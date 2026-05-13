導入事例：学生の手で学園祭来場者向けWi-Fiを構築。校内全域へのWi-Fi敷設を実現

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）の法人向けWi-Fi 6E対応アクセスポイント「WAPM-AXETR(https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-axetr.html)」や屋外用アクセスポイント「WAPM-1266WDPRA(https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-1266wdpra.html)」をはじめとする法人向けネットワーク機器が、独立行政法人 国立高等専門学校機構 一関工業高等専門学校（以下、一関高専）にて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、バッファローWebページで公開いたしました。

一関工業高等専門学校導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/education-ichinoseki.ac.html

一関高専は、1964年に設立された5年一貫教育の高等教育機関で、長年に渡り優秀な技術者の教育に力を注いできました。2025年春、情報・ソフトウェア系の学生が、10月に開催される学園祭「高専祭」において、来場者向けWi-Fiを一から構築することを立案し、ネットワーク専門教員に提案しました。担当教員から相談を受けたバッファローは学生の有志メンバーに機器の貸出やハンズオン講習会を行い全面的に協力しました。

その後、放課後や夏休みを活用した事前調査および準備など、約半年間にわたる活動を経て、学園祭期間中のWi-Fi敷設プロジェクトを成功させました。

採用商品

WAPM-AXETR

148,500円(税抜135,000円)

法人向けWi-Fi 6E(11ax)対応

無線LANアクセスポイント

2401+1201+573Mbps

トライバンド インテリジェントモデル

https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-axetr.html

WAPM-AX8R

132,880円(税抜120,800円)

法人向けWi-Fi 6(11ax)対応

無線LANアクセスポイント

2401+1147Mbps インテリジェントモデル

https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-ax8r.html

WAPM-1266WDPRA

145,200円(税抜132,000円)

法人向けWi-Fi 5(11ac)対応

無線LANアクセスポイント 866+400Mbps

インテリジェントモデル

防塵・防水 耐環境性能 直射日光対応

https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-1266wdpra.html

BS-MS2016P

176,000円(税抜160,000円)

法人向け レイヤー2 マルチギガ(10G/5G/2.5G) PoE スマートスイッチ

https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-ms2016p.html

関連ページ

導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/education-ichinoseki.ac.html一関工業高等専門学校(外部サイト) :https://www.ichinoseki.ac.jp/

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