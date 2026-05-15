現場特化型のエナジー塩ゼリー「REVO BOOST」を発売

株式会社エルライン

建設現場を知り尽くした会社が開発した、職人のためのエナジー塩ゼリー



株式会社エルライン（代表取締役社長：浅野 勝人、本社：東京都品川区）は、建設現場で働く職人の熱中症対策とエネルギー補給を目的とした現場特化型エナジー塩ゼリー「REVO BOOST（レヴォブースト）」を本日より正式に発売いたします。

エナジー塩ゼリー「REVO BOOST（レヴォブースト）

アルギニン・クエン酸・BCAA・ビタミン・鉄分含むミネラルを配合し、「元気が出て、健康にも良い」をコンセプトに開発しました。カフェインフリーで、過酷な屋外作業中でも気軽に摂取できる25gの個包装としています。

熱中症対策が「義務」に── 法改正と市場の追い風

2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、WBGT28度以上または気温31度以上の環境下での作業に対し、熱中症の早期発見体制の整備・措置手順の作成が罰則付きで義務化されています。

厚生労働省の令和6年確定値によると、職場における熱中症死傷者数は1,257人と過去最多。建設業は死亡者数10人(全業種最多)、5年間累計死傷者961人と突出しており、現場レベルでの具体的な対策が急務です。

こうした中、熱中症対策飲料市場は3,151億円(富士経済調べ、2023年時点)、ゼリー飲料市場は1,000億円規模(全国清涼飲料連合会統計)と拡大を続けており、「手軽に摂れる」形態への需要が急伸しています。

エナジードリンクは飲むのに塩タブレットは食べない── 開発の原点

エルラインは年間延べ数千人規模の職人と協働する中で、熱中症対策の「あるある」に直面してきました。

多くの現場では塩タブレットや塩飴が支給されていますが、味の好みが合わず食べ残す職人が少なくありません。一方で同じ職人がエナジードリンクは日常的に飲んでいるという実態がありました。

この気づきから、「健康に良いだけ」ではなく「エナジードリンクの満足感」も取り入れた商品を目指しました。同時に、エナジードリンクに含まれるカフェインの利尿作用が脱水リスクにつながる懸念にも着目し、カフェインフリーとしています。

パッケージデザインはエナジー感と健康配慮を両立。現場監督や番頭が「部下に渡しやすい」サイズ感と、職人自身が「自発的に食べたくなる」デザインの両立を意識しました。

商品概要

商品名：REVO BOOST（レヴォブースト）

内容量：25g（個包装）

主要配合成分：

・ アルギニン── アクティブな毎日に

・ クエン酸── 暑さに負けない身体作りをサポート

・ BCAA── パフォーマンスを支える

・ ビタミン群── 毎日の元気を内側から補給

・ ミネラル、鉄分── 失われがちな成分の補給に

特徴：カフェインフリー

発売日：2026年5月7日

販売価格：4,950円（税込）

販売チャネル：STORES

販売ページURL：https://lline.stores.jp(https://lline.stores.jp)

ターゲット：建設現場の職人、現場責任者など

今後の展開

REVO BOOSTは「熱中症対策」にとどまらず、「元気が出て、健康にも良い」を掲げた通年型エナジーゼリーとして設計しています。一般的な熱中症対策商品が夏季に販売が偏る中、通年での需要を見込んだ商品設計としています。

同社は引き続き、「現場主義」の視点から職人の健康と安全を守る商品・サービスの拡充を進めてまいります。

ご購入はこちら

REVO BOOST 商品ページ（STORES）：https://lline.stores.jp

※サンプル提供・大口ご注文・OEMのご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください。

■ 株式会社エルライン 会社概要

Build the Grid ー「人と現場をGrid」する理念のもと、2008年の創業以来、足場工事を祖業に型枠工事・鉄筋工事・鋼構造物工事・コンクリート工事・解体工事・リニューアル工事などの躯体工事へと工事種類を広げ、解体から地下・地上躯体工事を請け負い建設プロジェクトの中核を担う事業を展開しています。

会社名 ： 株式会社エルライン

本社所在地 ： 東京都品川区東品川2-1-11

代表者 ： 代表取締役社長 浅野 勝人

設立 ： 2008年12月16日

資本金 ： 1億円

事業内容 ： とび・土工工事、躯体一式工事、リニューアル工事、仮設資材の販売・買取・レンタル

URL ： https://lline-group.co.jp/

本件に関するお問い合わせ： https://lline-group.co.jp/contact/