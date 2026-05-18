JCBプレミアムカード会員でユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアトラクションを貸し切る特別なイベント「JCBプレミアムナイト」を開催！

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー(本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、2026年5月16日（土）～10月15日（木）まで、JCBプレミアムカード会員様を対象に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの貸切イベントにご招待するキャンペーンを実施いたします。

キャンペーンについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1395_1_36cc8176737d84eae03af0effc9c5a63.jpg?v=202605181251 ]

▶キャンペーンの詳細についてはこちら(https://www.jcb.co.jp/campaign/usj2605/index.html)

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

★JCBはユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです。

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

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PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1395-9517a00513b6d20ea3d5a02e24ef2c1b.pdf