周辺

5. 実施主体

さいたま市スマートシティ推進コンソーシアム

（事務局：さいたま市都市局都市計画部都市総務課）

問い合わせ先

さいたま市都市総務課

電話：048-829-1394

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