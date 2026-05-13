互いの良さを認め合う「褒め合う職場づくり研修」をリリース。具体的な称賛技術と習慣化の仕組みを実装：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、新メニューとして「褒め合う職場づくり研修(https://www.recurrent.jp/listings/development-praise-eachother)」をリリースしました。本研修は、互いの貢献を称え合う文化を醸成し、組織全体の活力を引き出すことを目的としています。効果的な称賛方法の習得だけでなく、日常業務における仕組み化までを網羅した内容です。全従業員が前向きに働ける環境を整えることで、心理的安全性の向上を支援します。

褒め合う職場づくり研修【全員が褒め合う文化をつくる】 - 社員研修のリスキル

組織の活力を引き出す称賛文化の必要性

社会的課題と導入企業の背景

現代の職場において、従業員のエンゲージメント向上や離職防止は重要な経営課題です。しかし、日本特有の文化背景や「褒めることは甘やかすことである」という誤解から、適切な称賛が行き届かないケースが見受けられます。

心理的安全性を高めるコミュニケーション

互いの良さを認め合い、言葉にして伝え合う習慣は、組織の心理的安全性を高める基盤となります。個人の行動や成果を適切に評価し、称賛し合える環境へのニーズが高まっていることを受け、本研修の開発に至りました。

研修の概要

研修タイトル

褒め合う職場づくり研修(https://www.recurrent.jp/listings/development-praise-eachother)

受講対象

全従業員（新入社員、若手社員、中堅社員、管理職）

身に付くスキルや目的

本研修は、効果的な称賛方法の習得と仕組み化により、心理的安全性の高い組織文化を形成することが狙いです。具体的には、相手に正しく伝わる称賛の三原則を習得します。また、謙遜しすぎず称賛を素直に受け取る姿勢を身に付け、日常業務の中で褒め合う習慣の定着を目指します。

本研修の特徴

本研修には三つの大きな特徴があります。

一つ目は、具体性・即時性・行動焦点の三原則に基づき、相手の心に響く効果的な褒め方を習得する点です。

二つ目は、称賛を受け取る側の姿勢にも着目している点です。感謝を添えて受け取る方法を理解することで、職場内の肯定的な交流を活性化します。

三つ目は、研修後も継続できる仕組みを構築する点です。1on1や会議、デジタルツールへの組み込み方を具体的に検討し、習慣化を支援します。

褒め合う職場づくり研修【全員が褒め合う文化をつくる】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムの抜粋- 褒め合う職場の基礎理解・褒め合うことの重要性と現代の職場が抱える課題の理解・褒め合う文化醸成における誤解の解消- 褒め方・受け取り方の基本・褒め方の3原則（具体性の原則・即時性の原則・行動焦点の原則）・上司、同僚、部下それぞれの立場に応じた効果的な伝え方・謙遜しすぎない受け取り方の習得- 褒め合う文化の定着・日常業務や定例業務に褒め合いを組み込む手法の検討・褒め合い文化の定着プラン作成

株式会社リスキルについて

株式会社リスキルは、多岐にわたるビジネス研修を提供しています。この度リリースした褒め合う職場づくり研修を含め、ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格体系が特徴です。研修日の運用だけでなく、教材の郵送など研修準備のフルサポートも行います。企業の教育担当者の負担を軽減しながら、高品質な研修の実施を支援します。

※本プレスリリースの内容は、2026年05月時点のものです。