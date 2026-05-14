「『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ』POP UP SHOP in マルイ」の開催が決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカは「『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ』POP UP SHOP in マルイ」を開催いたします。

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、「『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ』POP UP SHOP in マルイ」を開催いたします。

2026年5月29日(金)より上野マルイにて「『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ』POP UP SHOP in マルイ」の開催が決定いたしました。

今回のイベントでは「ギャル制服」をコンセプトにした新規描き下ろしイラストを使用した新規グッズを多数先行販売する他、お買上げ抽選会などの実施やスタンディパネルの展示を予定しております。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

「『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ』POP UP SHOP in マルイ」

開催期間：2026年5月29日(金)～6月7日(日)

開催場所：上野マルイ 5F

入場料：無料

営業時間：11:00～19:00

＊店舗の営業時間とは異なりますのでご注意ください

▼「『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ』POP UP SHOP in マルイ」特設サイト

https://event.amnibus.com/ngnl-0101/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

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【「『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ』POP UP SHOP in マルイ」内へのご案内について】

非常に多くのお客さまのご来店が予測される為、5月29日(金)の一部時間帯は、LINEアプリを利用した事前予約制(先着)を実施させていただきます。

詳細はマルイ特設ページをご確認ください。

上野マルイ特設ページ：

https://www.0101.co.jp/058/event/detail.html?article_seq=141469&article_type=sto&hashtag=animeent(https://www.0101.co.jp/058/event/detail.html?article_seq=141469&article_type=sto&hashtag=animeent)

≪フリー入場のご案内≫

14時以降のお時間はフリー入場を予定しております。

※混雑状況に応じて入場規制や整理券配布を実施させていただく場合がございます。

あらかじめご了承ください。

≪5月30日(土)以降の入場のご案内≫

5月30日(土)以降の入場は決まり次第、マルイ特設ページ、Xにて改めてご案内いたします。

何卒ご理解、ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

「マルイノアニメ 公式Xアカウント」：https://x.com/marui_anime

「上野・北千住マルイ アニメ イベント 公式Xアカウント」：https://x.com/marui_uekt_a

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【お買上げ抽選会情報】

▼条件

関連商品を税込3,000円以上お買い上げかつエポスカードをご提示いただいたお客様を対象に、

オリジナルグッズがハズレなしで当たる抽選会を実施いたします。

また、新規入会特典として、期間中、エポスカードにご入会いただいたお客様にはB賞をプレゼントいたします。

▼特典内容

A賞 キャンバスボード（全2種） ※サイズ：F3号（横220mm×縦273mm）

B賞 ポストカード（全14種） コンプリートセット

C賞 ポストカード（全14種） ランダム1枚

※A賞は好きな柄が先着でお選びいただけます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※エポスカードはご本人様以外ご利用いただけません。

※新規ご入会も会場にて承りますのでご利用ください。

※新規入会特典は当イベント期間中に、当イベントショップにてご入会された方が対象です。

※WEBからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください。

※お申込みには、別途審査がございます。場合によってはお申込みいただけない事がございますので予めご了承ください。

※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。

税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。

※いかなる場合もご精算を複数回に分けることは出来かねます。

※ご提示の場合、お支払方法は現金もしくはエポスカード決済に限ります。

※エポスカードはお会計時にご提示下さい。お会計時以外にご提示いただいても抽選は承れません。

※お買上げ当日のレシートのみ有効とさせていただきます。

※レシートの合算は出来かねます。

※すべての内容は予告なく変更になる場合がございます。

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【イベント先行販売グッズ情報】

▼描き下ろし ギャル制服ver. トレーディンググリッター缶バッジ（全8種）

単品：605円（税込）/BOX：4,840円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし ギャル制服ver. トレーディングイラストカード（全16種）

単品：275円（税込）/BOX：4,400円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます

▼描き下ろし ギャル制服ver. トレーディングブロマイド（全20種）

単品：275円（税込）/BOX：5,500円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし ギャル制服ver. 75mmホログラム缶バッジ（全5種）

価格：各770円（税込）

▼描き下ろし ギャル制服ver. チケット風BIGアクリルキーホルダー（全4種）

価格：各1,100円（税込）

▼描き下ろし ギャル制服ver. BIGアクリルスタンド（全4種）

価格：各1,980円（税込）

▼描き下ろし ギャル制服ver. 特大アクリルスタンド（全4種）

価格：各3,300円（税込）

▼描き下ろし 集合 ギャル制服ver. BIGアクリルスタンド（全1種）

価格：3,300円（税込）

▼描き下ろし ギャル制服ver. 特大ダイカットアクリルパネル（全4種）

価格：各7,678円（税込）

▼描き下ろし ギャル制服ver. 等身大タペストリー（全4種）

価格：各10,780円（税込）

▼描き下ろし ギャル制服ver. マルチデスクマット（全5種）

価格：各3,960円（税込）

▼トレーディング ちびキャラ 制服ver. アクリルキーホルダー（全8種）

単品：715円（税込）/BOX：5,720円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます

▼トレーディング ちびキャラ 制服ver. アクリルスタンド（全8種）

単品：880円（税込）/BOX：7,040円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます

▼トレーディング ちびキャラ 制服ver. イラストカード（全16種）

単品：275円（税込）/BOX：4,400円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。

※後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトにて取り扱い予定となっております。

また、先行して予約を開始する可能性がございます。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご了承いただきますようお願いいたします。

※販売状況等によって、購入制限を設けさせていただく場合がございます。

また、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

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【イベント限定BOX購入特典】

本イベント限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で特典グッズをプレゼントいたします。

後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、別絵柄の特典グッズ付属を予定しております。

■描き下ろし ギャル制服ver. トレーディンググリッター缶バッジ（全8種）

1BOX購入で「描き下ろし 白 ギャル制服ver. 75mmグリッター缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「描き下ろし シュヴィ ギャル制服ver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでの予約受け付けを予定しております。

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【Xキャンペーン情報】

「『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ』POP UP SHOP in マルイ」の開催を記念して、フォロー&リポストキャンペーンを開催中です。

該当ポストをリポスト&「AMNIBUS公式アカウント」をフォローすることで、抽選で１名様に「イベント特典ポストカード（全14種）コンプリートセット」をプレゼントいたします！

「AMNIBUS 公式Xアカウント」：https://x.com/AMNIBUS

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■店舗情報

店名：上野マルイ

URL：https://www.0101.co.jp/058/

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▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

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▼AMNIBUS（アムニバス）について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

担当：齊藤直樹

Mail：pr@armabianca.com

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発行元 株式会社アルマビアンカ

Web https://armabianca.com/

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