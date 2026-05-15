【日本初開催】Amazonやデルタ航空はいかにして飛躍したのか？ 世界のトップリーダーが集結する「TOC(制約理論）グローバルコンファレンス」京都で7月21日・22日に開催

株式会社Goldratt Japan

株式会社Goldratt Japan（東京都港区）は2026年7月21日（火）および22日（水）の2日間にわたり、ホテルオークラ京都にて、日本初となる「TOCグローバルコンファレンス」を開催いたします。

本イベントは、全社改革やイノベーションのヒントを求め、企業の次世代を担う志の高いビジネスパーソンに向けた特別なイベントです。



激動のビジネス環境において、企業はいかにしてイノベーションを加速させ、危機を乗り越えるべきか。今回のコンファレンスでは、Amazon.com創業者ジェフ・ベゾス氏のメンターとして同社のTOC（制約理論）導入をリードしたJeff Wilke氏と、弊社Rami Goldrattによるスペシャルインタビューを限定初公開いたします。

AmazonがいかにTOCを活用し、絶え間ないイノベーションを生み出してきたのか、その知られざる舞台裏が明らかになります。

さらに、経営破綻の逆境からTOCを活用して見事な飛躍を果たしたデルタ航空の元トップ（現ハーツ* CEO *大手レンタカー）をはじめ、サプライチェーン、生産、流通・小売り、開発、建設、防衛、ヘルスケア、会計・ファイナンス、プロジェクトマネジメント、行政、営業など、世界中のあらゆる業界で圧倒的な実績を出してきたチェンジリーダーたちが集結します。



最新の知識体系を実践的に学ぶワークショップや貴重な基調講演に加え、グローバルトップエキスパートと直接語り合えるポスターセッションをご用意。全セッションには最新AIによる同時文字通訳をご提供するため、言語の壁を感じることなく最先端の知見を吸収していただけます。また、参加者同士が気軽に交流し、グローバルなネットワークを築けるイブニングパーティーも開催予定です。



世界最高峰の実践知に触れ、次なる飛躍へのブレークスルーを生み出す2日間です。定員は400席限定となっており、すでに多くのお申し込みをいただいております。事業拡大を牽引するリーダーの皆様は、ぜひお早めにお申し込みください。



■「TOCグローバルコンファレンス」開催概要

・日 程：2026年7月21日（火）、22日（水）の2日間

・会 場：ホテルオークラ京都

・定 員：400名

・参加費：65,000円／名（税込）

・詳細・お申し込みURL： https://www.goldratt.co.jp/kyoto2026

▼弊社代表、岸良裕司によるイベント紹介動画（８分）

https://vimeo.com/1192460831/d29486ad70

■全体最適のマネジメント理論「TOC」とは

TOC（制約理論 Theory of Constraints）とは、物理学者であるエリヤフ・ゴールドラット博士が提唱した全体最適のマネジメント理論で、物事はそもそもシンプルであるという原則に基づきます。多くの人や仕組みで構成された非常に複雑なシステムであっても、制約（ボトルネック）として知られるごくわずかの変数（多くの場合一つだけ）が、システムが生み出す能力を制限しています。その制約を改善することで、大きな成果をもたらす経営理論です。



■『 The Goal（ザ・ゴール）』とは？

世界で累計1000万部、日本国内シリーズ累計150万部ベストセラーとなったビジネス小説。会社や組織の生産性を改善するための全体最適のマネジメントである「制約理論」（TOC/Theory of Constraints)を解説している。「ビジョン」や「パーパス」など、現代のビジネストレンドの基礎でもあり、これからの日本経済を支えていく次世代リーダーが今こそ読むべき1冊となっている。

https://promo.diamond.jp/books/the-goal/

■ゴールドラットグループについて

ゴールドラットグループは、世界で1000万人が読んだベストセラー『ザ・ゴール』の著者エリヤフ・ゴールドラット博士が母国のイスラエルで創業した企業グループです。同グループは全体最適のマネジメント理論「TOC（制約理論）」を活用して、お客様の経営改革を支援しています。日々進化するTOCの知識体系を駆使して、世界中のお客様にブレークスルーをもたらしています。私たちは、ゴールドラット博士が提唱した「月曜日が楽しみな会社にしよう！」を合い言葉に企業活動を展開しています。

https://www.goldratt.co.jp/