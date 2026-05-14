【日本発・土づくりの革命】園芸ファン熱狂の商品がギネス世界記録(TM)達成！

リサール酵産株式会社

微生物の力で持続可能な農業・園芸を支援するリサール酵産株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：飯川 隼斗）は、2026年4月29日（祝）、幕張メッセで開催された国内最大規模のガーデニングフェスタ「花友フェスタ」において、微生物土壌改良資材販売のギネス世界記録(TM)に挑戦し、販売重量3,250.8kgで記録を達成したことをご報告いたします。



今後は「土づくりは、未来づくり」の思想をさらに海外に広めるべく、新たなにアメリカ進出挑戦します。このたび応援してくださる仲間を募るクラウドファンディングを開始いたしました。

■カルスNC-Rの土作りのファンたちと共にギネス世界記録(TM)の快挙達成！

4月29日「花友フェスタ」にてギネス世界記録(TM)を達成！

植物を愛する全国のファンが集まるイベント「花友フェスタ12,000人来場者」で、リサール酵産は「8時間に販売した土壌改良資材の最多数(Most soil conditioner sold in 8 hours) 」におけるギネス世界記録(TM)に挑戦しました。



記録達成に必要な販売総重量は1,000kg。過去の花友フェスタで販売した平均重量は500kgだったため、実は無謀とも思える挑戦だったのです。



しかし当日、必要重量を大幅に上回る3,250.8kgという驚異的な販売量を記録しました。

今回の記録達成は、当社の主力製品「カルスNC-R」を愛する「カルサー」と呼ばれるファンの皆様の熱意がもたらした結果です。このギネス世界記録(TM)は、当社にとって商業的な成果ではなく、カルサーの皆様との絆の証しと受け止めております。

■ 創業者と先代から受け継ぐ50年物語

「8時間に販売した土壌改良資材の最多数(Most soil conditioner sold in 8 hours) 」ギネス世界記録(TM)を達成

当社の歩みは決して平坦ではありませんでした。

過去には倒産も経験し、現社長の父が引き継いだ時点では「借金2億円、債務超過6,600万円」というどん底の状態でした。



もともと金融業界にいた現代表は、家業を継ぐつもりはありませんでした。しかし前社長の父が倒れた時、「家業をここで終わらせたくない」という一心で経営に飛び込んだのです。しかしそこに待ち受けていたのはコロナ禍という試練でした。

■世界に広めたい！日本発の循環型ガーデニング

コロナ渦ではSNSに活路を見出しYouTubeチャンネル「隼斗の土づくり教室」を開始。

微生物が土をどう変えるのか、なぜ「もったいない」有機物を活かすべきなのかを愚直に発信し続けました。

その結果、チャンネル登録者数約3万人、総再生回数360万回を超える人気コンテンツへと成長。カルスNC-Rの関連動画の総再生回数は2,000万回以上視聴されています。

さらに、視聴者の皆様からは、



「土づくりに自信が持てるようになった！」

「家庭で出るゴミや庭の雑草が宝物に見える！」



「土に還すたび、次の命を感じながら土づくりを楽しんでいます」

といった声を多数いただくようになり、この循環型ガーデニングを今度は世界に広めたいという新たな挑戦に踏み出すきっかけとなりました。





■アメリカへの進出！持続できる未来の農業をみんなで考えていくために

チャンネル登録者数約3万人を超える人気チャンネルに

現在当社はもう一つの挑戦、農業・園芸大国であるアメリカ進出に踏み出そうとしています。

しかし目指しているのは、アメリカに進出して利益を上げることではありません。

循環型の土づくりという考え方を多くの人に知っていただき、実際に使っていただくこと。そして土づくりについてともに考え、育てていく仲間を増やしていくことです。

この挑戦は、単なる海外展開ではなく、皆様とともに、地球にやさしい土づくり、そして持続可能な未来の農業について考えていくためのプロジェクトです。

リサール酵産の挑戦を応援してくださる皆様のご参加をクラウドファンディングでお待ちしております。

■ CAMPFIREでのクラウドファンディング開始：世界を変える「サポーター」を募集！

クラウドファンディングは6月12日まで開催

アメリカ進出という大きな夢を実現するため、CAMPFIREにてクラウドファンディング「日本発の土づくり革命！微生物の力による循環型農業が世界で通用するか確かめたい」を開始いたしました。

【クラウドファンディングURL】 https://camp-fire.jp/projects/924084/view

※クラウドファンディングへの参加は2026年6月12日までです。

【リターン内容】

皆様に喜んでいただけるように、限定グッズや体験型リターンなどのリターン品を多数ご用意いたしました。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

カルスを使用して育てられたお肉や農作物など人気のオリジナルグッズや体験型のリターンも

■ 会社概要

リサール酵産株式会社

代表者： 代表取締役社長 飯川 隼斗

所在地： 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目110-12 リラ第3ビル3階

設立： 1986年5月20日

事業内容： 生物系土壌改良資材・発酵促進資材の製造販売、微生物の培養研究



