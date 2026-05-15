【新刊案内】もうキッチンで汗をかきたくないあなたへ　新谷友里江『電子レンジで無理なく作る夏の体にいいおかず』6月12日発売！

株式会社主婦と生活社汗をかかずに電子レンジでぱぱっと作れる「肉＋夏野菜」の栄養満点おかず70レシピを収録豚こまとズッキーニのオイスターレモン蒸し鮭とセロリのビネガー煮

年々厳しさを増す日本の夏。外に出れば刺すような日差し、室内でも少し動くだけで汗が吹き出します。そして毎日の料理の現場では、コンロの火や鍋から立ち上る熱い湯気は確実にキッチンの温度を押し上げ、私たちの体力をじりじりと奪っていきます。本書は、電子レンジを単なる「温め直し」の道具から、主役級の「調理器具」へと昇格させるレシピ集です。この1冊が、「暑くない」「手間がかからない」「ヘルシーでおいしい」という、夏の料理に関するわがままをすべて叶えます！

食材を入れたらあとは電子レンジにおまかせ！加熱後にソースをあえたりするものも加熱時の食材の並べ方は写真でわかりやすく解説

電子レンジ調理の最大のメリットは、スイッチを押せばあとは電子レンジにお任せで、キッチンが暑くならないことです。その間に簡単な副菜が作れたり、冷房のきいた部屋で一休みすることもできますし、なにしろ油が跳ねたりすることもないのであと片づけが格段に簡単です。疲れやすい夏にはありがたいですよね。

肉＋夏野菜で暑さに負けない健康な体作り！食材の栄養分も詳しく解説

疲労回復に欠かせない豚肉のビタミンB1など、水に溶け出しやすい栄養素も、電子レンジ調理なら損なうことなく効率的に摂取できます。また、夏が旬のなすやトマトは水分を豊富に含むため、レンジ調理でもパサつかず、とろりとおいしく仕上がります。電子レンジで夏のおかずを作るのにはちゃんとした理由があります。

圧倒的なバリエーション！ 主菜から副菜、時短ランチまでナポリタンうどん蒸しかぼちゃとみょうがのレモン和え

肉や魚をメインとした夏に必要な栄養素がしっかり摂れる多彩な主菜。夏野菜をたっぷり使った彩り豊かな副菜。冷凍うどんやパスタ、焼きそば、チャーハン、カレーなど、火を使わずに完成するミニマルランチ。電子レンジひとつで作れるさまざまな料理をご紹介します。

著者 新谷友里江（にいや・ゆりえ）

料理家・管理栄養士 。大学在学中から祐成陽子クッキングアートセミナーに通い、講師や料理家の助手等を経て独立 。簡単で栄養バランスのよい家庭料理を得意とし、テレビ・雑誌・広告などで幅広く活躍中。

電子レンジで無理なく作る 夏の体にいいおかず

著者 新谷友里江

発売日 2026年6月12日

定価 1,694円（本体1,540円＋税）

発行所 株式会社主婦と生活社

ISBN 978-4-391-16815-0

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