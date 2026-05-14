超生き残り術、大集合！ いきものの世界、おどろきだらけ！？

国立科学博物館・NHK・NHKプロモーションは、2026年7月11日(土)から10月12日(月・祝)まで「いきものの生存戦略」をテーマにした特別展「いきもの超ワールド展 国立科学博物館×ダーウィンが来た！」を開催します。

地球誕生から現代に至るまで、地球環境は目まぐるしく変化しています。この多様で変化に富んだ環境に適応したいきものが次世代を育み、長い生命進化の歴史を築いてきました。本展では、そうしたいきものの適応進化や生存戦略、それに伴い獲得した形質や機能を幅広く紹介します。そして、NHKの自然番組『ダーウィンが来た！』との共同企画により、国立科学博物館が所蔵する標本・資料、研究成果、さらにはNHKが撮影してきた多くの映像を駆使し、動物たちの環境適応や生存戦略などを項目ごとに展開します。

この度、本展の見どころとともに、ナビゲーターの相葉雅紀さんからメッセージも到着しました。さらに、本展前売チケットも5月15日(金)より発売開始となります。音声ガイド付きチケットなどお得なチケットもご用意しております。

特別展「いきもの超ワールド展 国立科学博物館×ダーウィンが来た！」にどうぞご期待ください。

標本と映像で学ぶ！

知れば知るほど面白いいきものたちの“生き残り術”

本展では、国立科学博物館が有する標本や最新の研究成果に加え、

NHK「ダーウィンが来た！」がこれまで撮影してきた大自然を生き抜くいきものたちの迫力の映像を用いて、いきものたちの驚きと感動の世界を紹介します。





相葉雅紀さんと「くじらじい」そして「ヒゲじい」が、

いきものの不思議をまるごとナビゲート！

本展ナビゲーターの相葉雅紀さんと、オリジナルキャラクターの「くじらじい」、そしてダーウィンが来た！でおなじみの「ヒゲじい」が音声ガイドに揃って登場！楽しい掛け合いで、本展の見どころや最新の研究成果をより深く、面白くご案内します。





【相葉雅紀さんからのメッセージ】

このたび特別展「いきもの超ワールド展 国立科学博物館×ダーウィンが来た！」の公式ナビゲーターを務めさせていただくことになりました、相葉雅紀です。

「ダーウインが来た！」を通して、これまでたくさんのいきものたちに出会ってきましたが、その驚きやたくましさを、今回は展覧会という形でみなさんに体感してもらえるというのが、本当にうれしいです。

音声ガイドなどを通して、ナビゲーターとして、みなさんが思わず「へえ！」「すごい！」と言いたくなるような時間になるよう、楽しく盛り上げていきたいと今から意気込んでいます。

大人の方も子どもたちも、ぜひ会場で、いきものたちのすごさを感じてください！





相葉雅紀：1982年12月24日生まれ、千葉県出身。歌手、俳優、司会など多方面で活躍。2025年NHK「自然番組ナビゲーター」に就任。『ダーウィンが来た！』の特番やミニコーナーなどを担当。生きものたちの驚きの生態や命の物語を親しみやすく伝える。





【音声ガイド】

●収録時間 約30分（予定）

●特別展会場入口にて、専用ガイド機をレンタルできます。

お一人様 1台650円（税込）

●アプリ配信版「聴く美術」（iOS/Android）

販売価格：800円（税込）／配信期間：2026年7月12日～10月12日予定

※配信期間中に限り回数制限なし。会場外で聴取可能。

【本展の見どころ】

＜CHAPTER1＞いきもので異なる「五感」

「視覚：見る」、「触覚：触る」、「聴覚：聴く」、「嗅覚：嗅ぐ」、「味覚：味わう」の五感は生き残るための重要なセンサー！いきものによってどのセンサーが研ぎ澄まされていて、どんな驚きや戦略があるのだろう。





●生きた化石・オウムガイ！目のしくみとは！？

オウムガイ (C)国立科学博物館





＜CHAPTER2＞いきもので変わる「エネルギー補給」

生きるためには何といってもエネルギー補給が重要。その戦略はまさに多様性の宝庫で、知れば知るほど面白い。エネルギー源（動物や植物）を獲得する多様性や体内への取り込み方法にはどんな戦略があるのか覗いてみよう。





●砂にワナ！？落とし穴ハンター、アリジゴク！

コウスバカゲロウの幼虫 (C)国立科学博物館









＜CHAPTER3＞いきものの挑戦「サイズ」適応術

いきものたちの体のサイズは三者三様。今は小さくても昔は大きかったいきものや、地球上最大の動物が海にいたりする。砂浜を覗くと今度は目に見えないほど小さないきものが沢山。体のサイズからも驚くべき戦略や適応が見えてくるんだ。





●原始的な形態を残す、最大級のサメ。メガマウス！

メガマウスザメ（写真）aflo





●砂浜は、目に見えないいきものだらけ！？

メイオベントス (C)国立科学博物館









＜CHAPTER4＞いきもので違う「移動」のかたち

いきものの大半は移動しながら生きているけれども、その手段や身体の構造は、実に多様性に富んでいる。それは生息環境に適応したり、生き残り作戦に繋げるためなんだ。でも、実は、移動しないいきものもいるって知ってた？！驚きの生き残り術を見ていこう。





●移動しなくても生きのびる！？サンゴの作戦！

サンゴ (C)国立科学博物館









＜CHAPTER5＞いきものに学ぶ「集団」の意義

様々な場面で優位に立つために、いきものの大半はその生涯を単独で過ごすことが多く、重要な生き残り作戦の１つ。一方、あえて「群れる」ことで生き残ってきたいきものも少なくない。「群れる」とは？「群れない」とは？その意義や真意を見ていこう。





●群れるだけがハチじゃない！単独ハンター・スズバチ！

スズバチ (C)国立科学博物館









＜CHAPTER6＞いきのもが紡ぐ「命のバトン」

いきものたちは、出会い・育み・旅立つことを繰り返しながら、次世代へ「命のバトン」を紡いでいる。それが、生きとしいけるもの全ての根源。それぞれのシーンに見られる驚きと感動の戦略や適応を見ていこう。









●パパが出産！？タツノオトシゴ！

オオウミウマ (C)国立科学博物館









※本展で紹介する「いきもの」は動物とします。

※掲載画像はイメージです。掲載の動物は標本または映像で紹介します。









【お得なチケットにも注目！】

１）音声ガイド付きチケット：2,600円（税込）

＊一般・大学生チケットに音声ガイド（1台）が付いたチケットです。

＊販売期間：5月15日(金)10:00～7月10日(金)23:59

＊チケット販売：ART PASS

https://art-ap.passes.jp/user/e/ikimonoworld-tokyo

２）秋の平日ペア割チケット：4,000円（税込）

＊9月1日(火)～10月9日(金)までの平日限定で利用できる2枚セットチケットです

＊販売期間：8月17日(月)10:00～8月31日(月)23:59

＊チケット販売：ART PASS

https://art-ap.passes.jp/user/e/ikimonoworld-tokyo





※数量限定で発売。予定枚数になり次第販売終了。

※国立科学博物館特別展券売所での販売はございません。

※詳細や注意事項は決まり次第、本展公式サイトの「チケット」ページで紹介いたします。









【開催概要】

名 称：特別展「いきもの超ワールド展 国立科学博物館×ダーウィンが来た！」

会 期：2026年7月11日(土)～10月12日(月・祝)

開館時間：9時～17時（入場は16時30分まで）

8月9日(日)～8月15日(土)は18時まで開館（入場は17時30分まで）

休館日：7月13日(月)、9月7日(月)、14日(月)、24日(木)、28日(月)

会 場：国立科学博物館［東京・上野公園］

（〒110-8718 東京都台東区上野公園7-20）

入場料（税込）：一般・大学生 前売券：2,100円 当日券：2,300円

小・中・高校生 前売券：500円 当日券：600円

※未就学児は無料。

※障害者手帳をお持ちの方とその介護者１名は無料。

※学生証、各種証明書をお持ちの方は、ご入場の際にご提示ください。

※本展を観覧された方は、同日に限り常設展示（地球館・日本館）もご覧いただけますが、常設展示の開館時間内に限ります。

※会場内の混雑等により、ご入場を制限する場合があります。

【日時予約制実施日】土日祝日および8月10日(月)～8月14日(金)の期間については、日時指定予約を実施します。当日券での入場枠も設けておりますが、ご入場時にお待ちいただく場合がございます。入場枠が完売した際はご入場いただけません。詳細は公式サイトをご確認ください。





前売券販売：5月15日(金)午前10時～





オンラインチケット

・公式チケット「ART PASS」 https://art-ap.passes.jp/user/e/ikimonoworld-tokyo

・電子チケット「アソビュー！」 https://evt.asoview.com/ikimonoworld-tokyo

・電子チケット「スマチケ」 https://eplus.jp/ikimonoworld-tokyo-spticket/

・楽天トラベル

（平日）https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/62552?scid=official_ikimonoworld-tokyo

（土日祝及び8月10日(月)～8月14日(金)の日時指定券）

https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/62555?scid=official_ikimonoworld-tokyo





プレイガイド：

・セブンチケット https://7ticket.jp/sp/ikimonoworld-tokyo/

【店頭販売】セブン-イレブン店頭（店内マルチコピー機）

・e＋（イープラス）https://eplus.jp/ikimonoworld-tokyo/

【店頭販売】ファミリーマート店頭（店内マルチコピー機）

・ローソンチケット https://l-tike.com/ikimonoworld-tokyo/

ローソン・ミニストップ店内Loppi

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/ikimonoworld-tokyo/

セブン-イレブン店頭（店内マルチコピー機）

・CNプレイガイド https://www.cnplayguide.com/ikimonoworld-tokyo/

【店頭販売】ファミリーマート店頭（店内マルチコピー機）

・いこーよ https://iko-yo.net/facilities/893/c_tickets/1446





お問い合わせ：050-5541-8600（ハローダイヤル）、03-5814-9898（FAX）

公式サイト：https://ikimonoworld.jp

公式X：https://x.com/ikimonochoworld @ikimonochoworld

公式Instagram：https://www.instagram.com/ikimonochoworld/





主 催：国立科学博物館、NHK、NHKプロモーション

協 賛：光村印刷、早稲田アカデミー

協 力：新潮社、ZEISS、ブリッジリンク





監修者：

総合監修

田島 木綿子 （国立科学博物館 動物研究部脊椎動物研究グループ 研究主幹）

監修

並河 洋 （国立科学博物館 動物研究部海生無脊椎動物研究グループ長）

井手 竜也 （国立科学博物館 動物研究部 陸生無脊椎動物研究グループ研究主幹）

對比地孝亘 （国立科学博物館 生命史研究部 進化古生物研究グループ 研究主幹）





【関連番組情報】

『ダーウィンが来た！』 NHK総合／毎週日曜 午後7時30分

秘境から身近な街中まで、世界で生きものに密着。最新機材をフル活用し、スクープ映像で驚きと感動に満ちた大自然の物語を紹介するNHKの自然番組。2026年は放送開始20周年！

これまで900回あまりを放送し、取材した国・地域は70を越える。取材班がものにした「世界初」の快挙は160以上！成果は多くの科学論文にもなっている。