【キムチ屋のまかないカレー】が食べ納めセール開催。在庫限り5月末で終売、食べたらハマるとリピーター続出！
1960年創業の手作りキムチ専門店「第一物産」（東京・上野）は、キムチ専門店のまかない人気ベスト3に入る「発酵キムチカレー」を、パッケージリニューアルに伴う現在庫限りの終売セールとして30%オフにて販売中です。5月末で終売となるため、このパッケージの味は現在の在庫がなくなり次第お召し上がりいただけなくなります。
在庫は残りわずか、なくなり次第こちらのパッケージでの販売は終了いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349118/images/bodyimage1】
■ キムチ屋のまかないカレー？
「発酵キムチカレー」は、キムチソムリエが自分のまかないとして作り続けてきたキムチカレーを商品化した、第一物産の隠れた人気商品です。「まかないの味を再現したい」という思いから、何度も試食と試作を繰り返して完成させた、キムチ専門店ならではの深みのある一品。
低温発酵させた白菜キムチをじっくりと炒め、白菜の芯まで余すことなく刻んで使用することで生まれるコクと旨味が凝縮されたキムチカレーです。「一度食べたらやみつきになる」とリピーターが続出しています。
■ キムチ専門店だからこそ作れる、こだわりの味
◇ 低温発酵キムチをたっぷり使用
使用するのは、私たち第一物産が自社工場で独自の製法で低温発酵させた白菜キムチのみ。低温でじっくり発酵させることで引き出された、乳酸菌由来の深い酸味と旨味がカレーの味わいを底上げします。白菜の芯ま合ませて使用することで、キムチの風味がカレー全体に溶け込んでいます。
◇ ごろごろ豚肉の満足感
カレーの中にはごろごろとした豚肉がたっぷり入っています。キムチの旨味が豚肉にしっかりと絡み、食べ応えのある満足感のある一品に仕上がっています。
◇ ヤンニョム（薬味・キムチの薬味たれ）を増量、より深みのある味に
よりキムチの味を深めるため、キムチソムリエ監修のもとヤンニョムを増量。唐辛子の辛味とにんにく・生姜の風味が一層際立ち、キムチ専門店ならではの本格的な味わいに仕上げています。
■ なぜ終売？
今回の終売は、パッケージのリニューアルに伴うものです。現在のパッケージでの販売は現在庫限りで終了となりますが、リニューアル後は新たなパッケージで再登場予定です。
「今のパッケージのまま手元に残しておきたい」「食べ慣れたあの味をストックしたい」という方は、この機会にまとめ買いをご検討ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349118/images/bodyimage2】
■ 温めるだけ！かんたん調理
電子レンジでも湯煎でも、温めるだけで本格キムチカレーが完成します。
◆ 電子レンジ：袋の封を開けずに底を広げ、庄内中央に立てて温める。
500W：約2分 600W：1分30～45秒
◆ 湯煎：袋の封を切らずに熱湯に入れ、4～5分沸騰させて温める
・ アツアツのごはんにかけて、そのままで
・ チーズをトッピングしてまろやかにアレンジ
・ 半熟をのせてビジュアルも華やかに
・ オムレツにかけて
・ キムチをさらにトッピングして
・ ホットサンドイッチの具材に
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349118/images/bodyimage3】
■ 終売セール概要
【商品名】 発酵キムチカレー
【内容量】 180g
【セール価格】 462円（税込） 通常660円 30%オフ
【販売期限】 5月末まで ※在庫がなくなり次第終了
【保存方法】 直射日光・高温多湿を避けて常温保存
【賞味期限】 製造日より365日
【販売チャネル】 直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
購入URLはこちら https://shop.d1b.jp/view/item/000000000791?category_page_id=ct339
※パッケージリニューアル後は新パッケージにて再登場予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349118/images/bodyimage4】
【会社概要】
株式会社第一物産
代表取締役：姜 恵蘭（カン ヘラン）
所在地：東京都台東区東上野2-15-5
創業：1960年
●HP
https://www.d1b.jp/
●公式オンラインショップ
https://shop.d1b.jp/
●公式楽天ショップ ”キムチソムリエのいるお店 サランチェ”
https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
●第一物産 公式Instagram
https://www.instagram.com/d1b1960/?hl=ja
●”キムチソムリエのいるお店 サランチェ” 公式Instagram
https://www.instagram.com/sarangchae_kimchi/
●キムチソムリエ 公式Instagram
https://www.instagram.com/kimchi.sommelier/
●公式LINE
https://page.line.me/492biqxn?openQrModal=true
●公式X
https://x.com/daiichibussan
●最新情報はこちらから(リットリンク)
https://lit.link/d1b
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349118/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社第一物産
在庫は残りわずか、なくなり次第こちらのパッケージでの販売は終了いたします。
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■ キムチ屋のまかないカレー？
「発酵キムチカレー」は、キムチソムリエが自分のまかないとして作り続けてきたキムチカレーを商品化した、第一物産の隠れた人気商品です。「まかないの味を再現したい」という思いから、何度も試食と試作を繰り返して完成させた、キムチ専門店ならではの深みのある一品。
低温発酵させた白菜キムチをじっくりと炒め、白菜の芯まで余すことなく刻んで使用することで生まれるコクと旨味が凝縮されたキムチカレーです。「一度食べたらやみつきになる」とリピーターが続出しています。
◇ 低温発酵キムチをたっぷり使用
使用するのは、私たち第一物産が自社工場で独自の製法で低温発酵させた白菜キムチのみ。低温でじっくり発酵させることで引き出された、乳酸菌由来の深い酸味と旨味がカレーの味わいを底上げします。白菜の芯ま合ませて使用することで、キムチの風味がカレー全体に溶け込んでいます。
◇ ごろごろ豚肉の満足感
カレーの中にはごろごろとした豚肉がたっぷり入っています。キムチの旨味が豚肉にしっかりと絡み、食べ応えのある満足感のある一品に仕上がっています。
◇ ヤンニョム（薬味・キムチの薬味たれ）を増量、より深みのある味に
よりキムチの味を深めるため、キムチソムリエ監修のもとヤンニョムを増量。唐辛子の辛味とにんにく・生姜の風味が一層際立ち、キムチ専門店ならではの本格的な味わいに仕上げています。
■ なぜ終売？
今回の終売は、パッケージのリニューアルに伴うものです。現在のパッケージでの販売は現在庫限りで終了となりますが、リニューアル後は新たなパッケージで再登場予定です。
「今のパッケージのまま手元に残しておきたい」「食べ慣れたあの味をストックしたい」という方は、この機会にまとめ買いをご検討ください。
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■ 温めるだけ！かんたん調理
電子レンジでも湯煎でも、温めるだけで本格キムチカレーが完成します。
◆ 電子レンジ：袋の封を開けずに底を広げ、庄内中央に立てて温める。
500W：約2分 600W：1分30～45秒
◆ 湯煎：袋の封を切らずに熱湯に入れ、4～5分沸騰させて温める
・ アツアツのごはんにかけて、そのままで
・ チーズをトッピングしてまろやかにアレンジ
・ 半熟をのせてビジュアルも華やかに
・ オムレツにかけて
・ キムチをさらにトッピングして
・ ホットサンドイッチの具材に
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■ 終売セール概要
【商品名】 発酵キムチカレー
【内容量】 180g
【セール価格】 462円（税込） 通常660円 30%オフ
【販売期限】 5月末まで ※在庫がなくなり次第終了
【保存方法】 直射日光・高温多湿を避けて常温保存
【賞味期限】 製造日より365日
【販売チャネル】 直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
購入URLはこちら https://shop.d1b.jp/view/item/000000000791?category_page_id=ct339
※パッケージリニューアル後は新パッケージにて再登場予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349118/images/bodyimage4】
【会社概要】
株式会社第一物産
代表取締役：姜 恵蘭（カン ヘラン）
所在地：東京都台東区東上野2-15-5
創業：1960年
●HP
https://www.d1b.jp/
●公式オンラインショップ
https://shop.d1b.jp/
●公式楽天ショップ ”キムチソムリエのいるお店 サランチェ”
https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
●第一物産 公式Instagram
https://www.instagram.com/d1b1960/?hl=ja
●”キムチソムリエのいるお店 サランチェ” 公式Instagram
https://www.instagram.com/sarangchae_kimchi/
●キムチソムリエ 公式Instagram
https://www.instagram.com/kimchi.sommelier/
●公式LINE
https://page.line.me/492biqxn?openQrModal=true
●公式X
https://x.com/daiichibussan
●最新情報はこちらから(リットリンク)
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配信元企業：株式会社第一物産
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