大分商工会議所とZenGroupが業務提携、越境EC支援を開始

ZenGroup株式会社

世界175の国と地域への発送実績を持つZenGroup株式会社（本社：大阪府大阪市）と大分商工会議所は、2026年5月1日（金）より、地域事業者の海外販路開拓支援を目的とした業務提携を開始いたしました。

本提携では、ZenGroupが運営する越境ECモール「ZenPlus」を活用し、大分地域事業者の海外販路開拓を支援します。越境ECセミナーの開催をはじめ、情報発信や集客支援、海外販売支援などを通じて、中長期的な伴走型サポートを提供し、地域企業の継続的な海外展開を後押しします。

■業務提携の背景

地域企業の「海外展開の第一歩」を伴走

大分商工会議所は、大分市を中心に約6,000の会員事業所を支援する商工会議所です。1929年の設立以来、大分地域の商工業振興と地域経済の発展を支え、経営支援や事業承継、地域振興、輸出関連支援など、多岐にわたる事業を展開しています。

近年、国内市場の縮小や消費行動の変化を背景に、大分商工会議所には海外販路開拓に関する相談が増加していました。中でも「海外展開に関心はあるものの、何から始めればよいかわからない」「自社の商品が海外でニーズがあるのか」「販売後の運営や販促まで手が回らない」といった声も多く、実践的な支援体制の不足が課題となっていました。

こうした課題を受け、大分商工会議所とZenGroupが提携し、海外という新たな販路の選択肢を地域事業者へ提供するとともに、より実践的な海外展開支援を実施。出品支援だけでなく、販売促進や運営改善を含めた伴走型支援とノウハウ提供を通じて、地域企業の継続的な海外展開を後押しします。

■大分ならではの地域産品を世界へ

大分エリアには、しいたけやかぼす、関あじ・関さば、クロメなどの特産品をはじめ、多様な食品・加工商材があります。また、リユース商材、釣具、楽器など、海外市場で需要が期待される商材も豊富です。

特に近年は、サステナビリティやリユース需要の高まりを背景に、日本品質の中古ブランド品や楽器、漫画などへの海外ニーズも拡大しています。

本提携では、こうした地域商材の海外販売を支援し、地域事業者の継続的な海外展開を目指します。

■本提携による主な取り組み

越境ECセミナー・伴走支援を実施

本提携では、主に以下の取り組みを予定しています。

・越境ECに関するセミナーの開催

・越境ECモール「ZenPlus」を活用した海外向けモール出品支援

・大分商工会議所特設ページを「ZenPlus」に開設

・出品から販売促進までの伴走型サポート

・商工会議所職員向け研修の実施

2026年5月22日（金）には、第1回となる越境ECセミナーを開催予定です。全4回の開催を予定しており、越境ECに初めて触れる事業者でも参加しやすい内容からスタートします。

また、単発的な取り組みではなく、2～3年単位で継続的に支援を行い、地域企業が海外販売に慣れ、将来的には本格的な輸出につながる状態を目指します。

【第一回越境ECセミナー（基礎編）】

日時：2026年5月22日（金）14：00～16：00

主催：大分商工会議所

対象：会員・非会員問わず参加可能

内容：１.越境ECの概要と最新トレンド

２.言語の壁を超える仕組みづくり

３.海外配送の効率化とリスク管理

講師：ZenGroup株式会社 ZenPlus越境ECモール事業部 向吉 里樹

【以降の開催スケジュール（実践編）】

7月31日（金）海外ユーザーに伝わる「商品登録」のコツ

8月28日（金）スマホで実践するEC向け商品撮影体験会

10月2日（金）海外向けSNS（Instagram等）の実践活用セミナー

【お問い合わせ先】

大分商工会議所 中小企業相談部 専門指導課

TEL：097-536-3144

HP：https://oita-cci.or.jp/

セミナー詳細ページ：https://oita-cci.or.jp/news/ekkyouec/

■大分商工会議所コメント

大分商工会議所 中小企業相談部 専門指導課 桂 大樹氏

海外市場を、地域事業者にとって遠い存在ではなく、「国内販路に加えた新たな選択肢」として身近に感じていただきたいと考えています。単に出品するだけではなく、売れるまで伴走する支援体制を通じて、事業者の皆さまと一緒に海外展開を目指していきたいです。越境ECをきっかけに、地域企業の皆さまが海外市場への手応えを感じ、将来的には本格的な輸出へとつながっていくことを期待しています。

■サービス・会社概要

【越境ECモール「ZenPlus」について】

「ZenPlus」は、日本の商品を世界に届ける越境ECモールです。上場企業から小規模事業者まで、約5,000店舗（2026年1月時点）が出店しています。商品情報の翻訳や多言語でのカスタマーサポート、国際決済・配送までZenPlusが一括対応します。初期費用・月額費用は無料で、販売時のみ販売価格の10％を手数料としてお支払いいただく成果報酬型のため、出店者は国内販売と同じ感覚で越境販売を始められます。

ZenPlusサービスの特徴

・すぐに出店・海外販売が可能

・初期費用・固定費はゼロ円

・日本語だけで利用が可能

・海外配送に関わる手配・手続きはZenGroupにお任せ

・リスクを回避した安心決済

ZenPlus サービス詳細：https://zen.one/zenplus

【ZenGroup株式会社について】

「世界の越境EC販売額の20％を日本に」をビジョンに、海外向け販売プラットフォームからプロモーション、クリエイティブまで、海外展開に必要な機能をワンストップで提供しています。

・ZenMarket：海外向け購入代行プラットフォーム

・ZenLink：越境EC対応化サービス（国内自社ECサイトの海外販売・集客対応）

・ZenPlus：越境ECモール（出店・販売支援）

・ZenLuxe：ラグジュアリー商品の越境ECモール

・ZenPop：文房具の海外向けECサービス

・ZenPromo：海外向けプロモーションサービス（広告代理・マーケティング）

・ZenStudio：クリエイティブエージェンシー（多言語制作・ブランディング）

現在、グループ全体の会員数は320万人を超え、175の国・地域へ延べ1,050万点以上の商品を発送。日本の優れた商品・文化を「シンプルに」世界へ届ける仕組みづくりを通じて、日本企業のグローバル成長を牽引します。

ZenGroup 各種サービス詳細：https://zen.one/

【会社概要】

会社名 ：ZenGroup株式会社

設立 ：2014年4月

代表者 ：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

住所 ：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階

資本金 ：80,000,000円

HP ：https://zen.group