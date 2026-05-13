ウィーン公演を控えるHYDEが観光大使を務めるオーストリアで撮りおろした写真集第2弾『Jekyll and HYDE in Salzburg』、本日5月13日（水）発売！

ぴあ株式会社『Jekyll and HYDE in Salzburg』

HYDEがオーストリア・ザルツブルクとインスブルックで撮りおろした写真集『Jekyll and HYDE in Salzburg』（ぴあ株式会社発行・発売）が、本日5月13日（水）、発売日を迎えます。

本書は、2024年1月よりオーストリア観光大使を務めるHYDEが、昨年6月に発売、早々に重版が決定し話題を呼んだ写真集『Jekyll and HYDE in Wien』の第2弾とも言える作品集。オーストリア大使館観光部の全面協力のもと、撮影を敢行。歴史の重みを感じさせるオーストリアの真冬の風景とHYDEとの化学反応により、崇高な世界観を創出しています。

今年1月より開催中のオーケストラツアー「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」のグランドファイナルとして、日本人ロックアーティストとして初めてウィーンのオーケストラと共演する特別公演を現地時間5月25日にウィーン・コンツェルトハウスで開催するHYDE。この機会に、“対” をなす写真集を2冊合わせてお手元にどうぞ。

『Jekyll and HYDE in Salzburg』タワーレコード予約・購入特典オリジナルA5クリアファイル『Jekyll and HYDE in Salzburg』HMV予約・購入特典オリジナルA5クリアファイル『Jekyll and HYDE in Salzburg』楽天ブックス予約・購入特典オリジナルA5クリアファイルヴィレッジヴァンガード特典 オリジナルフィルム風シール

「VAMPROSE STORE」特典 オリジナルスマホサイズステッカー3種セット

なお、タワーレコード、HMV、楽天ブックス、ヴィレッジヴァンガード、HYDEのオフィシャルグッズを取り扱うVAMPROSE STOREでご予約・ご購入の場合、ショップ別の特典付き。いずれも数に限りがありますのでお求めはお早めに。

HMV6店舗（北海道・HMV札幌ステラプレイス、宮城・HMV仙台 E BeanS、東京・HMV&BOOKS SHIBUYA、愛知・HMV栄、大阪・HMV&BOOKS NAMBA、福岡・HMV＆BOOKS HAKATA）では、発売日である5月13日（水）より、パネル展＆ご購入者サイン入りパネルプレゼント企画が開催されます。ぜひお近くの店舗に足をお運びください。

（詳細は、HMVのイベントページhttps://www.hmv.co.jp/news/article/260323138/をご覧ください(https://www.hmv.co.jp/news/article/260323138/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84)）

【商品概要】

『Jekyll and HYDE in Salzburg』

定価：7,326円(本体6,660円+税)

発売日：2026年5月13日(水)

仕様：A4ワイド 160P オールカラー/あじろ綴じ

販売場所：全国書店、ネット書店、CDショップ、VAMPROSE STORE ほか

＜ご購入＞

BOOKぴあ https://book.pia.co.jp/book/b10161020.html

タワーレコード https://tower.jp/item/7988241

HMV https://www.hmv.co.jp/product/detail/16731940

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18562218/

ヴィレッジヴァンガード https://villagevanguard.stores.jp/items/69af790a3cc7cf17ba0e6513

VAMPROSE STORE https://store.vamprose.com/product/2257

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4835650336 ほか

■5/13（水）よりHMV6店舗でパネル展開催！

【『Jekyll and HYDE in Salzburg』発売記念パネル展概要】

HMVイベント詳細ページhttps://www.hmv.co.jp/news/article/260323138/

HMV札幌ステラプレイス 5/13～5/19

HMV仙台 E BeanS 5/13～5/19

HMV&BOOKS SHIBUYA 5/13～5/22

HMV栄 5/13～5/19

HMV&BOOKS NAMBA 5/13～5/19

HMV＆BOOKS HAKATA 5/13～5/19

※本写真集ご購入1冊につき1枚〈パネルプレゼント抽選券〉をお渡しいたします。

※各店舗、開催期間が延長になる場合があります。