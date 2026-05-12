“普及型”純木造マンション「AQフォレスト」第3弾・第4弾が東京都墨田区・練馬区で始動！

株式会社AQ Group

株式会社AQ Group（本社：埼玉県さいたま市西区、代表取締役社長：加藤 博昭）は、純木造マンションシリーズ第3弾「AQフォレスト両国（東京都墨田区石原）」、第4弾「AQフォレスト石神井公園（東京都練馬区石神井町）」を始動しました。いずれも耐震等級、耐火等級、劣化対策等級で最高等級を取得予定。第1弾・第2弾の好調な実績を背景に、都内での展開をさらに加速させます。連続的なプロジェクト推進により、都市型純木造マンションの“普及”に向けた動きを本格化しています。

オリジナル技術で叶える都内狭小地の模範プラン東京ゼロエミ住宅認証、ハイエンド単身向け高級賃貸マンション

AQフォレスト両国 上棟後の建築現場完成予想外観CGパース

純木造マンション「AQフォレスト」シリーズ第3弾となる「AQフォレスト両国」は、東京都墨田区石原にて上棟、2026年夏の完成に向けて順調に工事が進行しています。都営大江戸線「両国」駅徒歩9分、JR総武線「両国」駅徒歩15分という立地に位置し、東京駅方面へ通勤する単身層を主なターゲットとした、4階建て1LDK（約30平方メートル ）11戸で構成される高級賃貸マンションです。

本物件の敷地は、都内特有の間口が狭く奥行きある形状。東京都安全条例で定められる「窓先空地」や避難経路を確保する必要があるため、一般的には建物への制約が大きくなり空間効率が課題となります。しかし、弊社オリジナル高耐力壁をバランスよく配置することで、居室空間を損なわず敷地を有効活用し、大きな開口部を設けながら4階建てを実現しています。また、装飾の少ないシンプルな外観に一部アクセントを付けることで、奥行きとリズム感あるデザインに。法規制適合とマンションならではのグレード感も演出しています。さらに、本物件は東京ゼロエミ住宅の対象であり、弊社標準仕様のみで過半数の住戸が最高水準「水準A」認証を取得。断熱性能と設備効率の最適化により、省エネルギー性と快適性を共存させました。本物件は、都内狭小地における“模範解答”ともいえるプランであり、ハイエンド単身者向け賃貸の新たなスタンダードになることが期待されます。

構造体に鉄やコンクリートを使用しない純木造の建築現場

再開発で注目高まる石神井公園駅前に展開シリーズ初！「高耐力組子格子耐力壁」採用の店舗併用型複合賃貸マンションAQフォレスト石神井公園 完成予想外観パース

シリーズ第4弾となる「AQフォレスト石神井公園」は、東京都練馬区石神井町にて2026年5月下旬に基礎工事着工を予定しています。建築地は西武池袋線「石神井公園」駅徒歩3分という希少性の高い駅至近立地。再開発により注目が集まるエリアで2026年12月、シリーズ初の純木造4階建て店舗併用型複合賃貸マンションとして誕生予定です。

1階には約60平方メートル のテナント区画、2～4階には1R（約25平方メートル ）9戸を配置。池袋・新宿方面へ通勤する20代～30代の単身層を主なターゲットとし、利便性とデザイン性を兼ね備えています。また、「AQ Group純木造8階建て本社ビル」建築において、第3者機関や業界内で高評価を得た「高耐力組子格子耐力壁」をシリーズ初導入。ポップでアイコニックな外観デザインと組み合わせることで、従来シリーズとの差別化を図ります。

「AQフォレスト」シリーズは、第1弾「AQフォレスト大宮桜木町」、第２弾「AQフォレスト赤羽西」が即日満室となるなど好調な滑り出し。第3弾・第4弾の両物件においても、耐震等級・劣化対策等級・耐火等級すべてで最高等級取得を予定しています。また、弊社は自社での研究開発およびプレカット業者との連携により、設計効率・施工性・コストを継続的にブラッシュアップ。一般流通材を活用した合理的な設計により「中大規模木造はコストが高い」という従来の常識を覆し、RC造と比較して約10～30％のコスト削減を実現しています。

さらに、RC同等以上の耐震性・耐用年数を確保しながら、将来的な用途変更やリフォームに柔軟に対応できる“可変性”も確保。入居者には高付加価値な居住体験を、投資家らには収益性と資産価値の両立を提供します。現在、両国・石神井公園を含め都内で11物件の開発が進行中。弊社は、連続的なプロジェクト推進を通じて、都市型純木造マンションの “普及”を加速させてまいります。

※AQフォレストシリーズは、大宮桜木町・赤羽西が全室入居済み。

※両国・石神井公園は現在進行中。

※蒲田・板橋大山・東十条・押上・馬込（A）・馬込（B）・亀有・富士見台・武蔵関の都内9物件は用地取得済みで2027年末竣工に向け計画中。