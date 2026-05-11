コーヒーメーカー市場規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、『コーヒーメーカー市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年』と題した市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、およびそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行いました。
コーヒーメーカー市場：一杯ごとに進化する抽出技術
世界のコーヒーメーカー市場は、コーヒーカルチャーの拡大、技術革新、そして消費者ライフスタイルの変化が融合する中で、大きな変革を迎えています。世界中で多くの人々が、自宅でカフェ品質のコーヒーを淹れる習慣を取り入れるようになり、メーカー各社はスマート接続機能、精密制御、持続可能な設計を備えた高度なマシンを次々と投入しています。2026年時点で、このダイナミックな市場は、都市化、プレミアム化傾向、そして家庭内消費への恒久的シフトを背景に、安定した拡大が見込まれています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/237
市場規模と成長予測
世界のコーヒーメーカー市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.9%で成長し、2035年末までに市場規模は73.7億米ドルに達すると予測されています。2024年時点の市場規模は41億米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348938/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
コーヒーメーカー市場は、いくつかの重要な観点から分類することができます。
製品タイプ別：
市場には、さまざまな消費者ニーズに対応する多様な抽出技術が存在します。
ドリップ式コーヒーメーカー：
家庭向けの定番製品であり、大容量と操作の簡便さが特徴です。
エスプレッソマシン：
自宅でカフェ品質の飲料を求める需要を背景に、最も急成長しているセグメントです。
シングルサーブ／カプセル式マシン：
利便性、スピード、後片付けの容易さから高い人気を誇り、市場シェアの約40%を占めています。
ビーントゥカップマシン：
豆挽き、抽出、ミルク泡立てまでを自動で行うフルオートシステムです。
パーコレーター：
ニッチ市場や伝統的市場向けに利用されています。
流通チャネル別：
オフライン小売：
専門店、家電量販店、スーパーマーケット、ハイパーマーケットなどが含まれ、実機デモや専門スタッフによる推奨が購買決定に大きな影響を与えます。
オンライン小売：
詳細な商品情報、レビュー、D2Cブランド戦略、カプセル定期購入モデルの拡大を背景に、最も急成長しているチャネルです。
エンドユーザー別：
家庭用：
最大セグメントであり、市場全体の約70%を占めています。パンデミック期間中に急速に広がった家庭内コーヒー文化により、自宅抽出への要求水準は恒久的に向上しました。
コーヒーメーカー市場：一杯ごとに進化する抽出技術
世界のコーヒーメーカー市場は、コーヒーカルチャーの拡大、技術革新、そして消費者ライフスタイルの変化が融合する中で、大きな変革を迎えています。世界中で多くの人々が、自宅でカフェ品質のコーヒーを淹れる習慣を取り入れるようになり、メーカー各社はスマート接続機能、精密制御、持続可能な設計を備えた高度なマシンを次々と投入しています。2026年時点で、このダイナミックな市場は、都市化、プレミアム化傾向、そして家庭内消費への恒久的シフトを背景に、安定した拡大が見込まれています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/237
市場規模と成長予測
世界のコーヒーメーカー市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.9%で成長し、2035年末までに市場規模は73.7億米ドルに達すると予測されています。2024年時点の市場規模は41億米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348938/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
コーヒーメーカー市場は、いくつかの重要な観点から分類することができます。
製品タイプ別：
市場には、さまざまな消費者ニーズに対応する多様な抽出技術が存在します。
ドリップ式コーヒーメーカー：
家庭向けの定番製品であり、大容量と操作の簡便さが特徴です。
エスプレッソマシン：
自宅でカフェ品質の飲料を求める需要を背景に、最も急成長しているセグメントです。
シングルサーブ／カプセル式マシン：
利便性、スピード、後片付けの容易さから高い人気を誇り、市場シェアの約40%を占めています。
ビーントゥカップマシン：
豆挽き、抽出、ミルク泡立てまでを自動で行うフルオートシステムです。
パーコレーター：
ニッチ市場や伝統的市場向けに利用されています。
流通チャネル別：
オフライン小売：
専門店、家電量販店、スーパーマーケット、ハイパーマーケットなどが含まれ、実機デモや専門スタッフによる推奨が購買決定に大きな影響を与えます。
オンライン小売：
詳細な商品情報、レビュー、D2Cブランド戦略、カプセル定期購入モデルの拡大を背景に、最も急成長しているチャネルです。
エンドユーザー別：
家庭用：
最大セグメントであり、市場全体の約70%を占めています。パンデミック期間中に急速に広がった家庭内コーヒー文化により、自宅抽出への要求水準は恒久的に向上しました。