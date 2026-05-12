会議AIエージェント「SuperIntern」、Windows版を本日より一般提供開始

NanoHuman株式会社

NanoHuman株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：伊藤 工太郎、以下「NanoHuman」）は、リアルタイム会議AI「SuperIntern」について、Windows版の一般提供を本日より開始しました。併せて、会議内容をリアルタイムに構造化する会議ノート機能を「AI Canvas」として大型アップデートし、会議の目的や業務シーンに合わせて、リアルタイムで最適な会議支援をご提供できるようになりました。

■ 背景

本日からMac版に加えて、Windows版のご提供を開始

AIが社会に浸透してきて、業務スピードが爆発的に加速している中で、日常的に行われる会議においては、会議参加者の認知負荷と会議後の処理コストが増え続けています。

この課題に対して、SuperInternはこれまでBotが参加しない会議AIとして、リアルタイム議事録、会議内容を踏まえたAIチャット、同時翻訳機能など「会議をリアルタイムに理解できる体験」を提供し、継続的に改善してきました。

今回、これまでご利用いただいていたMac版に加えてWindows版の提供を開始し、またリアルタイム議事録の機能をAI Canvasへ進化させ、「参加する会議に合わせて使い分けられて、リアルタイムに会議中・会議後の業務を支援してくれる体験」にアップデートしました。

これにより、さらに多くのユーザー様の、会議における認知負荷を下げ、会議後の処理を楽にすることで、ユーザー様の課題解決に貢献できると考えております。

■ Windows版を本日より正式提供開始

これまでmacOS版のみで提供してきたSuperInternですが、本日よりWindows版を正式にリリースします。

これにより、Mac・Windowsを問わず、SuperInternの全機能を利用できるようになりました。

Windows版で利用できる主な機能（Mac版と同様）：- Bot参加なしで動作- AI Canvas（詳細は後述）- リアルタイム翻訳・文字起こし- 会議中・会議後のAIチャット（Web検索だけでなく、過去の会議内容も踏まえて回答）- 会議後に録音・話者分離された文字起こし・議事録を自動保存

※ 動作環境： Windows 11対応 / メモリ16GB以上推奨

▼ ダウンロードは下記公式サイトから

https://super-intern.com(https://super-intern.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=windows_aicanvas_release&utm_content=middle)

■ 「AI Canvas」登場：用途に合わせたリアルタイム支援

AI Canvasは、会議で話されている内容について、見出し・箇条書き・表を交えながら構造化して要約しつつ、まだ話されていない内容や、取るべきアクションなどを、リアルタイムにAIがまとめる機能です。

今回のアップデートでは、従来提供していた「リアルタイム要約」を引き続きデフォルトモードとしてご提供しつつ、カスタム指示によって、会議の目的に合わせたまとめ方に切り替えられるようになりました。

指示内容に基づいて、AI Canvasがまとまる様子

これにより「どんな観点でメモを取ってほしいか」をAI Canvasに伝えておくだけで、会議が進むそばから、その業務シーンに最適化されたノートが生成されていくため、従来からご提供しているAIチャットと合わせてお使いいただくことで、会議中・会議後の生産性が大幅に向上します。

代表的な活用シーンを5つご紹介します。

1. 定例のまとめ

定例トピックの内、まだ話されていない内容をリアルタイムに確認したり、話されている担当者ごとにフラグ付けして進捗状況を管理することができるため、定例で話すべき事項の抜け漏れやコミュニケーションミスを削減できます。

またAIチャットを使って、過去会議での発言内容を、その場で振り返ることも可能です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0OnlW6XCuW4 ]2. 商談メモ

顧客の課題、BANT条件、提案内容、決定事項、次のアクションを、商談フェーズに合わせてその場で整理できます。

顧客に確認できていない点が、会議中からリアルタイムに表示されるだけでなく、AIチャット機能で過去の会議で既に聞いた点も確認しながら進行することができます。

また会議後も作成されたノートを確認できるため、社内共有チャットや外部ツールへの入力も簡単です。

3. 1on1ノート

話題、課題や要望、ネクストアクションを項目ごとに自動分類できるため、マネージャー・メンバー共に「聞くこと・伝えること」に集中できる1on1が実現されます。

4. 面接記録

質問と回答を評価軸ごとに整理するだけでなく、もっと重点的に聞くべき箇所の提案も、AI Canvasがリアルタイムに示します。

また面接後の評価会議においても、AIによる客観的観点から、複数面接官の記録を横並びで比較することもできます。

5. ブレストキャンバス

発散したアイデアをテーマごとに階層化し、マインドマップ的に整理することができます。

議論を進めることが難しいブレストにおいても、常に会話内容がまとまっており、体系的な議論がしやすくなります。

以上で紹介したものは固定のテンプレートではなく、AI Canvasのカスタム指示として自由に作成・編集・保存できるため、自身の業務フローやよく使う固有名詞に合わせて、自分だけのAI Canvasを育てていくことが可能です。

＊上記全機能が、引き続きWeb会議へのBot参加なしでご利用いただけます。

■ 利用開始方法

ダウンロード後、まずはクレジットカード登録不要、無料でご利用開始いただけます。

料金プランは従来通り、Freeプラン / Plusプランをご用意しており、Mac版・Windows版いずれも同条件で提供します。

＊Windows版は、公式のMicrosoft Storeからダウンロード可能です。

また全機能が使えるPlusプランについて、従来は月額3,300円で月50時間まで追加料金なしでご利用いただけました。

しかし今回、より多くの皆様にご活用いただくために、同じ月額3,300円で、月100時間まで追加料金なしでご利用いただけるようになりました（100時間を超えた利用分は従量課金制）。

会議が多いユーザー様も、この機にぜひお試しください。

▼ ダウンロードは下記公式サイトから

https://super-intern.com(https://super-intern.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=windows_aicanvas_release&utm_content=last)

■ 今後の展望

SuperInternは、今後も会議体験のアップデートを続けてまいります。

直近のロードマップは以下の通りです。

- チームプランの提供（2026年6月頃予定）：組織で会議ナレッジを蓄積・共有・横断検索できる、チームや部門単位での導入に最適なプランを提供予定です。- AI Canvas / カスタム指示のさらなる拡張：業界・業務別のカスタム指示テンプレート集や、チームでのカスタム指示共有機能などを順次展開予定です。- 外部ツール連携：会議で話した内容を基に、外部ツールでの仕事を自動化できるように、外部ツールとの連携を拡大していく予定です。- モバイル版の提供：モバイルで会議を収録できるモバイル版のご提供を予定しています。注：既に現状Webブラウザアプリにおいて、過去会議の振り返りやAIチャットには対応しておりますので、収録済みの会議に関する確認は現状モバイルからもご利用いただけます。

SuperInternは、これからも会議の「準備 → 実施 → 振り返り → 次のアクション自動化」のすべてに伴走できるエージェントへと進化してまいります。

会社概要

会社名：NanoHuman株式会社

所在地：東京都中央区晴海5-3-2

代表者：代表取締役CEO 伊藤 工太郎

事業内容：生成AI技術を活用した各種アプリケーションソフトの企画、制作、販売、運営及び管理

会社ウェブサイト：https://nanohuman.ai/(https://www.nanohuman.ai/)

SuperInternサービスサイト：https://super-intern.com/(https://super-intern.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=windows_aicanvas_release&utm_content=profile)