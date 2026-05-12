最近話題のテラゾーをイメージした文具『テラッツォ』を7月13日（月）に新発売　カラフルな粒模様のデザインが日常を楽しく彩る

株式会社マルアイ

「こころ くらし 包む」をモットーに、さまざまな製品を通じて毎日のくらしに彩りと楽しさを提供する紙製品・化成品メーカーの株式会社マルアイ（本社：山梨県市川三郷町、代表取締役社長：村松道哉、以下「当社」）は、この度、最近話題のテラゾーをイメージした文具シリーズ『テラッツォ』を、2026年7月13日（月）に新発売します。ラインアップは『テラッツォ 下じき』＜2種（ピンク・ブルー）、660円（税込）＞、『テラッツォ レターセット』＜3種（ピンク・ブルー・ベージュ）、550円（税込）＞、『テラッツォ ミニレター』＜3種（ピンク・ブルー・ベージュ）、440円（税込）です。

当社は今年で創業138年を迎える紙製品メーカーです。これまで祝儀袋や封筒など、冠婚葬祭や日常の心遣いの場面で、人と人の気持ちをつなげる製品を製造・販売してきました。日本の伝統や文化を大切にしながら、現代のライフスタイルに合わせ、トレンドを反映した製品開発にも力を入れています。

そのような取り組みを進める中で今回着目したのが、近年インテリアや雑貨などでも広く用いられている「テラゾー（テラッツォ）」です。テラゾーは、石やガラスのかけらをセメントや樹脂で固めて研磨した人造大理石で、色とりどりの粒状の模様が特徴です。

こうした背景のもと、当社はテラゾーのカラフルな模様をデザインに取り入れた文具シリーズ『テラッツォ』を2026年7月13日（月）に新発売します。ラインアップは「下じき」「レターセット」「ミニレター」です。

淡い色味をベースにカラフルな模様を散りばめた遊び心のあるデザインが、日常を楽しく彩ります。

『テラッツォ 下じき』は、表裏で書き心地が選べる2way仕様の下じきです。表面はやわらかく、ペン先がほどよくホールドされるため、手紙などを丁寧に書きたいときに適しています。裏面は硬く、ペン先がひっかかりにくいため、ノートなどにスムーズに筆記できます。A5サイズで、一般的な便箋がちょうどよく収まり、手紙を書く際に適しています。同シリーズのレターと合わせて使えば、統一感のあるコーディネートが楽しめます。カラーは、ブルー・ピンクの2色展開です。

『テラッツォ レターセット』と『テラッツォ ミニレター』は、テラゾー柄の便箋6枚とトレーシング素材の封筒3枚を組み合わせたレターセットです。封筒に便箋を入れると、テラゾーの模様がふんわりと透けて見えます。カラーは、ブルー・ピンク・ベージュの3色展開です。

下じき：表裏で書き心地が選べる2way仕様レターセット・ミニレター：トレーシング素材の封筒から、便箋の模様がふんわり透ける

製品名：テラッツォ 下じき

価格：660円（税込）／種類：2種（ピンク・ブルー）／製品寸法：W148×H210mm／内容：本体1枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/c/c08059987/

製品名：テラッツォ レターセット

価格：550円（税込）／種類：3種（ピンク・ブルー・ベージュ）／製品寸法：[便箋]W138×H182mm、[封筒]W148×H98mm／内容：便箋6枚、封筒3枚、宛名シール3枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/c/c07019969/

製品名：テラッツォ ミニレター

価格：440円（税込）／種類：3種（ピンク・ブルー・ベージュ）／製品寸法：[便箋]W83×H110mm、[封筒]W90×H60mm／内容：便箋6枚、封筒3枚／製品紹介ページ：https://paper.maruai.co.jp/shop/c/c07019968/

マルアイについて

1888（明治21）年創業。山梨県市川大門に本社を構え、祝儀袋や事務用封筒などの日用紙製品と、食品や精密機器を保護するための産業用包材を製造・販売しています。中でも祝儀袋・不祝儀袋は合わせて約500種類以上を展開し、業界で高いシェアを占めています。「こころ くらし 包む」をモットーに、みなさまの暮らしを豊かにする製品を提供しています。

社名：株式会社マルアイ

代表：村松道哉

本社所在地：山梨県西八代郡市川三郷町市川大門2603番地

設立：昭和22年5月30日

HP：https://maruai.co.jp