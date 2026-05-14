一般社団法人日本フレスコボール協会が、「フレスコボール無料体験会＆クリーン活動 in 江田島市」を開催すると発表しました。本イベントは、同協会の公認地域クラブである広島フレスコボールクラブが主催し、広島県の長瀬海水浴場で実施されます。







フレスコボールは、ブラジル発祥のビーチスポーツで、向かい合う2人が協力してラリーを続ける採点競技です。相手を打ち負かすのではなく、共にラリーを続けることから「思いやりのスポーツ」とも呼ばれ、いつでも誰とでも楽しめるのが特徴とされています。





今回の体験会は、3月に実施された企画に続く第二弾として位置づけられています。当日は競技の体験に加えて、会場となるビーチの清掃活動も同時に行われる予定です。地元住民だけでなく県外からの飛び入り参加も歓迎しており、スポーツを通じた交流の場となることが期待されています。同協会は、「旅するようにフレスコボールを楽しむ」という独自の文化を提唱しています。スポーツツーリズムとの親和性の高さを活かし、地域活性化や競技のさらなる普及を目指していると説明しています。







イベント概要

・イベント名：フレスコボール無料体験会＆クリーン活動 in 江田島市

・日時：2026年6月20日(土) 10時～12時

・場所：長瀬海水浴場（ヒューマンビーチ長瀬／広島県江田島市能美町大字中町）

・関連URL：

https://bizpageplus.livedoor.com/frescoball_assosiasion

・主な特徴：

・協力型のビーチスポーツ「フレスコボール」の無料体験と清掃活動を実施。

・動きやすい格好、タオル、飲み物を持参するだけで気軽に参加可能。

・県外からの飛び入り参加も歓迎。

・参加特典として、公式「フレスコボール米」（令和7年産「あきさかり」）をプレゼント。

・江田島市誘客促進イベント実施支援補助金を活用して開催。





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。