イベントコンサルティング企業のTSP太陽が旅行業に参入

TSP太陽株式会社

TSP太陽株式会社（本社:東京都目黒区、代表取締役社長:池澤嘉悟）は、新たな事業として今年度より東京都知事登録旅行業第2-8933号を取得し、旅行業に参入します。イベントコンサルティングを手掛ける当社ならではのイベントを起点とするツアーの展開や、地方創生を目的とした観光と連動したツアーの企画などを手掛けていく予定です。

■旅行業への参入の背景

空間プロデュース、防災、PR、アートなど幅広い事業を展開する当社は、「人の思いを探究し、体験を革新する」というミッションを掲げています。

このミッションのもと、既存の事業領域とのシナジーを追求する中で、イベントの企画・制作にとどまらず、参加に至るプロセス全体を包括的にサポートすることが必要とされています。そこで当社は、イベント制作と旅行業を掛け合わせたワンストップのサービス提供を通じて、体験価値のさらなる向上を目指してまいります。

■TSP太陽×旅行業の強み

＜当社が実施するイベントに絡めた独自ツアーの展開>

当社が手掛けるイベントに付随するツアーをご提案することで、従来のパッケージツアーでは味わえないプレミアムな体験を創出します。

＜企業の理念や地域の課題解決に向けた「体験ツアー」やプログラムを提供>

クライアント様のご要望に合わせたツアーやプログラムのご提案も可能。イベントと旅行の両方を制作することにより、柔軟に対応し、イベントへの参加価値を高めます。

＜イベント制作×旅行業の「ワンストップで受託」>

イベントの企画・制作にとどまらず、周辺の体験創出までワンストップで手掛けることで、イベント参加への機運を高め、体験価値を向上させます。

■当社のこれまでの事業

当社では、これまで大阪・関西万博をはじめとした博覧会や、スポーツイベントといった国際的なビッグイベントをはじめとする様々なイベントの制作に携わってきました。その一部を紹介します。

＜スポーツイベント＞大同生命 SV. LEAGUE

世界最高峰を目指すバレーボールリーグ「大同生命SV.LEAGUE」のゴールドパートナー（アクティベーション＆ホスピタリティサービスプロバイダー）です。会場設営、運営オペレーション、ファンエンゲージメント向上施策を担い、感動を共有できる場づくりを支援しています。

＜フェスティバル＞タイフェスティバル（東京・代々木公園ほか）

20年以上続く国内最大級の国際交流フェスティバル。複数会場で関連イベントを同時開催しました。ゴールデンウィーク後の大規模イベントで、来場者数は毎年25万人超。当社は、主催の1社として実行委員会に参画し、企画・デザインから施工・運営のほか広報PRなどを担当しました。

＜地方創生＞多賀城Outdoor Dining（宮城県多賀城市）

多賀城1300年の歴史を味わうオリジナルメニュー開発事業です。当社は地元シェフや自治体とともに、古代米を使ったオリジナルメニューを開発し、1日限りのレストランで参加者にプレミアムな体験を提供しました。

＜アート・IPコンテンツなど＞「ゴッホ・アライブ」東京展（東京・寺田倉庫G1ビル）

これまでに世界99都市を巡回し900万人を動員した話題の没入型展覧会です。当社は出資及び会場運営を担当。ストーリーを感じられる仕掛けづくりやデジタルアートなど、イベントでの体験価値

をさらに高める工夫をしました。

【TSP太陽株式会社 会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56254/table/183_1_ce36350837c027535222bcc623245583.jpg?v=202605160451 ]

2025年で設立70周年を迎えたTSP太陽株式会社は、空間ソリューションによるイベントコンサルティングから企画・制作まで、あらゆる感動の場を一気通貫した支援で創造するプロフェッショナル集団です。国際的なビッグイベントを始め、あらゆるイベントに携わるデザイン・コンサルティング会社として、収益の最大化を図る事前収支計画から企画・クリエイティブ制作・建築設計・施工・運営までをトータルソリューションとして提供しています。PR・プロモーション・イベントに付随するホスピタリティサービスもお任せください。近年では、豊富な経験から培われた独自のノウハウを駆使し、ダイバーシティやSDGs・ESGへの取り組みを積極的に推進しています。