５月16日スタート｜恵比寿「GARDEN WHITE」シェアコースとアニバーサリーケーキが新登場
恵比寿カリフォルニア・イタリアン「GARDEN WHITE」では、
大切な人との時間をより豊かに過ごしていただくため、
新たに“シェアスタイルのディナーコース”と“アニバーサリープレート”の提供を開始いたします。
デートや女子会、記念日など、さまざまなシーンに寄り添います。
デリとサラダ、14種から選べるメイン、デザートとカフェまで。 ゆったりと楽しむシェアコース。
ご予約なしでもご利用いただけるコースです。
シェアコース
おひとり様 3,850円
１.DELICATESSEN
ハム＆サラミ盛り合わせ
（自家製パンの盛り合わせ/ポップオーバー＆フォカッチャ）
２.SALAD
ガーデンチョップドサラダ
３.CHOICE MAIN
▽下記からお選びください
◆PASTA
・イタリア産モッツァレラと畑直送トマトのポモドーロ
・シュリンプと夏野菜のジェノベーゼ
・熟成豚ホホ肉ベーコンとペコリーノチーズのカルボナーラ
・淡路産牛のボロネーゼ（+100）
・ポルチーニ茸のクリームソース（+650）
◆PIZZA
・マルゲリータ ( トマト・モッツァレラ・バジリコ )
・ペパロニとサルシッチャ、オリーブのトマトソース
・生ハムと半熟卵とルッコラ
・ガーリックシュリンプとスピナッチのクリームソース（+200）
・クアトロフォルマッジョ（+400）
◆GRILLED MAIN
・グリルチキン 季節の野菜とバルサミコソース
・トロカジキマグロと季節野菜のグリル 焦がしバターソース（+200）
・イベリコ豚ベジョータのカツレツ サラダ仕立て
・黒毛和牛のステーキ＆フリット（+1000）
４.CHOICE DESSERT
・クレマ・カタラーナ
・チョコレートブラウニー
・ピスタチオのチーズケーキ
・ホワイトティラミス（+200）
・苺のミルフィーユ（+300）
５.CAFE
・コーヒーorアールグレイティー
※コースイメージ
大切な一日を、さりげなく特別に。
メッセージを添えたアニバーサリーケーキをご用意しています。
お好みのメッセージを記入いたします。（2,750円）※事前ご予約制
店舗概要
GARDEN WHITE
【予約受付フォーム】https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001308/5830
【住所】〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-6-1 アトレ恵比寿西館 8F
【営業時間】
11:00～23:00（ラストオーダー22:00）
※ビアガーデン営業は下記営業時間となります
平日：17：00～23：00（最終予約21：00迄）
土日祝：16：00～23：00（最終予約21：00迄）
【定休日】不定休（アトレ恵比寿に準ずる）
【席数】店内：142席／テラス：約136席 ※テラス席はお席の上部に屋根がございません
【電話番号】03-6452-3351
【Instagram】https://www.instagram.com/gardenwhite.ebisu/