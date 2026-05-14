【東京都町田市】男女共同参画週間記念講演会『「わたし」らしい人生の選び方 ～「男らしさ」「女らしさ」を超えて～』を開催します

町田市役所

毎年6月23日～29日は内閣府が定めた「男女共同参画週間」です。

町田市では、誰もが自分らしく、生きがいを感じられる社会を目指して、男女共同参画週間記念講演会を開催します。

今年度は、助産師/性教育YouTuberのシオリーヌ（大貫詩織）さんをお招きします。「男/女らしさ」にとらわれず、「わたしらしさ」を大切にして生きるために、これからできることをシオリーヌさんと一緒に考えてみませんか。

講師 シオリーヌ（大貫詩織）氏

■ 開催日時

2026年6月20日（土）午後2時～4時

■ 会場

町田市民フォーラム(https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/community/shimin/com/com14.html)3階 ホール（町田市原町田4-9-8）

■ 主催

町田市男女平等推進センター

■ 講師

シオリーヌ（大貫詩織）氏

（助産師/性教育YouTuber、NPO法人コハグ代表理事）

■ 申込方法

受付期間：5月19日（火）正午～6月18日（木）

町田市イベント申込システム「イベシス(https://www.event-sys.call-center.jp/WebEntry/machida/EventSearch.aspx)」イベントコード「260519A」または町田市イベントダイヤル（☏042-724-5656）

※保育希望（1歳以上の未就学児）の場合6月7日（日）までに併せてお申し込みください。

講演会のチラシ

町田市の男女平等推進の取り組みなどは、町田市ホームページ(https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/community/danjo/index.html)をご覧ください。

町田市について

人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。

町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、

緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。

街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。

■町田市HP

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