韓国発ネオ・サイケデリックバンド″Blue Turtle Land″が最新シングル「Holiday on Mars」を5/18にリリース！

株式会社STARBASE「Holiday on Mars」アートワーク

ノスタルジーを喚起する感性をベースにした韓国のネオ・サイケデリックバンド“Blue Turtle Land”が、最新シングル「Holiday on Mars」を5月18日にリリース。

1960年代のサイケデリックサウンドをルーツに、チルで温かな質感と未来的なサウンドスケープを融合させるBlue Turtle Land。本作は、制作中の2ndフルアルバムへと連なる物語の一篇であり、主人公“タイ”がさまざまな葛藤や現実的な問題から離れ、恋人であり長年の友人でもある“ハラム”とともに火星へ休暇に出かけたいと願う心情を描いた一作となっている。

（各種配信サービス：https://lnk.to/BTL_HOM）

●楽曲作品概要●

【アーティスト】Blue Turtle Land

【タイトル】Holiday on Mars

【各種配信サービス】https://lnk.to/BTL_HOM

●Blue Turtle Land(ブルータートルランド) プロフィール●

2016年：シングル「Her Breath」から活動スタート。

ノスタルジーを喚起する感性を軸に活動する韓国発のネオ・サイケデリック・プロジェクト。

これまで3人編成で活動してきたが、本シングルを機に1人編成へ。楽曲やライブに応じて多彩なアーティストとコラボレーションしている。

1960年代のサイケデリックサウンドやヒッピーカルチャーをルーツに、チルで温かな空気感と未来的で超現実的なサウンドを融合。無意識から生まれる感情やイメージを、幻想的な物語として音楽に描き出している。

-SNS-

Instagram : https://www.instagram.com/blueturtleland

X: https://x.com/_blueturtleland