【健康経営EXPO登壇・出展決定】フラクタルワークアウト、第25回 総務・人事・経理Week【東京】に出展＠東京ビッグサイト

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、2026年6月17日（水）から6月19日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第25回 総務・人事・経理Week【東京】」に出展いたします。

当社ブースでは、法人向け健康支援サービス「BODY PALETTE（ボディパレット）」を紹介します。

BODY PALETTEは、企業の健康経営を支援する法人向けサービスです。

月1回アンケートをもとに、組織単位・集団単位で健康状態の傾向を把握し、健康経営優良法人認定支援、オンライン運動プログラム、健康セミナー、施策運用支援などを組み合わせて提供します。

健康経営優良法人認定の取得を検討している企業、認定取得後の施策運用に課題を感じている企業、従業員の不調・疲労・肩こり・腰痛・休職リスクなどに課題を感じている企業に向けて、健康経営を“やって終わり”にしないための支援内容をご案内します。

また、会期中にはフラクタルワークアウト株式会社 代表取締役 高瀬雅弘が、健康経営をテーマにしたセミナーに登壇いたします。

■開催概要

展示会名：第25回 総務・人事・経理Week【東京】

会期：2026年6月17日（水）～6月19日（金）

開催時間：10:00～18:00 ※最終日のみ17:00終了

会場：東京ビッグサイト

公式サイト(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html)

※※※来場登録はこちらからです(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1672036055149261-UKB)※※※

■セミナー登壇

【6月17日（水）14:30～15:10 開催】

テーマ：9割の企業が気づいていない、健康経営が“コスト”で終わる理由

6月17日（水）のセミナーでは、健康経営が制度対応や福利厚生で終わってしまう構造を整理し、企業が健康経営を投資対効果のある取り組みに変えるための視点を解説します。

【6月19日（金）15:30～16:10 開催】

テーマ：健康経営優良法人を取得しても業績が上がらない、その本当の理由

6月19日（金）のセミナーでは、健康経営優良法人認定の取得後に成果を感じにくい企業に向けて、認定取得後の運用設計、従業員参加、施策改善、経営課題との接続方法を解説します。

登壇者：

フラクタルワークアウト株式会社 代表取締役 高瀬雅弘

医療機関連携型の運動施設経営で培った累計10,000時間の現場指導知見を、企業の健康経営支援に展開。健康課題の可視化、施策設計、運用定着まで伴走し、生産性向上や欠勤・離職リスク低減につながる仕組みづくりを支援しています。

■ブースでご相談いただける内容

健康経営優良法人認定に向けた施策整理・申請準備・運用設計

月1回アンケートによる組織単位・集団単位での健康状態把握

オンライン運動プログラムの導入

肩こり・腰痛・疲労対策などをテーマにした健康セミナーの設計

既存施策の一部補完、単発施策、次年度に向けた継続施策設計

人事・総務部門の運用負担を抑える健康施策の外部委託相談

■フラクタルワークアウト株式会社について

フラクタルワークアウト株式会社は、法人向け健康支援・健康経営支援、BODY PALETTEの提供、メディカルフィットネス、パーソナルトレーニングジム、パーソナルピラティスの運営を行っています。

法人向け健康支援では、企業の健康経営推進、健康経営優良法人認定支援、従業員の健康課題把握、運動機会の提供、健康セミナー、施策運用支援を通じて、企業の継続的な健康施策づくりを支援しています。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/