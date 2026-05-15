人気占い師・ゆうこ学長のタロットスクール「UNLEASH」、6期生入学のお知らせ【累計受講生数900名突破】

株式会社アンリッシュ

数多くのプロ占い師を育成してきたタロット指導者・ゆうこ学長（株式会社アンリッシュ 所在地：東京都中央区）が運営するタロットスクール「UNLEASH（アンリッシュ）」は累計受講生数が900名を突破し、2026年5月1日（金）より6期生の受講がスタートしたことをお知らせします。

◆ タロットスクール「UNLEASH」とは

タロットスクール「UNLEASH」は、主宰者・ゆうこ学長のこれまでの鑑定・発信経験を活かし、プロの占い師を育成するスクールとして2024年8月に開校しました。書籍やSNSでは伝えきれない細かなノウハウに加え、リーディングの個別レッスンや限定動画教材、熱量の高い仲間との勉強会などを通して、理想の占い師になるためのスキルを磨きます。

初心者にもわかりやすい講義により、多くの受講生が卒業後に占い師デビューを遂げています。さらに、占いスキルに加えてSNS発信・集客・マーケティングなどのノウハウも学べるプログラムを提供しており、占い師として長く活動を続けるための方法を広く身につけられるスクールです。累計受講生数は、900名を突破しました。



受講生を対象に実施したアンケートでは、満足度平均は5段階中4.87となり、また8割の受講生が「成長を実感している」と回答。「スラスラとリーディングできるようになった」「自信を持って鑑定結果を伝えられるようになった」などの感想を多数いただいています。

◆ ゆうこ学長のプロフィール

ゆうこ学長

株式会社アンリッシュ 代表取締役 / 一般社団法人日本占術教育協会 代表理事（就任予定）

北海道函館市出身。全校生徒約30名という少人数の小中学校で、地域に根ざした教育を受けて育つ。その後、北海道函館工業高等学校へ進学。民間企業勤務時代に、四柱推命、タロット占いを受け、占いの世界へ。2018年、会社員の傍ら渋谷の占い師に師事しタロット占いを開始。すぐに高い評判を呼び、予約が殺到。延べ1,400名以上の鑑定に従事する。

その後、「女性が自らの力で生きていくための技術」を伝えるべく、2024年8月にタロット占い専門職養成スクール「アンリッシュ」を設立。タロットカードを中心に初心者にもわかりやすい指導を行い、多くの受講生を未経験からプロの占い師へ育てる。これまでに900名以上のプロを育成。2025年4月株式会社アンリッシュを設立。

現在は全国56店舗の「占いの館」と提携し、女性の就労支援を行う。自身のキャリアを通じ、女性の就業困難やキャリア断絶といった社会課題の解決にビジネスの側面からアプローチしている。

◆ ゆうこ学長よりコメント

受講生数900名という節目を迎えられたのは、ひとえに一緒に学んでくださったすべての受講生の皆さんのおかげです。「UNLEASH」ではタロットカードの細かい知識はもちろん、信頼されるコミュニケーションのコツまで、選ばれる占い師になるための方法を幅広くお伝えしています。

スクールというかたちだからこそ、一人ひとりの個性に向き合いながら、その人に合ったアドバイスを届けられると感じています。

第6期ではさらに内容を充実させ、一人でも多くの方が自分らしく活躍できるよう、心を込めて講義をお届けしてまいります。

◆メディア掲載（一部）

◆ 2作品連続Amazonランキング1位獲得！著書情報

SNSアカウント- LINE公式アカウント（特典資料配布）：https://step.lme.jp/landing-qr/2005281828-y8eRj0pj?uLand=b9GcLW- YouTube：https://www.youtube.com/@yukogakucho_tarot- Instagram：https://www.instagram.com/yukogakuchou_tarot/- note：https://note.com/unleash1144- 日刊SPA！（2026年2月16日）神社ブームの裏で静かに進行する“情弱狩り”。「見ただけで周波数が上がりました！」スピリチュアル商法に分断される家族も(https://nikkan-spa.jp/2145554)『3万円でも予約が止まらない！売れる占い師の話し方・聞き方10のルール』

著者：ゆうこ学長

発売日：2025年9月12日

仕様：Kindle版／168ページ

定価：1,870円（税込）

Amazonの購入ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ2JCZ6D/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=8WEU50IQFJ9F&dib=eyJ2IjoiMSJ9.k75WFxgL76IZf92lQZR3uA.Vf4ZYWQk1m8YBDpuESww3KqEsXTmzw33-bLh5FBg5Ao&dib_tag=se&keywords=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7&qid=1757332190&sprefix=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7%2Caps%2C364&sr=8-1)

『自信も売上も10倍になったお金ブロック解除:～真面目で努力家な占い師ほど陥る罠～』

著者：ゆうこ学長

発売日：2026年1月2日

仕様：Kindle版／118ページ

定価：1,870円（税込）

Amazonの購入ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/%E8%87%AA%E4%BF%A1%E3%82%82%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%82%8210%E5%80%8D%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8A%E9%87%91%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E8%A7%A3%E9%99%A4-%E3%80%9C%E7%9C%9F%E9%9D%A2%E7%9B%AE%E3%81%A7%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E5%AE%B6%E3%81%AA%E5%8D%A0%E3%81%84%E5%B8%AB%E3%81%BB%E3%81%A9%E9%99%A5%E3%82%8B%E7%BD%A0%E3%80%9C-%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7-ebook/dp/B0GCYCG28K/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3VBA3UORUL2MH&dib=eyJ2IjoiMSJ9.JOI79YAr3iLItZssspn3KlsjK4go5Uptv6d6kMegKxDGjHj071QN20LucGBJIEps.zmSQSmCbMbo5R1uXZhyRd-taEQuWdVJP3cU7rd_jaZ8&dib_tag=se&keywords=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E5%AD%A6%E9%95%B7&qid=1767850177&sprefix=%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86%2Caps%2C232&sr=8-1)

【会社概要】

会社名 ：株式会社アンリッシュ

所在地 ：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&EBLD. 6F

設立 ：2025年4月

事業内容：スクール事業、占い事業