テーマをどう解釈し、ビジュアルとして落とし込むかにフォーカス！5/28（木）無料セミナー「画像生成AIをもっと自由に楽しく使う～同じテーマをもとにAI画像を作って共有してみよう！～」オンライン開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は5月28日（木）、同じテーマをもとに画像生成AIで画像を制作し、そのプロセスや結果を共有しながら楽しむ無料のオンラインセミナー「画像生成AIをもっと自由に楽しく使う ～同じテーマをもとにAI画像を作って共有してみよう！～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174675/?rls)」を開催します。



本セミナーは解説とワークショップをセットにした実践型のウェビナーです。特定のツールの使い方を学ぶ講座ではなく、「テーマをどう解釈し、ビジュアルとして落とし込むか」にフォーカスした内容となっています。ポイントは「ストーリーを作ること」。キャラクターの背景や状況を言葉にするとプロンプトはぐっと書きやすくなります。この体験を、皆さんと一緒に実践するワークショップです。テーマをシナリオへ落とし込む方法、そこからキャラクター設定や情景を組み立てるプロセス、そして最終的にプロンプトへ変換するポイント（LLMにプロンプトを書かせるコツも含む）について解説したのち、実際にその場で画像生成に取り組んでいただくワークショップへと移ります。



使用する画像生成AIは、ChatGPT、Nanobanana、Canva、Stable Diffusion（ローカル環境）など 自由に選択可能。

普段使っているツールや試してみたかったツールなど、ご参加の皆さんがそれぞれの環境で制作していただけます。

完成した作品は、画像共有サービス Padlet を使って投稿。ユーザー登録不要で、作品画像・タイトル・使用したプロンプトを共有できます。

投稿された作品はその場で一覧表示しますので、

・どんなテーマ解釈をしたのか

・プロンプトにどんな工夫があったのか

・同じテーマでもなぜこんなに結果が違うのか

といった視点で、ご参加の皆さん同士が「いいね」や鑑賞を通じて交流を行います。



AIを使うからこそ生まれる発想の多様性や、「他の人のプロンプトを見ることで得られる気づき」を楽しめる、学びと体験を同時に得ることができます。ツールのレベルや経験は問いません。画像生成AIを「もっと自由に、もっと楽しく使ってみたい」方は、ぜひお気軽にご参加ください。



＜こんな方におすすめ＞

・画像生成AIをもっと自由に使ってみたい方

・他の人の作品やプロンプトを見て刺激を受けたい方

・ツールよりも「発想」や「切り口」を広げたい方

・仕事や個人制作で画像生成AIを使っている方

・アイデア出しや表現の幅を広げたい方

・いつもと違うAIの使い方を体験してみたい方

画像生成AIをもっと自由に楽しく使う ～同じテーマをもとにAI画像を作って共有してみよう！～

■日時

2026年5月28日（木） 19：00～21：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

日本工学院専門学校 クリエイターズカレッジ 教員

映像作家/デザイナー

内田 央（うちだ・ひさし）氏

専門学校にてアニメ・マンガ・ゲーム業界を志す学生たちに、映像制作とデザインの分野で授業を担当し、企画/制作と表現技術の両面から実践的な指導を行っている。近年は生成AIの急速な進化を受け、文章生成や画像/動画生成といったAIツールを教育現場に積極的に導入。クリエイティブ業務において、AIをどう活かすかを実例を交えて発信すると同時に、生成AIの活用を推進するコミュニティ「IKIGAI Lab.」に所属し、教育AIサミット2024をはじめとした各種セミナーや研修で、教員・教育関係者に向けた登壇・講演も行っている。

また、教育活動の傍ら、フリーランスの映像作家としても活動しており、企業VP（ビデオパッケージ）、ミュージックビデオ、プロジェクションマッピングなど幅広い映像制作を手がけている。



■参加費

無料



■定員

100名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174675/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174675/?rls)

※締切：2026年5月28日（木） 21：00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「画像生成AIをもっと自由に楽しく使う」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)