入場無料！５月１６日（土）に農業の体験型イベント「第2回かわさき農業フェスタ」を富士見公園で開催します。

川崎市

都市農業への理解醸成を図ることを目的に、主に子どもを対象とした体験型イベントが満載の「第２回かわさき農業フェスタ」を富士見公園エントランス広場（川崎区）にて５月１６日（土）に開催します。

また、今年から毎年好評の「川崎市畜産まつり」と統合し、「食」、「学び」、「遊び」等を通じて、川崎の農業や畜産の魅力を身近に感じていただけるよう、さまざまな催しを行います。

開催概要

ポニーの乗馬ふれあい動物園

【日時】令和８年５月１６日(土) 午前９時～午後３時

【場所】富士見公園エントランス広場 (川崎区富士見１・２丁目）

実施イベント

※一部の催しは有料・予約制です。詳細は開催案内についてのＪＡセレサ川崎のホームページを御覧ください。

開催案内 :https://www.jaceresa.or.jp/special/kawasaki-nougyou-festa.html１.市内産農産物「かわさきそだち」を食べる！買う！

花の品評会（一般観覧 午前９時～午前１１時、即売会 午前１１時～）

野菜・いちごの販売、飲食ブースの出展 など

花の品評会２.農業を楽しく学ぶ！

菌床きのこの収穫体験、夏野菜の植付け体験 など

菌床きのこの収穫体験３.農業に触れて遊ぶ！

おたのしみ釣り（野菜・いちご）、缶バッジ作り、農業版ストラックアウト など

おたのしみ釣り４.畜産や農業機械に触る！

ふれあい動物園、羊の毛刈り、ポニーの乗馬、市内産卵の販売、トラクター乗車体験 など

トラクター乗車体験

【主催】かわさき農業フェスタ実行委員会（ＪＡセレサ川崎、川崎市）

２ 企画内容の問合せ先

【事務局】ＪＡセレサ川崎 営農経済部 組織支援課

電話 044-877-2509（平日のみ）、080-7345-1506・080-7345-0472（当日のみ）

※ 荒天等（例：気象警報発令）により内容を変更、又は開催を中止する場合があります。

※ 実施の有無は当日８時からサンキューコールかわさき☎044-200-3939で御確認ください。

※ 手洗い等の衛生管理に御協力お願いします。風邪症状等がある方の来場はお控えくださいますようお願いします。

問合せ先

川崎市経済労働局都市農業振興センター農業振興課 諸田

電話 ０４４-８６０-２４６２