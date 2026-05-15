【FANY :D】BLラッシュ、止まらない。--4タイトル連続配信で「男たちの愛」が5月を席巻

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ(C)2026 FANYStudio

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（以下、dSNL）は、映像事業ブランド「FANYStudio」において、縦型ショートドラマアプリ「FANY :D」にて配信する新作4タイトル（2026年4月23日（木）～5月12日（火）順次配信）を発表いたします。今回のラインナップでは、4作品中3作品がBL（ボーイズラブ）題材という、かつてない編成で男同士の愛と葛藤を多彩なジャンルで描きます。ファンタジー・青春・ラブコメ・時代劇と舞台を変えながら、BLの持つ豊かな表現可能性を全力で追求した意欲作が揃いました。

■ 今こそBL--4ジャンルで描く「男たちの愛」

近年、BLコンテンツは日本国内のみならずアジア・欧米でも急速にファン層を拡大しています。dSNLはこの潮流をいち早くキャッチし、ショートドラマというフォーマットの強みを最大限に活かしたBL作品群を投入します。幽霊との同居から始まるファンタジーBL、シェイクスピアの舞台に立つ青春BL、幼馴染の再接近を描くラブコメBL、そして転生と権力闘争が絡み合う時代劇BL--それぞれ異なる世界観でありながら、「伝えられなかった想いが動き出す瞬間」を鮮やかに切り取ります。

■ 新作ラインナップ一覧

■ 今回のリリースの特長

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130377/table/272_1_397d367634c24605694ec4de321f175b.jpg?v=202605151251 ]

・ BL×多ジャンルの同時展開：ファンタジー・青春・ラブコメという異なる3ジャンルでBLを描くことで、既存ファンのみならず新規視聴者への間口を大きく広げます。

・ 約3週間で4本・週1～2本ペースの連続配信：4月23日（木）から5月1２日（火）までの約3週間に4作品を次々と投入。常に「次の新作」を楽しめる高密度なリリーススケジュールで、視聴習慣の定着を促進します。

・ グローバルBL需要への応答：アジアを中心に急拡大するBLコンテンツの国際需要に対応し、海外プラットフォームへの展開も並行して推進してまいります。

■ 背景と今後の展望

縦型ショートドラマ市場は世界的に急成長を遂げており、中でもBLジャンルはアジア圏を中心に熱狂的な支持を集めています。dSNLは、NTTドコモの強固な通信基盤と吉本興業のクリエイティブ力を融合させ、質・量ともに圧倒的なコンテンツ供給でこの成長市場をリードしていきます。

今後も「連続リリース」の勢いをさらに加速させ、AIGC技術の活用による表現領域の拡大と合わせ、東京から世界へ向けて革新的なエンターテインメントを絶え間なく発信し続けてまいります。

■FANY :D概要

「FANY :D」は「人間の欲望を解放するショートドラマアプリ」をコンセプトに、1話1～3分程度で、冒頭数話無料でご視聴いただきその後都度課金となる縦型ショートドラマアプリ。

【Web・SNS】

公式サイト：https://fany-d.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@FANY_Drama

TikTok：https://www.tiktok.com/@fany__d

Instagram：https://www.instagram.com/fany.drama/

X：https://x.com/FANY_Drama

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

映像事業においては「FANYStudio」の名でバラエティ番組からドラマや映画など様々な映像コンテンツを展開しています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/