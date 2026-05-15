「BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村」公式アンバサダーに元タカラジェンヌ 十碧れいや、和海しょうが就任！

株式会社サンケイビル

株式会社サンケイビル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：飯島 一暢）は、沖縄県国頭郡恩納村において開発を進めております「BLISSTIA（ブリスティア） SUITES & RESORT 沖縄恩納村」※（以下、「本物件」という）の公式アンバサダーとして、元タカラジェンヌの十碧れいや（とあれいや）氏、および和海しょう（かずみしょう）氏にご就任いただくことをお知らせいたします。

※ 東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明）および日鉄興和不動産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：三輪 正浩）との共同事業。

両氏には、今後、施設の魅力発信やブランド価値向上に向けた各種プロモーション活動にご協力いただく予定です。

十碧れいや氏、和海しょう氏は、宝塚歌劇団で培われた圧倒的な存在感、品格、表現力を備え、舞台を通じて多くの人々を魅了してこられました。

その華やかさと気品、そして感性豊かな発信力は、「BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村」が掲げるプレミアムな人生を叶える「生き方の最上級」の体験の世界観と高い親和性を有していることから、このたび公式アンバサダーとしてお迎えすることとなりました。

本施設が目指すのは、単なる宿泊施設にとどまらず、訪れる方々に非日常の高揚感、五感に訴える至福の歓び、そして心に残る滞在価値を届けることです。

また、お二人が持つ明るさ、親しみやすさ、そして自然体の魅力は、幅広い層のお客様に本施設の魅力を伝えていただく上でも大きな力になると期待しています。

十碧れいや氏和海しょう氏

十碧れいや氏よりメッセージ

恩納村の美しい海を背景に、特別なリゾートが誕生します。この度、その魅力を伝えるアンバサダーという大切な役目をさせていただくことになりました。

圧倒的なロケーションはもちろん、ここでしか味わえない格別なひとときを、私自身の言葉と視点で丁寧にお届けしていきます。

これからの発信を、ぜひ楽しみにしていてください。

和海しょう氏よりメッセージ

この度公式アンバサダーに就任させていただき、大変光栄です。福岡県出身なのですが幼い時に何度も沖縄県には訪れておりました。

今年4月にも恩納村に親子旅行で訪れましたのでご縁を感じます。

これからアンバサダーとして"BLISSTIA SUITES＆RESORT 沖縄恩納村"の魅力をお届けしていけたらと思います！

【プロフィール】

■十碧れいや（とあれいや）

元宝塚歌劇団星組男役。愛知県名古屋市出身。

大手補整下着ブランド主催のビューティコンテストにて審査員を歴任。

また、日本の伝統美を競う文化コンテストにおいても審査員を務めている。

舞台出演：2023年7月「Run For Your Wife」、2021年7月「ル・シッド」、2020年８月「モンテ・クリスト伯～黒き将軍とカトリーヌ～」他。

■和海しょう（かずみしょう）

元宝塚歌劇団花組男役。福岡県福岡市出身。福岡ソフトバンクホークスの大ファン。

プロ野球パシフィック・リーグクライマックスシリーズやソフトバンクホークスのホームゲームで国歌独唱や始球式をするなど、その歌唱スキルやキャリアを活かしながら、新たなるステージに挑戦している。

舞台出演：2026年６月-７月「朗読歌劇 心中・恋の大和路」、同年2月-3月「エリザベート TAKARAZUKA30周年スペシャル・ガラ・コンサート」他。

参考【BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村】について

本物件は、沖縄本島西海岸中央部の高級リゾートホテルが集積する恩納村に誕生します。豊かな原生林に囲まれ、敷地内からは美しい西海岸の海を望める、自然と眺望に恵まれた希少なロケーションが特長です。徒歩5分圏内には天然ビーチ「ムーンビーチ」もあり、真栄田岬をはじめとする観光資源や、飲食・ショッピング環境も充実。国内外の多様なニーズに応える、魅力あふれるエリアです。

■本物件の特徴

１. 日本屈指のリゾート地沖縄恩納村中心部での「ホテルコンドミニアム」としての分譲事業

２. 全室50平方メートル 以上のプレミアム仕様、寛ぎを提供する充実した館内施設

３. 那覇空港から車で約53分の好アクセスのリゾート環境

４. 環境との共生を目指した不動産開発

周辺俯瞰図（イメージ）屋外インフィニティプール（イメージ）

＜ホテルコンドミニアム 各商品の特徴＞

所有スタイル ・ホテル運営をしながらライフスタイルに合わせ別荘利用

・ホテルコンドミニアム（139室）

・宿泊施設運営会社と賃貸借契約を締結。利用しない期間を客室提供することで賃料収 入が得られます。

権利形態 区分所有権

自己利用 予め定められた予約方法で利用が可能。

賃料収入（ペイバック）※ 客室提供日数・稼働率に応じた賃料収入有

（最大客室提供可能日数：365日/年）

プラン 56.33平方メートル ～167.58平方メートル ／全室50平方メートル 以上のプレミアム仕様（1Bedroom～2Bedroom）

最大定員：4～6名

室内設備 キッチン、冷蔵庫、オーナーズロッカー等

利用料金 有料（オーナー特別料金）

※ 賃料収入は稼働により変動します。

■本物件の公式サイトより、好評一般販売中。資料請求は公式ホームページを通じて三井不動産リアルティ株式会社までお問い合わせください。

＜公式ホームページURL＞https://www.blisstia-onnason.jp/

【コンセプトについて】

客室イメージ客室イメージ

BLISSTIAブランドは、「至福の歓び」を意味する“BLISS（ブリス）”から「リゾート（Resort）」と「日常（Life）」をシームレスに結び、よりプレミアムな人生を叶える「生き方の最上級」の体験へ誘います。リゾートを人生の中心とする「Blissful Resort Life」を掲げ、ライフスタイルや価値観が多様化する時代に、豊かなリゾートが暮らしに溶け込む至福の「Resort Life」を贈ります。

■五感に訴える「BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村のおもてなし」

SIGHT： 空とラナイ、海とビューバス、森とダイニング＆バー、星とプール。美しい海や木々に囲まれ、沖縄にとけこむ

TOUCH： 「やちむん」「花織」「ミンサー織」などの伝統工芸に触れ、伝統芸能や土地の方々に出会う旅

HEARING：木々の音色や小鳥のさえずりなどのここちよい自然の音色がホテルを包み込む

TASTE： 古くから伝わる医食同源の思想「ぬちぐすい」。歴史ある知恵と技に現代の感性を重ねた沖縄料理を堪能

SMELL： 館内を包み込むオリジナルアロマやラナイで感じる潮香が滞在の想い出として記憶に刻まれる

■全室プレミアム仕様。くつろぎを提供する充実した館内施設

全室50平方メートル 以上のプレミアム仕様、160平方メートル を超えるラグジュアリータイプまで、様々なルームプランを設けました。

ハワイ語で「大型のバルコニーやテラス」を意味する「ラナイ」を客室に併設。奥行き3mの広々とした「ラナイ」では、遥かな眺望と開放的な空間をお楽しみいただけます。オーシャンビューの客室からは美ら海、フォレストビューのお部屋からは恩納村の原生林を見晴らし、光と風と開放感を満喫できる、オープンエア・スペースでお過ごしいただけます。

■その他、施設紹介

＜エントランス・ロビーラウンジ＞

沖縄固有の建築様式「グスク（城塞）」を範とした格式あるエントランス。

エントランスを抜けると、”琉球の風“が心地よい開放感あふれるロビーでお客様をお迎えいたします。

＜メインダイニング 森 ”MUI“>

沖縄の雄大な自然を望み、優雅なひと時をお楽しみいただけるダイニングレストラン。四季折々の地元食材をふんだんに使用したこだわりメニューは、素材本来の味わいを存分にご堪能いただけます。ゆっくりとした空間の中で、心温まるサービスとともに、特別な時間をお過ごしください。

＜プールラウンジ＞

日常の喧騒から離れ、心を豊かにする特別な場所。アフタヌーンティーやバータイムとその時々の移り変わる空間と時間をゆっくりとお過ごしいただけます。

＜屋外プール・屋内プール＞

屋外に恩納村の原生林が目の前に広がる屋外インフィニティプール。そよ風に揺れる木々の葉音、小鳥のさえずり、ここちよい自然の音色が心と体を癒す丘上のプールです。一年を通じて心地よい温度の温水を使用しているため、季節を問わずこの絶景をお楽しみいただけます。また、屋内にも屋内プールをご用意しているため、雨天時でも癒しの時間をお過ごしいただけます。

※写真は全てイメージです

■地図

■概要

大浴場

所在地 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久497-6

交通アクセス 那覇空港から車で約53分、石川ICより車で約7分

構造・規模 鉄筋コンクリート造

ホテル棟：地下1 階地上13 階建

共用棟：地下1 階地上3 階建

ホテル専用設備棟：地上2 階建

車寄せ棟：地下1 階建

敷地面積 12,462.09平方メートル

延床面積 14,598.15平方メートル

総室数 139室

駐車場 123台

竣工（予定） 2026年5月15日予定

事業主（売主） 株式会社サンケイビル、東急不動産株式会社、日鉄興和不動産株式会社

ホテル運営 公式HP :https://www.granvista.co.jp/blisstia-okinawa-onnason/

■SDGs（持続可能な開発目標）への貢献

私達は今後もひとつひとつ丁寧な開発を行い、都市に暮らす人々の生活利便性や、働き方・暮らし方の多様性に応えるために、時代に合わせた建物を提供することで、人々が安心して働けるまちづくりに取り組み、社会貢献を意識した開発に取り組んでまいります。

なお、本リリースの取り組みはSDGsにおける以下の目標に貢献しています。

目標７： 省エネ、長寿命のLED照明を設置し、空調換気容量を適正化することで、消費エネルギーの削減を行います。

目標８： Wi-Fi、ランドリーを設置し、過ごす人・働く人に快適な環境を整備します。

目標11：街並みや景観に配慮した外構・植栽計画により、地域の街づくりや景観の向上に寄与します。

目標12：現地石材・資材の再利用を行い、環境資源を有効に活用します。

サンケイビルHP :https://www.sankeibldg.co.jp/