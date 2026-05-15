あなたの声や心拍が、デザインになる。個性を纏う体験型アパレルブランド「somark:」始動

株式会社アマナ

声や心拍などの生体情報をデザインコードに変換し、世界に一つだけのグラフィックTシャツを制作できる体験型アパレルブランド「somark:（ソマーク）」をローンチいたします 。 ブランドの本格始動を記念し、第一弾となる音を可視化するライン「somark:overtone（オーバートーン）」のポップアップストアを、天王洲アイルで開催される「TENNOZ CANAL FES 2026SS 」にて2026年5月23日（土）、5月24日（日）の2日間限定でオープンいたします。

■ 新ブランド「somark」とは

「somark」は、ユーザー個人の生体情報をデザインパーツとして使用し、ユーザー自らの手で一着のTシャツを完成させる、体験型のアパレルブランドです。ブランド名は、ギリシャ語で「身体」を表す「soma」と、「記号」を意味する「mark」を掛け合わせた造語であり、身体から発せられたデータを唯一無二の記号として可視化するという意味を込めています。

本ブランドでは、単なるカスタマイズにとどまらない、2つのプロセスによる「自己表現」を提供します。

生体情報のデザイン化（身体的個性）

声などの生体情報を独自のアルゴリズムでビジュアルデータ化。世界にひとつだけのデザインを生成します。

デザインの再構築（内面的個性）

生成されたデザインに、直感的な操作でエフェクトを加え、レイアウトすることで、

個人の感性を注ぎ、「個性を纏う」一着を創り上げます。

■ 第一弾ライン：音を纏う「somark:overtone」

デザインプロセス

シリーズ第一弾となる「somark:overtone」では、人間の「声」や「音」（倍音＝overtone）をインプットデータとして採用しました。 マイクに向かって発せられた声の周波数やリズムを解析し、瞬時に6種類のアーティスティックなグラフィックへと変換します。今後は「somark:〇〇」として、声以外の抽出データに応じた多角的なデザインラインを展開していく予定です。

■ 「天王洲キャナルフェス」ポップアップストア概要

ブランド初となる一般公開を、クリエイティブな賑わいを見せる天王洲アイルにて実施いたします。

開催期間 ： 2026年5月23日(土) 11:00-21:00 / 24日(日) 11:00-17:00

場所 ：TENNOZ CANAL FES 2026SS / TERMINAL内 キャナルイースト

ボンドストリート（東京都品川区東品川2丁目1）

内容 ：「somark:overtone」の制作体験およびTシャツの販売

価格 ：5,800円（税込・ローンチイベント特別価格）

体験フロー ： ブースにて声を録音し、生成されたグラフィックをタッチパネルで調整。デザイン完成後、その場でTシャツにプリントして提供します。

※デザイン体験自体は無料です。

※枚数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

■Instagramアカウント

https://www.instagram.com/somark26/

事業元：

株式会社プラスワンインターナショナル

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