8/22(土)「UUUM DAY in Fビレッジ」開催決定！ファイターズOB選抜とUUUMオールスターが今年も激突！ファイターズOB選抜には、金子誠氏、糸井嘉男氏、中田翔氏など豪華メンバーが勢ぞろい

株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

昨年、15,000名を超えるお客様にご来場いただき、オンライン配信でも最大同時接続者数30,000人超を記録するなど、大きな反響をいただいたイベントを、今年は「UUUM DAY in Fビレッジ」と題し、8月22日(土)にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催することが決定いたしました。

なお、チケットは5月15日(金)12時より好評販売中！

当日は、歴代のファイターズOB選手たちで編成される「ファイターズOB選抜」と、フィッシャーズや東海オンエアをはじめとする、野球を愛する人気クリエイターたちによる「UUUMオールスター」が、真剣勝負を繰り広げます。

さらに、始球式にはHIKAKINさんが登場。特別な一日の幕開けを華やかに盛り上げます。

また、「エスコンフィールドが最高に熱い“アソビ場”になる！」をキャッチコピーに、野球対決だけではなく、一日中お楽しみいただけるさまざまなイベントも実施予定です。人気クリエイターを間近に感じられる企画や、エスコンフィールドをフル活用した体験型イベントなど、多彩なコンテンツを企画しております。

詳細は順次発表してまいりますので、ご期待ください！

イベント開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/392_1_9e1abb5535fcc177546df799ef9d4cf1.jpg?v=202605161251 ]

UUUMのリリースはこちら :https://www.uuum.co.jp/news/178052

■ファイターズOB選抜

岩本勉（監督）、金子誠、稲田直人、糸井嘉男、田中賢介、鶴岡慎也、新垣勇人、今成亮太、中田翔、谷口雄也、村田和哉、須永英輝、市川卓、大塚豊、浅沼寿紀、吉田侑樹（敬称略）

■UUUMオールスター

UUUMオールスター：シルクロード・ンダホ・マサイ・モトキ・ザカオ・ダーマ（フィッシャーズ）、てつや・としみつ・ゆめまる・虫眼鏡（東海オンエア）、Masuo、よっち（ボンボンTV）、たいちゃん、ZEE、SOSHI、V.I.P、ハムショー、えいじ、ゆうや・まさ（ぼなーるちゃんねる）

始球式：HIKAKIN

【参加に関するご案内】

※HIKAKINは始球式のみの参加となります

※シルクロード・マサイ・モトキ・ザカオ・ダーマは、試合への出場予定はございません。今後発表するイベントへの参加を予定しております

※参加者は、体調不良やその他やむを得ない事情により、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください

UUUMオールスターコメント

ンダホ

「相手はプロを経験された素晴らしい選手の方々なので、最大限のリスペクトを持っています。北海道という地で、ファイターズOB選抜の方々と試合ができることは純粋に嬉しいです。

ですが、試合をやる以上は「憧れるだけではいけない」と思っています！当日はクリエイターパワー全開で、特殊ルール（？）も味方につけながら泥臭く食らいつき、見応えのあるガチンコ勝負で勝ちに行きたいです！そして、この試合を通じて野球の素晴らしさをより広く届けられるよう、僕たちらしく全力で挑みます。」

Masuo

「去年に続き、エスコンフィールドという夢の舞台で野球をさせていただけること、そして、再びファイターズOB選抜の方々と対戦できるということで、今は素直に嬉しい気持ちでいっぱいです！

僕は配信などで「糸井選手のフライを捕った男」と言いふらしているんですけど（笑）、そのレパートリーを増やせるように全力で頑張ります！何より、ファンの皆さんに直接会える機会はなかなかないので、会場で皆さんに会えるのをめちゃくちゃ楽しみにしています！」

チケット販売概要

■座席図

※当日のご入場には、必ずチケット購入が必要となります

※販売エリアは変更・追加となる場合がございます

※ファイターズOB選抜は【1塁側】、UUUMオールスターは【3塁側】となります

※MAIN LEVELのスタンド座席にはこども価格がございます（おとな価格の半額）

※こども価格は4歳～小学6年生までが対象です。4歳未満のお子様でもお座席をご利用になる場合にはチケットが必要です

※各エリアの価格は変動いたします。詳細は購入時にFチケにてご確認ください

※ダイヤモンドクラブシート オールインクルーシブ及びダグアウトクラブシートは専用ラウンジ内にてビュッフェとドリンク飲み放題（アルコール含む）、ダイヤモンドクラブシート フリードリンクはドリンク飲み放題（アルコール含む）をお楽しみいただけます

※コカ・コーラシートはコカ・コーラ社製のソフトドリンク飲み放題が付いています（売り子からの提供のみ）

ダイヤモンドクラブシート

バックネット裏にあるプレーを間近で楽しめる特別なシートです。

チケットご購入者様限定の専用ラウンジ「DIAMOND CLUB LOUNGE sponsored by ANA」でオールインクルーシブのサービスもお楽しみいただけます。この機会にぜひ極上の観戦体験をお楽しみください。

※フリードリンクエリアはアルコールを含むドリンクサービスのみ提供となります

■販売スケジュール[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/392_2_86b6a8a270f6e34e91601c4091a96d11.jpg?v=202605161251 ]■購入可能枚数

1試合あたり9枚まで

※駐車券は1アカウントにつき1試合1台まで

■販売場所

【WEB】

Fチケ(https://ticket.fighters.co.jp/event/venue/260822YT1FVI)

【窓口】

ES CON FIELD HOKKAIDO(https://www.fighters.co.jp/ticket/ticketguide/shop/esconfield/)

ファイターズオフィシャルストア ON-DECK（オン・デック）(https://www.fighters.co.jp/goods/shop#on-deck)

【リセール】

Fチケ(https://ticket.fighters.co.jp/)

公認リセールサービス「チケット流通センター」(https://www.ticket.co.jp/fighters/)

※エスコンフィールドインフォメーション、オフィシャルストアON-DECKでの発売は5月16日(土)からとなります

※WEB・窓口ではチケットの購入金額に応じてFマイルが付与されます

（オフィシャルファンクラブFAV：3％、Fビレッジアカウント：1％）

※リセールサービスの詳細は下記リセールサービス欄をご確認ください

※購入方法により各種手数料や配送料が発生いたします

※各種販路において、一度チケットの在庫がなくなった場合でも再度販売する場合がございます

※福祉割引はございません

リセールサービス

Fチケ公式リセールサービス(https://www.fighters.co.jp/expansion/fticket/resale/index.html)、公認リセールサービス「チケット流通センター(https://www.ticket.co.jp/fighters/)」をご利用いただけます。

■Fチケ公式リセール概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/392_3_d3ca23f3ade06ffb3a9033db48f27264.jpg?v=202605161251 ]

公認リセールサービス「チケット流通センター」の概要はこちら(https://www.ticket.co.jp/fighters/)

駐車券販売概要

駐車券の詳細はこちら :https://www.hkdballpark.com/access/parking/day/

※販売エリアはFチケの購入画面にてご確認ください

※販売状況に応じて追加で駐車券を販売することがございます。また一度チケットの在庫がなくなっても再度販売する場合がございます

※「車いす席」の電子チケットをご購入いただいた場合、発売日以降にFチケのマイチケットから各専用駐車券の追加購入が可能です。（リセールで購入した場合は専用駐車券の購入はできません）

不正転売行為について

公式リセール以外での不正転売行為は、Fチケ利用規約（第8条）等で禁止事項として定めております。悪質と判断される場合は、各種会員サービスの停止やアカウント資格の取消を行うほか、不正に取引されたチケットと判明した場合には入場をお断りいたします。

北海道日本ハムファイターズでは、皆様が安心・安全に観戦を楽しんでいただける環境づくりを重視しています。チケットは必ず公式販売サイトをご利用いただきますよう、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

エスコンフィールド 球場ルール

エスコンフィールドでは安全で快適にお楽しみいただくために、持ち込み・入場・観戦にあたり注意事項がございますので、球場ルール＆マナー(https://www.fighters.co.jp/stadium/rule/)を必ず確認ください。