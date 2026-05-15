収穫時期のずらしで個性を生むカサルファルネートより、ペットナットが新登場。業務店限定で2026年5月18日より発売

株式会社ヴィントナーズカサルファルネート「アンセストラル NV」

ワインを輸入販売する株式会社ヴィントナーズ（東京都港区虎ノ門/代表取締役社長 磯田道明）は、イタリア・マルケ州のワイナリー「カサルファルネート（­CASALFARNETO）」より、新たに微発泡ワイン「アンセストラル NV（ANCESTRALE NV）」を2026年5月18日に発売いたします。

「カサルファルネート」は、“イタリアのシャブリ”とも称されるヴェルディッキオ種の魅力を追求し、同じ畑で育つ葡萄の収穫時期を意図的にずらす独自のアプローチで多彩な表現を生み出す生産者です。本商品は、発酵途中で瓶詰めする昔ながらの製法「メトド・アンセストラル」を採用し、フレッシュさと複雑味を併せ持つ味わいに仕上げました。初夏から夏にかけてのシーンに寄り添う、爽やかな微発泡ワインとして新たなラインアップに加わります。

■商品概要

ANCESTRALE NV／アンセストラルカサルファルネート「アンセストラル NV」

タイプ：微発泡ワイン・白・辛口

原産地呼称：VINO BIANCO FRIZZANTE

品種：ヴェルディッキオ100％

醸造：酸味を保つために通常の収穫時期より2週間早く収穫。ステンレスタンクにて発酵、発酵途中に酵母ごと瓶詰めし、瓶内で二次発酵。

残糖：0.1g/L

ガス圧：2.0bar

アルコール度数：11.0％

レモンがかった濁りのある黄金色。やや濁りのある色合い。青リンゴやハーブ、柑橘を思わせるフレッシュで爽やかなアロマ。非常に繊細でクリーミーな泡立ち。フレッシュさに加え、複雑味も感じられ、グレープフルーツのようなニュアンスが爽快感を引き立てます。

2023年に誕生した本ワインは、トゥア・リータ「レディガフィ」でワイン・アドヴォケイトおよびワイン・スペクテーターにて100点を獲得した名醸造家、ステファノ・キオッチョリ氏が協力しています。

発酵途中で瓶詰めし、残糖のみを利用して瓶内二次発酵を促す製法は「メトド・アンセストラル」と呼ばれます。“アンセストラル”とは「昔ながらの」「先祖代々の」という意味を持ちます。

無濾過で仕上げているため瓶底に澱が残りますが、飲む前に軽く撹拌することで、より複雑味と旨味を引き出すことができます。

カサルファルネートは、かつて農民が月の満ち欠けを頼りに収穫や醸造のタイミングを決めていたという伝承に着想を得て、ラベルにムーンフェイズを描きました。アンセストラル方式が持つ“自然とともに歩む造り”を象徴するデザインです。

・希望小売価格：4,356円（税込）

■「カサルファルネート」について

カサルファルネート「アンセストラル NV」カサルファルネート「アンセストラル NV」オーナー パオロ・トーニ氏イタリア・マルケ州のワイナリー「カサルファルネート」

イタリア・マルケ州、ヴェルディッキオ・ディ・カステッリ・ディ・イエージのエリアで1995年に創立されました。

標高300～400m、総面積60haの敷地を所有し、葡萄畑のほかオリーブやマルケ名産のスイートピーの栽培も行っています。

創業者であり現オーナーのパオロ・トーニ氏は、ワイン造りにおける革新と伝統の調和を追求し続けてきました。 彼の哲学は「自然のリズムに寄り添い、時間の味わいを大切にすること」。その情熱が、カサルファルネートのすべてのワインに息づいています。

1995年よりダニーロ・ソルストリ氏が醸造責任者となり、翌1996年から瓶詰を開始。多くの生産者が区画ごとに異なるワインを造る中、カサルファルネートは同じ畑で育つ葡萄の収穫時期をずらすことで個性を生み出す独自のスタイルを確立しています。

■「ヴィントナーズ」について

株式会社ヴィントナーズは1998年創業のインポーターです。現在では、フランス・イタリア・スペインを中心に160以上のワイナリーを取扱い、バラエティに富んだ厳選したハイクオリティーワインをご用意しております。

【 あなたの「美味しい」が見つかる。 Discover your “Delicious”.】をコーポレートスローガンに掲げております。高品質で豊富なワインの中から、お客様一人ひとりのお好みに合った「美味しいワイン」選びを私たちにお手伝いさせてください。

公式サイト https://www.vintners.co.jp/