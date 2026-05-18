【ERP導入検討企業向け】3社限定：Fit&Gap無償対応

株式会社パートナーズ当社はOdoo公式パートナーです。

2026年5月18日、株式会社パートナーズ（本社：愛知県豊橋市）は、オープンソースERP「Odoo」により、貴社の基幹業務を【標準化】に加えて、【らしさ】を追求した競合源泉の強化を実現します。

現状と背景

DX・AIXの取組において効果を実感した企業はわずか20%以下に留まります。また取組の中身は従来のツール/システム導入によるデジタル化が大半を占めることも浮き彫りになっています。

一方、本来のX（Transformation）を目指した変革を起こすために、業務の中核にERPを据えるプロジェクトは、現状調査やFit&Gapから始まり、カスタマイズ開発や導入トレーニングや定着化に至るまで、期間とコストが重くのしかかります。

サービス目的

本サービスは、ERP導入を検討されている企業に向けて、「Fit&Gap」の確認を無償で行い、Gap部に対するOdooカスタマイズ開発向けの簡易レポートを提供します。

オープンソースのOdooだからこそ、標準的な業務プロセスを土台にし、柔軟なカスタマイズによる貴社業務の”らしさ”を実現します。

ご用意いただくのは、”貴社が実現したい業務仕様書”のみです。

Odooの特徴

１．業務網羅

会計や営業/CRM、販売、購買や在庫といった基幹業務に位置づけられるものは当然ながら、勤怠、タレントマネジメント、電子署名やECなどの支援業務も利用することが可能です。

２．スモールスタート

特定業務から小さく始めて関連業務へ展開していくことも可能です。（在庫→購買→販売等）

３．データ一貫性

データが断絶せず、二重登録等も不要となります。多様な業務データが蓄積されるため、利活用の環境が整います。

４．7,000円/ライセンス

すべての業務アプリは1ライセンスで利用可能です。

＊クラウド/オンプレミス環境を選択できますが、こちらの費用は別途発生します。

５．ベンダーロックイン回避

pythonで開発可能のため、特定ベンダーに縛られず運用・保守費を見直すことが可能です。

６．カスタマイズ/新規開発

pythonによるモジュール開発、および専用ローコードツールによるUI開発も可能のため、機能カスタマイズだけでなく、新規業務アプリの開発も可能です。

比較

費用（目安）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128857/table/15_1_3809e65bf0d65eeac0fb64ff0a32ff1f.jpg?v=202605180451 ]

*初期費用相当が発生する場合有

全体

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128857/table/15_2_3c819b2eb0e4663d43b4fcffcc004776.jpg?v=202605180451 ]

*TCO（総保有（所有）コスト） 主要ERPを1としたときの相対評価

本リリース特典

以下の申し込みURLより先着3社のみ特典をご用意いたしました。

Fit&Gap診断 ：無償（Odooで行う場合の診断）

簡易レポート ：Gap部に対する想定開発費用や留意点等をまとめたレポートになります。

申し込み条件として以下を満たす企業さまとなります。

１．ERP導入を検討されているが、他社でカスタマイズ費用が大きくかかってしまうと判断された

２．レガシー環境や別ERPからのリプレイスではない

申込みはこちらから

https://forms.gle/9qSkLwoTr1NhMM9W6

お知らせ

当社はOdooを中核にした貴社事業環境の底上げを以下の観点でもお約束します。

●データ活用と意思決定支援

Odooに蓄積されるあらゆる業務データを使いこなし、日々の業務判断を支援します。

●AIエージェント

反復する業務等をAIに代替させることで注力業務に充てる時間を増やします。