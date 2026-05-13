法政大学が「法政グローバルデイ2026」を5月16日（土）に開催 ― 学生が国際協力・国際交流をテーマに企画実施

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法政大学は、法政グローバルデイ2026実行委員会主催「法政グローバルデイ2026」を5月16日（土）に法政大学市ケ谷キャンパスにて開催します。高校生、一般の方など、どなたでも参加できます。

　法政グローバルデイとは、学生実行委員が企画・運営を行う国際系イベントです。ゲストを招いた講演会や学生企画での意見交換などを行い、「国際協力・国際交流の興味関心・理解を高めること」を目的としています。

　ゲストに、アフリカや中東の紛争地・貧困地域を独自に取材するフリーランス国際協力師の原貫太氏を招き、既存メディアが伝えない「世界のリアル」について伺います。

【開催概要】

■名　　称　：法政グローバルデイ2026

■日　　時　：2026年5月16日（土）12:30〜18:30

■会　　場　：法政大学市ケ谷キャンパス　外濠校舎2階S205教室

　　　　　　　東京都千代田区富士見2-17-1

　　　　　　　https://www.hosei.ac.jp/ichigaya/access/

■申　　込　：https://forms.gle/8Jph8PejP2tuzCRC8

■詳　　細　：法政大学グローバル教育センターウェブサイト

　　　　　　　https://www.global.hosei.ac.jp/on_campus/globalday/2026/

■プログラム：12:30〜12:35　開会挨拶

　　　　　　　12:35〜14:05　講演会　フリーランス国際協力師　原 貫太 氏

　　　　　　　14:05〜14:30　学生企画ワークショップ紹介セッション

　　　　　　　14:30〜17:30　学生企画ワークショップ

　　　　　　　（「フェアトレード」企画／「移民」企画／「戦争」企画／

　　　　　　　「音楽とファッション」企画／「言語」企画）

　　　　　　　17:30〜18:30　交流会（自由参加、途中退出可）

▼本件に関する問い合わせ先

法政大学グローバル教育センター事務部 国際交流課

TEL：03-3264-4088

メール：global@hosei.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/