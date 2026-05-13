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法政大学が「法政グローバルデイ2026」を5月16日（土）に開催 ― 学生が国際協力・国際交流をテーマに企画実施
法政大学は、法政グローバルデイ2026実行委員会主催「法政グローバルデイ2026」を5月16日（土）に法政大学市ケ谷キャンパスにて開催します。高校生、一般の方など、どなたでも参加できます。
法政グローバルデイとは、学生実行委員が企画・運営を行う国際系イベントです。ゲストを招いた講演会や学生企画での意見交換などを行い、「国際協力・国際交流の興味関心・理解を高めること」を目的としています。
ゲストに、アフリカや中東の紛争地・貧困地域を独自に取材するフリーランス国際協力師の原貫太氏を招き、既存メディアが伝えない「世界のリアル」について伺います。
【開催概要】
■名 称 ：法政グローバルデイ2026
■日 時 ：2026年5月16日（土）12:30〜18:30
■会 場 ：法政大学市ケ谷キャンパス 外濠校舎2階S205教室
東京都千代田区富士見2-17-1
https://www.hosei.ac.jp/ichigaya/access/
■申 込 ：https://forms.gle/8Jph8PejP2tuzCRC8
■詳 細 ：法政大学グローバル教育センターウェブサイト
https://www.global.hosei.ac.jp/on_campus/globalday/2026/
■プログラム：12:30〜12:35 開会挨拶
12:35〜14:05 講演会 フリーランス国際協力師 原 貫太 氏
14:05〜14:30 学生企画ワークショップ紹介セッション
14:30〜17:30 学生企画ワークショップ
（「フェアトレード」企画／「移民」企画／「戦争」企画／
「音楽とファッション」企画／「言語」企画）
17:30〜18:30 交流会（自由参加、途中退出可）
▼本件に関する問い合わせ先
法政大学グローバル教育センター事務部 国際交流課
TEL：03-3264-4088
メール：global@hosei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
法政グローバルデイとは、学生実行委員が企画・運営を行う国際系イベントです。ゲストを招いた講演会や学生企画での意見交換などを行い、「国際協力・国際交流の興味関心・理解を高めること」を目的としています。
【開催概要】
■名 称 ：法政グローバルデイ2026
■日 時 ：2026年5月16日（土）12:30〜18:30
■会 場 ：法政大学市ケ谷キャンパス 外濠校舎2階S205教室
東京都千代田区富士見2-17-1
https://www.hosei.ac.jp/ichigaya/access/
■申 込 ：https://forms.gle/8Jph8PejP2tuzCRC8
■詳 細 ：法政大学グローバル教育センターウェブサイト
https://www.global.hosei.ac.jp/on_campus/globalday/2026/
■プログラム：12:30〜12:35 開会挨拶
12:35〜14:05 講演会 フリーランス国際協力師 原 貫太 氏
14:05〜14:30 学生企画ワークショップ紹介セッション
14:30〜17:30 学生企画ワークショップ
（「フェアトレード」企画／「移民」企画／「戦争」企画／
「音楽とファッション」企画／「言語」企画）
17:30〜18:30 交流会（自由参加、途中退出可）
▼本件に関する問い合わせ先
法政大学グローバル教育センター事務部 国際交流課
TEL：03-3264-4088
メール：global@hosei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/