【新宿プリンスホテル】ブルーマングループ公演チケット付お食事プラン＆スペシャルメニューを販売【期間】2026年8月2日（日）～9月13日(日)

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新宿プリンスホテル（所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-30-１、総支配人：竹入 学）は、『ブルーマングループ2026新宿公演』に合わせ、ブルーマングループ公演チケット付お食事プラン＆スペシャルメニューを8 月2 日（日）から9 月13 日（日）まで販売いたします。

世界中で高い評価を受け、ロック・アート・コメディを融合した圧倒的なパフォーマンスで人気を集めるブルーマングループ。その公演が開催されるTHEATER MILANO‑Za から徒歩約3 分に位置する新宿プリンスホテルでは、公演鑑賞とホテル内レストランでの食事を組み合わせた「公演チケット（S 席）付お食事プラン」をご用意いたしました。

本プランは、観劇前後の時間をホテル内で快適に過ごしながら、初めてのブルーマン体験をより身近なものとしてお楽しみいただけます。

また、ホテル館内のザ・ステーション カフェバーでは、ブルーマングループプロデューサー監修の「ブルーマンスペシャルメニュー」を期間限定で販売。パフォーマンスの世界観をイメージした、カラフルでユニークなフードやドリンクが、観劇前後のひとときを一層盛り上げます。

THEATER MILANO‑Za での公演とホテルを結ぶ本企画は、観劇を起点としたエリア回遊を促すとともに、食事や滞在を含めた“歌舞伎町エリアの楽しみ方”を提案する取り組みです。新宿プリンスホテルでは、本企画を通じて、安心して訪れやすい街としての歌舞伎町の魅力を発信してまいります。

ブルーマングループ公演チケット付お食事プラン＆スペシャルメニューのポイント

ブルーマン公演チケット付きお食事プラン概要

イメージマシュマロスイーツピザ イメージ- 観て、食べて、楽しめる！THEATER MILANO‑Za でのブルーマングループ公演と、ホテルでの食事を組み合わせたプラン。観劇前後の時間も含めて、ゆったりと楽しめる体験型企画です。- はじめてでも気軽に参加しやすい公演会場に近いホテルを拠点に、観劇と食事をそれぞれ別日でも楽しめるプランのため、ブルーマン鑑賞が初めての方でも安心してご利用いただけます。- 食事でも“ブルーマン気分”を楽しめるランチ・ディナーを選べるレストランプランに加え、ザ・ステーション カフェバーではブルーマングループ公認の応援メニューを用意。観劇前後も、公演の世界観に触れられます。

【期間】 2026年8月2日（日）～9月13日（日）

※公演は2026年8月2日（日）～30日（日）

【料金】 平日ランチ\13,000/ディナー\16,500

土休日ランチ\15,000/ディナー\18,500

※お子さま料金のご用意もございます

【店舗】 和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）（25F）

ブッフェダイニング プリンスマルシェ（B2）

ザ・ステーション カフェバー（B1）

【予約サイト】 https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/facility/restaurant/blueman2026/

ブルーマングループ スペシャルメニュー 概要

ザ・ステーションカフェバー イメージ

【期間】 2026 年8 月2 日（日）～9 月13 日（日）

【料金】 １.フード ピザ \2,000

２.ドリンク モクテル \1,000 / カクテル 各\1,500

【店舗】 ザ・ステーション カフェバー（B1）

【予約サイト】 https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/cafebar/blueman_2026/

【お問合せ】 レストラン予約係 TEL：03-3205-1124

（受付時間：10:00A.M.～5：00P.M.）

フード イメージ左からペイントモヒート・ペイントジントニック・ボムスプラッシュ イメージ

フード紹介

【ピザ】マシュマロスイーツピザ

パフォーマンスで使用される“マシュマロ”と“グラノーラ”を使用したスイーツピザ。マシュマロの甘さにグラノーラとナッツの香ばしさや食感、ドライフルーツのほど良い酸味をかけあわせた味わいです。 ブルーマンのカラフルなパフォーマンスのように、添え付けのチョコレートソースをお好みでかけてお召しあがりください。

🍹ドリンク紹介

【モクテル】ボムスプラッシュ

アイスボールとソーダを使用したドリンク。ガムボールペイントのパフォーマンスを イメージいたしました。添え付けのパチパチ飴をお好みでかけ、“しゅわしゅわ＋パチパチ”のはじける味わいもお楽しみいただけます。

【カクテル】１.ペイントモヒート２.ペイントジントニック

モヒートとジントニックの2種をご用意。ペイントアートのパフォーマンスをイメージした添え付けのカラーシロップで、オリジナルカクテルに仕上げてお召し上がりいただけます。

◆ブルーマングループ2026 新宿公演 概要

ブルーマングループとは、ロック、アート、コメディが融合した、他に類を見ないアート・パフォーマンス・エンターテインメント。ニューヨークの路上パフォーマンスから誕生し、ボストン、シカゴ、ラスベガス、ベルリンなど世界各地でロングラン公演を成功させ、これまでに全世界で5,000 万人以上の観客を驚かせてきました。

日本では2007 年に初上陸し、六本木でのロングランを皮切りに公演を重ね、2025 年には累計観客動員100 万人を達成。子どもから大人まで国籍を超えて楽しめる唯一無二のパフォーマンスは今日も進化を続けています。

公演期間：2026 年8 月2 日（日）～30 日（日）

会場：THEATER MILANO‑Za（新宿・東急歌舞伎町タワー6 階）

公式サイト：www.blueman.jp

※当社のレストラン、宴会場などにおける食物アレルギー対応につきましては、8 品目食物アレルギー(えび、かに、くるみ、小麦、そば、乳、卵、落花生)のみとさせていただきます。8 品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。※上記内容はリリース時点（5 月15 日）の情報であり、変更になる場合もございます。※写真はイメージです。