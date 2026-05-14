汚してOK！撃って、飛ばして、作る新感覚アート体験「MY PAINT STUDIO」がWHATAWONにOPEN

株式会社antiqua

親子で、友達と、カップルで楽しめる体験型ペイントスタジオがWHATAWONに登場。

壁も床もキャンバスにして、自由にペイントを飛ばしながら作品づくりが楽しめます。

ベアアートに加え、シューティングアートも体験できる新感覚アート空間です。

WHATAWON内に、体験型ペイントスタジオ【MY PAINT STUDIO】が5月2日（土）にOPENしました。

壁も床もキャンバス。自由にペイントして世界にひとつだけの作品を

【MY PAINT STUDIO】は、ペイントを自由に使って“自分だけのアート”をつくる体験型スタジオです。ベアアートに加えて、シューティングアートも登場

きれいに描く必要はありません。

うまく作る必要もありません。

思いっきり汚してOK。

思いっきり遊んでOK。

思いっきり笑ってOK。

ペイントを飛ばしたり、色を重ねたり、自由な発想で自分だけの作品づくりをWHATAWONで楽しめます。

写真映えスポットもたくさん📸

最高の思い出を残しに来てください！

世界にひとつだけの「ベアアート体験」

MY PAINT STUDIOでは、好きな色を自由に使って、自分だけのオリジナルベアアートを制作できます。

色を垂らしたり、飛ばしたり、混ぜ合わせたり。

偶然できる模様や色の重なりが、その瞬間だけの作品を生み出します。

完成したベアアートは、そのまま持ち帰りOK。

インテリアとして飾ったり、思い出として残したり、大人も子どもも楽しめる人気のアート体験です。

WHATAWON×MY PAINT STUDIO

人気のベアアート体験に加え、シューティングアートも楽しめる新感覚アート空間です。

自由にペイントを飛ばしながら、自分だけの作品づくりを体験できます。

店舗情報

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、家族みんなが楽しめる1日をお届けします。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。