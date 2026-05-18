CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹 以下「当社」）の連結子会社である株式会社BTCリンクは、リユース事業（買取専門店事業）における４店舗目となる「買取専門店 玉光堂 四街道店」の開店を決定いたしました。

リユース事業について

当社グループでは、2025年10月、連結子会社であるBTCリンクを通じて、株式会社玉光堂より買取専門店（リユース店舗）3店舗を譲受し、リユース事業を開始いたしました。

現在、以下の買取専門店（リユース）と携帯修理店を展開しております。

- 買取専門店 玉光堂 旭川2・7ビル店（北海道旭川市）店舗詳細：https://share.google/Eir1udeeANLLLEvMr- 買取専門店 玉光堂 長野駅前店（長野県長野市）店舗詳細：https://share.google/YdcHfOUIkKc8vNJeg- 買取専門店 玉光堂 ドン・キホーテ柏駅前店（千葉県柏市）店舗詳細：https://share.google/4brP86RWLXspHgZtB

各店舗において、当社グループがファンマーケティングおよびクチコミ・SNSを活用したプロモーションや公式サイトを活用し、オンラインとオフラインを連動させた集客導線の強化を図ることで、従来型リユースショップとの差別化を実現し、安定した来店数と高いリピート率を維持することで、リユース市場における競争力の高い買取専門店モデルとして成長を続けています。

新店舗の特長

新店舗 概要- 店舗名：買取専門店 玉光堂 四街道店- 所在地：千葉県四街道市鹿渡2002-10 フォーレ四街道駅前ショッピングビル1F- オープン予定日：2026年5月30日(予定)- 業態：買取専門店（リユース）および携帯修理店（併設型）- 店舗詳細：https://kaitori.gyokkodo.co.jp/shops/yotsukaido/特長1. 買取×携帯修理の「併設型」モデル

新店舗では、従来のブランド品や貴金属等の買取に加え、携帯修理サービスを併設いたします 。

修理ニーズをきっかけとした来店など、顧客接点を拡大し、単一業態では実現しづらい店舗収益性の向上と、クロスセルの強化を図ります 。

特長2. 独自のマーケティングによる店舗運営

本事業において既に大きな実績を上げている、クチコミ・SNS・公式サイト等を活用したオンラインとオフラインを連動させた集客により、他社との差別化を図り、また、地域ごとのニーズに寄り添った接客・査定サービスを重視し、リピート顧客基盤を構築します 。

今後の出店・成長戦略

当社グループでは、既存の３店舗において収益性・オペレーション・投資回収モデルの有効性を確認しており、今後は当該モデルの横展開による多店舗展開を加速してまいります。

特に、重点エリアへ集中出店を行うドミナント戦略を推進することで、広告効率の向上や人材配置の最適化、在庫回転率の改善、さらにはブランド認知度向上によるエリア内シェア拡大といったスケールメリットを最大化してまいります。

公式サイトのご案内

当社のリユース事業および携帯修理事業、各店舗の詳細につきましては、以下よりご確認いただけます。

・リユース事業ページ：https://kaitori.gyokkodo.co.jp/

・携帯修理事業ページ：https://www.sma-fac.net/

・店舗一覧ページ：https://kaitori.gyokkodo.co.jp/shops/