株式会社アジアスポーツマーケティング

北九州市を拠点に活動するフットサルクラブ「ボルクバレット北九州」は、2026年5月24日（日）、小倉駅JAM広場にて「2026-2027シーズン出陣式」を開催いたします。

本イベントは、北九州市都市ブランド創造局スポーツ振興課、北九州市都市ブランド創造局すしの都課との連携により実施され、スポーツを通じた地域活性化と、“すしの都・北九州”の魅力発信を目的としたイベントです。

当日はトップチーム全選手・監督が参加し、必勝祈願や新ユニフォーム披露、今シーズンへの想いを語るトークタイムなどを実施。

さらに、来場者参加型企画として、北九州市内の「すしの都加盟店」で利用できる“すしクーポン”が当たるじゃんけん大会も開催いたします。

また午後には、セカンドチームによる1on1体験イベントを実施。地域の皆さまにフットサルをより身近に感じていただける参加型イベントとして開催いたします。

なお、トップチームは午前の部終了後、門司港地区で開催される「みなと祭り」のパレードへ参加し、地域イベントを通じた街の盛り上げにも取り組みます。

開催概要

■ イベント名

ボルクバレット北九州 2026-2027シーズン 出陣式

■ 日時

2026年5月24日（日）

午前の部：10:00～11:30

午後の部：11:45～15:30

■ 会場

JAM広場

（小倉駅改札前）

■ 主催

ボルクバレット北九州

■ 協力

北九州市都市ブランド創造局スポーツ振興課

北九州市都市ブランド創造局すしの都課

イベント内容

■ 必勝祈願

神職を招き、2026-2027シーズンの必勝祈願を実施。

クラブ・選手・サポーターが一体となり、新シーズンへの決意を共有します。

■ 新ユニフォーム披露

今シーズンの新ユニフォームを、選手着用形式で初披露。

ユニフォーム胸部分には「すしの都北九州市」のロゴを掲出し、“すしの都”を全国へ発信する象徴として着用いたします。

■ 選手トークタイム

選手たちが今シーズンへの意気込みや目標を語るトークタイムを実施。

ファンとの交流を交えながら、シーズン開幕への熱を届けます。

■ “すしの都”連携企画

来場者参加型のじゃんけん大会を開催。

景品として、「すしの都加盟店」で利用可能な“すしクーポン”をプレゼントいたします。

■ 地域参加型イベント（午後の部）

午後には、セカンドチームによる1on1イベントを開催。

クラブ公式LINE登録者を対象に、お子様を対象に参加可能な交流型コンテンツを実施いたします。

当日スケジュール（午前の部）

10:00 必勝祈願

10:15 クラブ代表挨拶

10:20 新ユニフォーム披露

10:25 監督挨拶

10:30 キャプテン決意表明

10:35 選手トークタイム

10:50 スポーツ振興課森本課長 ご挨拶

10:55 出陣宣言

11:00 じゃんけん大会・記念撮影・ファン交流

🪑観覧について

着席観覧席は【32席限定】となります。

事前申込制となり、申込URLはファンクラブランク上位の方から順番にご案内いたします。

当日は【10:00より着席受付開始】となります。

※10:00～10:15は関係者による必勝祈願を実施予定です。

※立ち見での観覧は自由です。

皆様ご来場、ご取材心よりお待ちしております。