アプリエンゲージメントサービス「ロケベル」の提供を開始

株式会社Agoop

ソフトバンク株式会社の子会社で、位置情報を活用したビッグデータ事業を手がける株式会社Agoop（アグープ、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：加藤有祐、以下「Agoop」）は、小売業、飲食業、商業施設などの事業者向けにアプリのプッシュ通知から来店計測までをワンストップで運用できるアプリエンゲージメントサービス「ロケベル」の提供を、2026年5月13日から開始します。

■「ロケベル」の特長

1. 一人一人に最適なメッセージ配信を実現

来店履歴やユーザー属性などのデータを活用し、「いまメッセージを届けたい人」を直感的な操作でセグメント化し、メッセージの配信が可能です。複雑なデータ分析の知識がなくても、一人一人に最適なアプローチを簡単に行うことが可能です。

2. “近くにいる”その瞬間にアプリのプッシュ通知が可能

自社の店舗周辺に加え、任意のエリアを指定して、アプリのプッシュ通知でメッセージを配信できます。また、ユーザーが対象エリアを訪れた際の通知に加え、ユーザーの来店傾向などを基に、事前に指定した効果的な日時にメッセージを配信する予約配信にも対応しています。

3. メッセージ配信後の来店成果をグラフで可視化

メッセージ配信後、実際の来店人数を自動で集計します。「配信数」や「開封数」に加え、「来店者数」までを一画面で把握でき、各数値はグラフで分かりやすく表示されます。また、エリア別や日別、居住地別（市区町村単位など）の詳細な分析も可能です。データはCSV形式で出力できるため、社内レポートの作成にも活用できます。

4. 自社データと連携しマーケティング資産として活用

「ロケベル」で取得した来店データは、Amazon Web Services（AWS）やSnowflakeなどのデータ分析基盤（DWH：Data Warehouse）とスムーズに連携できます。自社アプリのデータと組み合わせることで、顧客理解を深め、一過性の施策にとどまらない「マーケティング資産」として活用することが可能です。

■提供開始日

2026年5月13日（水）

■ 「ロケベル」の詳細

https://agoop.co.jp/service/locabell/

■ Agoopについて

Agoop（アグープ）は、位置情報ビッグデータを活用する先進的企業であり、スマホアプリから大量の位置情報・センサー情報を集積して独自の技術で解析することで人の動きを可視化し、「流動人口データ／マチレポ／コンプレノ」などのビジネスに新しい視点をもたらす価値ある情報を提供しています。

Agoopの「流動人口データ」は、同意を得たユーザーのスマホアプリから収集される位置情報データを、秘匿加工を行った上で提供しているもので、これまでにさまざまな企業や自治体の支援を行っています。高精度かつ鮮度の高い情報を分析・活用することで、日々変化する人の動きを把握することが可能となり、まちづくりや観光振興、災害対策、商圏分析などにおいて、正しい意思決定を迅速に行うことができます。

https://agoop.co.jp/

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