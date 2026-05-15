５月16日スタート｜恵比寿「GARDEN WHITE」シェアコースとアニバーサリーケーキが新登場

株式会社ポトマック

恵比寿カリフォルニア・イタリアン「GARDEN WHITE」では、

大切な人との時間をより豊かに過ごしていただくため、

新たに“シェアスタイルのディナーコース”と“アニバーサリープレート”の提供を開始いたします。

デートや女子会、記念日など、さまざまなシーンに寄り添います。

デリとサラダ、14種から選べるメイン、デザートとカフェまで。 ゆったりと楽しむシェアコース。

ご予約なしでもご利用いただけるコースです。

シェアコース

おひとり様 3,850円



１.DELICATESSEN

ハム＆サラミ盛り合わせ

（自家製パンの盛り合わせ/ポップオーバー＆フォカッチャ）

２.SALAD

ガーデンチョップドサラダ

３.CHOICE MAIN

▽下記からお選びください

◆PASTA

・イタリア産モッツァレラと畑直送トマトのポモドーロ

・シュリンプと夏野菜のジェノベーゼ

・熟成豚ホホ肉ベーコンとペコリーノチーズのカルボナーラ

・淡路産牛のボロネーゼ（+100）

・ポルチーニ茸のクリームソース（+650）

◆PIZZA

・マルゲリータ ( トマト・モッツァレラ・バジリコ )

・ペパロニとサルシッチャ、オリーブのトマトソース

・生ハムと半熟卵とルッコラ

・ガーリックシュリンプとスピナッチのクリームソース（+200）

・クアトロフォルマッジョ（+400）

◆GRILLED MAIN

・グリルチキン 季節の野菜とバルサミコソース

・トロカジキマグロと季節野菜のグリル 焦がしバターソース（+200）

・イベリコ豚ベジョータのカツレツ サラダ仕立て

・黒毛和牛のステーキ＆フリット（+1000）

４.CHOICE DESSERT

・クレマ・カタラーナ

・チョコレートブラウニー

・ピスタチオのチーズケーキ

・ホワイトティラミス（+200）

・苺のミルフィーユ（+300）

５.CAFE

・コーヒーorアールグレイティー

※コースイメージ

大切な一日を、さりげなく特別に。

メッセージを添えたアニバーサリーケーキをご用意しています。

店舗概要

お好みのメッセージを記入いたします。（2,750円）※事前ご予約制

GARDEN WHITE

【予約受付フォーム】https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001308/5830

【住所】〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-6-1 アトレ恵比寿西館 8F

【営業時間】

11:00～23:00（ラストオーダー22:00）

※ビアガーデン営業は下記営業時間となります

平日：17：00～23：00（最終予約21：00迄）

土日祝：16：00～23：00（最終予約21：00迄）

【定休日】不定休（アトレ恵比寿に準ずる）

【席数】店内：142席／テラス：約136席 ※テラス席はお席の上部に屋根がございません

【電話番号】03-6452-3351

【Instagram】https://www.instagram.com/gardenwhite.ebisu/