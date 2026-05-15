『ブレイクマイケース 4th Conference』全出演者を発表
株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は、ゲームアプリ『ブレイクマイケース』（以下、ブレマイ）で8月15日（土）に開催するイベント「4th Conference」の追加情報として、出演者の追加発表やイベント内容他を公開したことをお知らせします。
出演者4名追加！総勢昼公演7名、夜公演8名の出演が決定
壱川春日役の小松昌平さん、隠岐谷誓役の中澤まさともさん、祠堂恭耶役の福山潤さん、麻波麗役の吉野裕行さんの出演が決定しました。
これにより昼公演は7名、夜公演は8名での出演となります。
全出演者（敬称略）
・昼夜両公演出演
堀江瞬（城瀬由鶴 役）
寺島惇太（環野揺 役）
小松昌平（壱川春日 役）
小野友樹（御門尊 役）
小林親弘（新開戦 役）
広瀬裕也（相沢篠信 役）
・昼公演のみ出演
中澤まさとも（隠岐谷誓 役）
・夜公演のみ出演
福山潤（祠堂恭耶 役）
吉野裕行（麻波麗 役）
昼公演は歌唱ライブ、夜公演は書き下ろし朗読劇を披露
各公演のイベント内容が公開され、昼公演では全12曲のパーソナルソング歌唱に加え、オールスタッフソング『BREAK MY PHASE』のスペシャルアレンジverを生バンド＆生歌唱でお届けします。また、生バンドによる迫力のパズルBGM生演奏も披露！
夜公演では、本公演のために用意した完全新作書き下ろしシナリオによる朗読劇をお届け。また、城瀬由鶴、環野揺、壱川春日、御門尊、新開戦、相沢篠信のパーソナルソングを、生バンド＆生歌唱でお届けします。
その他、チケット特典なども公開。
詳細は下記特設サイトよりご確認ください。
https://breakmycase.com/event2608/
イベント詳細
『ブレイクマイケース 4th Conference』
■会場
大宮ソニックシティ 大ホール
■開催日時
2026年8月15日（土）昼公演 開場13:00／開演14:00
夜公演 開場17:00／開演18:00
■チケット料金
全席指定
SS席（特典付き）：\22,000
S席（特典付き）：\15,000
A席（特典付き）：\11,000
■チケット販売スケジュール
一次プレオーダー受付期間：2026年5月15日（金）19:00～5月25日（月）23:59
二次プレオーダー受付期間：2026年6月19日（金）19:00～6月29日（月）23:59
一般販売：2026年7月24日（金）19:00～
製品情報
タイトル：ブレイクマイケース
プラットフォーム：App Store / Google Play
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
ジャンル：グルーヴマッチパズル×リアリスティックADV
権利表記：(C)coly
公式サイト:https://breakmycase.com(https://breakmycase.com)
公式Xアカウント: https://twitter.com/breakmycase(https://twitter.com/breakmycase)
公式TikTokアカウント：https://tiktok.com/@breakmycase_official(https://tiktok.com/@breakmycase_official)
【株式会社coly 会社概要】
商号：株式会社coly
代表者：代表取締役社長 中島杏奈
所在地：〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル3階
設立：2014年２月
事業内容：モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営
MD（マーチャンダイジング）
資本金：19億1,030万円（2026年1月末）
証券コード：東京証券取引所グロース市場4175
URL：https://colyinc.com/