HeRIN.CYE(ヘリンドットサイ)″MICKEY MOUSE″デザインアイテムを5月22日(金)より発売開始

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目⿊区、代表取締役社長：村井博之）が展開するファッションブランド「HeRIN.CYE（へリンドットサイ）」は「MICKEY MOUSE」のデザインアイテムを2026年5月22日(金)より発売いたします。

MICKEY COLLECTION(https://www.ec-store.net/sws/secure/her_260515mickey.aspx)

時代を超えて愛されるアイコン“MICKEY MOUSE”をHeRIN.CYEのフィルターで表現したコレクション。

“MICKEY MOUSE CLUB”からインスパイアされた懐かしいアートをベースに、その魅力はそのままに

現代のスタイルと日常に、さりげない遊び心と高揚感を添える。

エイジレスにこの特別なコレクションを楽しんで欲しい。そんな想いを込めてTシャツとタンクトップに落とし込みました。オーバーサイズの2型はルーズなサイズ感で大人からキッズまで楽しめるバランス。ずるっとラフに纏ったりスタイリング次第で印象の変化を楽しめます。

是非この特別なコレクションの世界をお楽しみください。

“MICKEY MOUSE CLUB”

「MICKEY MOUSE CLUB」とはFUN達によりMICKEY MOUSEの映画を楽しむ会として1929年にアメリカで発足し、1955年10月3日から約4年間に渡り同名のテレビ番組がアメリカで放映され絶大なる人気を博しました。

■商品詳細

Box Tee / Mickey

カラー：WHT,BRN

サイズ：FREEサイズ

価格：\9,900(税込)

Tank Top / Mickey

カラー：WHT,ORG

サイズ：FREEサイズ

価格：\8,800(税込)

【 商品取扱店舗、ONLINE STORE 】

2026年5月22日(金)～順次発売予定

■HeRIN.CYE直営店

■SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSHERIN/)

■ZOZOTOWN(https://zozo.jp/shop/herincye/)

【 “HeRIN.CYE” BRAND CONCEPT 】

“HeRIN.CYE” （へリン ドット サイ）

HER・・・女性

凛（RIN）・・・洗練されている、清らかで美しい、強い意思のある

彩（CYE）・・・色彩豊かで華やか

現代を生きる女性の毎日を最高にしたい

女性である事の喜びを感じる服

HeRIN.CYEらしい色彩豊かなバリエーション

いつもの着こなしにエレガントな要素を取り入れ、絶妙なバランスやポイントを加える

オリジナリティのあるアイテムを提案し続けます

HeRIN.CYE HP(https://www.herincye.com/)

HERIN.CYE WEB STORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSHERIN/)

HeRIN.CYE Instagram(https://www.instagram.com/herin.cye/?hl=ja)

<会社概要>

・名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・創業:2000年3月

・代表者:代表取締役社長 兼 最高経営者責任者 村井 博之

・所在地:所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com(https://www.baroque-global.com/)