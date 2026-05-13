スマートフォン修理事業を展開するスマートドクタープロ 大阪心斎橋本店(運営：株式会社クレア／本社：大阪市中央区西心斎橋／代表取締役：古賀 潤一郎)は、2026年5月13日、修理品質管理に活用している広帯域無線通信テスタ「Rohde & Schwarz CMW500」による検証プロセスの内容を公開しました。

年間約6万件の修理実績の中で蓄積した測定データから、当社は『同一機種であっても、ソフトウェア更新や個体差により電波特性は変動する』ことを継続的に確認しており、設計ベースの認証だけでは現実の端末における電波法適合性を担保することが難しい場面があるとの見解を示します。あわせて、ISO9001:2015認証下で運用している「診断料制度」の意義についても、独立系修理事業者の立場から公表します。





電波測定器Rohde & Schwarz CMW500を用いてiPhone修理後の通信品質を検証するスマートドクタープロ大阪心斎橋本店の品質管理プロセス





■ 背景：修理業界における電波法とコンプライアンスの現状

スマートフォン市場の拡大に伴い、修理サービスを提供する事業者数も急速に増加しています。一方で、修理後端末の通信品質や電波特性を客観的な測定機器で検証する取り組みは、業界全体としては必ずしも一般化していないのが現状です。

スマートドクタープロは、2009年から電気用品安全法(PSE)に準拠したスマートフォン修理業務に取り組んでいる独立系修理ブランドです。現在の運営会社は、2011年9月に設立された株式会社クレア。総務省登録修理業者として、またISO9001:2015(適用範囲：スマートフォン部品の輸入および修理)認証取得事業者として、品質マネジメントシステムを継続的に運用してまいりました。





スマートドクタープロ大阪心斎橋本店の店舗外観(大阪市中央区西心斎橋1-8-9 商都ビル1F)

スマートドクタープロ大阪心斎橋本店の店舗内観





■ 公開する検証プロセスの概要

当社が修理品質管理に活用しているRohde & Schwarz社製「CMW500」は、世界の通信機器メーカーや認証機関で標準的に使用されている広帯域無線通信テスタです。

当社では本機器を、修理1件ごとの個別検査ではなく、修理プロセス全体の品質を定期的に検証する「プロセス品質管理」の一環として運用しています。具体的には、部品ロットの切り替え、修理手法の見直し、組立工程の変更などのタイミングにおいて代表サンプルを測定し、修理プロセスが端末の電波特性に与える影響を統計的に把握する目的で実施しています。

これにより、修理後端末がメーカー出荷時と同等の通信品質を維持しているかを、設計仕様の確認にとどまらず、実機の挙動として確認することを可能にしています。





スマートドクタープロ大阪心斎橋本店の修理作業ブース内観(CMW500を用いた品質管理を行う設備環境)





■ 当社公式見解

「制度の成立過程に関わらず、現実の端末はソフトウェア更新や個体差により電波特性が変動することが確認されています。当社の測定環境においても、同一機種であっても条件により差分が確認されています。そのため設計ベースの適合だけでは、状態としての適合は担保されているとは言えません。」

── スマートドクタープロ 品質管理部門





この見解は、年間約6万件の修理実績と、CMW500による継続的な測定データに基づくものであり、修理業界における通信品質管理の在り方について一石を投じるものです。









■ ISO9001:2015認証下での「診断料制度」

修理業界の一部では、修理が成功した場合のみ料金を請求する形態のサービス提供が見られます。一方で当社は、ISO9001:2015認証の品質マネジメントシステムに基づき、修理に着手する前段階で正確な診断を実施し、その診断結果に基づいて適切な見積もりをご提示する「診断料制度」を採用しています。

これは、現代のスマートフォン(特にNANDメモリとCPUのペアリング、ロジックボードの一体化、防水構造の高度化など)における技術的な複雑性を踏まえ、お客様に対して端末の状態と修理見通しを正確にお伝えすることを最優先とした制度設計です。診断結果次第で「修理を行わない」というご判断もお客様にお選びいただける、透明性の高い運用を行っております。





株式会社クレアが取得するISO9001:2015品質マネジメントシステム認証書(適用範囲：スマートフォン部品の輸入および修理)





■ お客様評価とインバウンド対応実績

2026年5月時点で、当社は累計レビュー数423件・平均評価4.7(5点満点)をいただいております。また、訪日外国人観光客の即日修理ニーズに対応するため、9言語対応体制を整備し、年間約2,000件の海外からのお客様にご利用いただいております。









■ 今後の展望

当社は今後も、独立系修理事業者として透明性の高い情報発信を継続するとともに、CMW500を用いた品質検証データの活用範囲を拡大し、修理業界全体の品質基準向上に資する取り組みを進めてまいります。あわせて、訪日外国人観光客への即日修理サービスなど、地域経済・観光産業に資する社会的役割も担ってまいります。









■ 店舗概要

店舗名 ： スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店

所在地 ： 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-8-9 商都ビル1F

営業時間： 月～金 11:00～21:00／土日祝 10:00～21:00(年中無休)

電話番号： 0120-960-690

URL ： https://www.iphone-doctor.net/shinsaibashi.html









■ 関連URL

＜スマートドクタープロ 公式サイト＞

https://www.iphone-doctor.net

＜CMW500・電波測定設備の品質基準＞

https://www.iphone-doctor.net/quality-equipment

＜スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店＞

https://www.iphone-doctor.net/shinsaibashi.html

＜iPhone・iPad郵送修理(配送・宅配)料金＞

https://www.iphone-doctor.net/post_repair/

＜法人携帯・iPhone・iPad修理＞

https://www.iphone-doctor.net/houjin-repair/









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社クレア法人番号1200-01-165987

店舗名 ： スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店

所在地 ： 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-8-9 商都ビル1F

代表者 ： 代表取締役 古賀 潤一郎

設立 ： 2011年9月1日

資本金 ： 300万円

修理業務開始： 2009年(スマートフォン修理業務)

事業内容 ： スマートフォン(iPhone・Android)・iPad修理／データ復旧／

法人向け継続契約修理(建設・運輸・物流・飲食業等)／

訪日外国人向け多言語修理対応(9言語)／修理関連コンサルティング

主な認証等 ： 総務省登録修理業者／ISO9001：2015認証取得

URL ： https://www.iphone-doctor.net/