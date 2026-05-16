【遮熱の革命】マイナス40℃の衝撃。反射冷却技術で“歩く日陰”を作る日傘「-40℃ SHADE」が新登場！

KONCIWA株式会社

KONCIWA株式会社は、ブランド史上最高の遮熱性能を誇る新製品『-40℃ SHADE』を発表しました。その名の通り、特殊な反射冷却技術と7層の遮熱構造を組み合わせることで、最大マイナス40℃（※）の遮熱効果を実現。過酷な日本の夏を涼しく、美しく過ごすためのマストアイテムです。

■ 開発の背景：なぜ「遮熱」が美白に繋がるのか

強い日差しは日焼けの原因となるだけでなく、熱による発汗や体温上昇が、肌のバリア機能を低下させる要因にもなります。

KONCIWAは「徹底的な遮光」に加え、体感温度を劇的に下げる「遮熱」に着目。

まるで木陰にいるような涼しさを提供することで、汗によるメイク崩れを防ぎ、透明感のある肌をキープする「美白体験」を提案します。

■ 圧倒的な遮熱・遮光を実現する3つのテクノロジー

【7層遮熱構造×反射冷却技術】宇宙服や建築素材から着想を得た「反射冷却技術」を含む7層の多層構造を採用。熱を物理的に反射・遮断し、遮熱率は驚異の61％を記録。最大マイナス40℃の温度差を実現しました。

【高密度70D厚手生地】 通常の傘よりも密度の高い「70D（デニール）」の厚手素材を使用。物理的な隙間を無くすことで、光を通さない完全遮光と高い耐久性を両立しました。

【大判サイズ設計】 標準的な日傘よりも一回り大きいサイズ設計により、肩や背中までしっかりとカバー。広範囲を遮熱することで、体全体の熱上昇を抑えます。

■ 「美白」を科学する3つのアプローチ

徹底遮光＆UVカット： 7層構造が直射日光を物理的にシャットアウト。

遮熱による制汗効果： 涼しさを保つことで発汗を抑え、メイク崩れや肌荒れを防ぎます。

内側ブラックコーティング： 地面からの照り返し（散乱光）を吸収し、顔への反射をゼロへ。

■ 優れた機能性とデザイン

晴雨兼用・5級防水： 突然のゲリラ豪雨にも対応する最高水準の撥水力。

逆戻り防止設計： 強風でも折れにくく、収納時の「飛び出し」を防ぐ安全な多段階収納システムを採用。

3色展開： 日常のスタイルに溶け込む、洗練された3つのカラーバリエーション。

■ 商品概要

ブラッシュベージュアイスグレーブラック

商品名：KONCIWA -40℃ SHADE

素材：生地／ポリエステル100％、傘骨／アルミ合金、ハンドル／ABS樹脂

重量：約260g

骨数：6本

サイズ：親骨53cm

■ KONCIWAについて

詳細を見る :https://konciwa.com/products/shade-plus-heat-shield-umbrella

「軽量で、毎日を軽やかに。」を掲げる、機能性傘のスペシャリスト。最新技術を取り入れた製品開発で、雨の日も晴れの日も、人々の外出をより快適な体験へと変えていきます。

（※）試験環境下での計測値であり、使用状況や環境により異なります。

■ 会社概要

会社名：KONCIWA株式会社

事業内容：傘を中心としたライフスタイル製品の企画・開発・販売

公式サイト：https://www.konciwa.com

■ 掲載時お問い合わせ先

KONCIWA株式会社 TEL：03-4578-0000（代表）

〒113-0033 東京都文京区本郷3-4-3 林ビル1階

＜KONCIWA 公式サイト・SNS＞

オンラインストア：https://konciwa.com/

Instagram：https://www.instagram.com/konciwa_official/

X：https://x.com/Konciwa100

TikTok：https://www.tiktok.com/@konciwa

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E-mail：support@konciwa.com