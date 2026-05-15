グローバル累計販売台数200万台突破のYaber、夜灯機能搭載の超ポータブルプロジェクター『T1 Pro』を発売

株式会社アースリボーンホームプロジェクターブランド Yaber（ヤーバー）は、2026年5月15日（金）より、日本市場向けポータブルプロジェクター 「Yaber T1 Pro」 を発売いたします。

近年、動画配信サービスの普及やライフスタイルの変化により、自宅で手軽に大画面エンターテインメントを楽しむニーズが高まっています。プロジェクターはリビングだけでなく、寝室や個人の空間に加え、アウトドアやキャンプなどのシーンでも活用されるようになりました。コンパクトで持ち運びやすいモデルへの関心も高まっています。

Yaber は、こうしたライフスタイルの変化に合わせ、より手軽に大画面体験を楽しめるポータブルプロジェクター 「T1 Pro」 を日本市場に投入します。コンパクトで持ち運びやすい設計により、リビングや寝室、一人暮らしの部屋はもちろん、アウトドアや旅行先など、さまざまなシーンで新しいホームエンターテインメント体験を提供します。

製品名：Yaber T1 Pro発売日：2026年5月15日（金）希望小売価格：37,800円（税込）カラー：カーキベージュコンパクトなのに、本格フルHD

手のひらサイズの円柱デザインながら、フルHD（1080p）対応の高精細映像を搭載。省スペースでも、しっかりとした大画面映像を楽しめます。

自由な角度で投影できる180°ジンバル

180°回転ジンバル構造により、壁・天井・斜め投影も自在。ベッドに寝転びながら楽しむ天井シアターにも最適です。

どこでも置ける超コンパクト設計

軽量＆円柱型デザインで、棚やベッドサイドにもすっきり収まるサイズ感。一人暮らしの部屋や寝室など、さまざまな空間にフィットします。

人気動画サービスにすぐアクセス

Netflix / YouTube / Prime Video などの主要ストリーミングサービスに対応。外部機器なしで、届いたその日からすぐに映像コンテンツを楽しめます。

AIスマートスクリーン調整搭載

自動フォーカス / 自動台形補正 / 障害物回避 / スクリーン自動調整に対応。置くだけで自動補正され、天井投影でも見やすい映像をキープします。

プロジェクターの常識を超える、サウンド体験。

音が空間を支配する、圧倒的な没入感。 T1 Proは、低音を強化した8W TurboSonicスピーカーを搭載。臨場感あふれるサウンドに加え、Bluetoothスピーカーとしても使用可能。

さらにアンビエントライトが空間を演出し、“観る”から“体感する”へ、エンターテインメントを進化させます。



■ 販売情報

本商品は、主要ECサイトにて販売いたします。

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP6W3N93

楽天市場 ：https://item.rakuten.co.jp/mibro/ep030003/

Yahoo!ショッピング ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/mibro/ep030003.html

※販売価格・在庫状況は各販売ページをご確認ください。



■ グローバル市場で支持を積み重ねてきた Yaber

Yaberは、米国および欧州市場を中心に成長してきたホームエンターテインメント向けプロジェクターブランドです。

2020年以降、オンライン市場を起点にグローバル展開を加速。LCDプロジェクターカテゴリーにおいて世界トップクラスのオンラインブランドとして評価を獲得し、米国・欧州市場ではエンターテインメントプロジェクター分野で高い支持を得ています。

「シンプルで使いやすく、日常に溶け込む映像体験」をコンセプトに、映画・スポーツ・ゲームなど幅広いホームエンターテインメント製品を展開。世界中の家庭に豊かな時間を届けることを目指しています。

Yaberは Puture International Limited が展開するプロジェクターブランドであり、企画・開発・製造・販売まで一貫して行うグローバルメーカーです。

■ 公式サイト・SNS

公式ページ：https://www.yaber.com/ja-jp

Instagram：https://www.instagram.com/yaberjp/

お問い合わせ：support.jp@yaber.com



■株式会社アースリボーンについて

当社は2015年の設立以来、正規販売代理店としてスマートウォッチ「Amazfit」、スマートグラス「MEIZU」、ロボット掃除機「MOVA」、イヤホン「1MORE」、プロジェクター「Yaber」など、最先端ガジェットブランドを幅広く取り扱っています。

「世界中の優れたブランドを発掘し、日本市場に最適な形で提供する。」

この理念のもと、消費者とブランドをつなぐ架け橋として、豊かなライフスタイルの創造に取り組んでいます。

社名「アースリボーン（Earth Reborn）」には、地球全体の調和を願う想いが込められています。私たちはグローバル企業として、社会貢献活動にも積極的に取り組んでまいります。

今後とも、皆さまの温かいご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。