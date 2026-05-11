NEW OPEN





ファイターズOB斎藤佑樹さんが代表取締役を務める株式会社mybaseが手掛ける飲食商業施設「SUNNY TERRACE(サニーテラス)」にサウナ施設の「洞サウナ(DO SAUNA)」、グルテンフリー玄米うどん専門店「絵空事Fビレッジ店」が5月18日(月)にオープンします。心も身体も満たされる“整い”をぜひご体験ください。





「HPリンク： https://do-sauna.com/ 」





☆レシートで広がるお得体験！Fビレッジ「洞サウナ」「絵空事Fビレッジ店」オープンキャンペーン開催(5/18～5/31)





“ととのう”も、“おいしい”も、ぜんぶ楽しもう。

Fビレッジに誕生した話題の「洞サウナ」と「絵空事Fビレッジ店」が、5月18日(月)～31日(日)の14日間限定でスペシャルキャンペーンを開催！

対象店舗のレシートを持って巡るだけで、嬉しいサービスが次々と広がります。

この期間だけのチャンスを、ぜひお見逃しなく。





オープンキャンペーン





1. 没入型サウナ「洞サウナ(DO SAUNA)」

心ほどける心地よさとサウナの魅力が交差する空間。

対照的な2つのサウナで、それぞれのととのいを。

光・音・香りが鼓動と共鳴する、五感で体感するミュージックロウリュを両サウナに採用しています。





異なる個性を持つ2つの洞窟





雪洞





石洞





・【雪洞 -Yukido-】(澄みの空間) 雪と光に包まれた白の洞窟。オーロラのような光と霧が満ちる幻想的なドライサウナ(約80℃)。

・【石洞 -Ishido-】(深まりの空間) 黒基調の重厚な岩の空間。オートロウリュを備えた、自分と深く向き合うドライサウナ(約90℃)。





癒しとエンタメのラウンジ

・100インチ大型モニター： プロ野球中継やアート映像を観ながら「ととのう」贅沢。

・リラックス設備： リクライニングチェア、Wi-Fi、充電設備も完備。





※洞サウナはNon-Gameday(非試合日)は男性のみご利用いただけます





2. 玄米うどん専門店「絵空事(えそらごと)Fビレッジ店」

清宮幸太郎選手の父・清宮克幸さんが共同経営する玄米うどん専門店。

玄米粉で仕立てたグルテンフリーの麺が特長です。

低GIでミネラルを含んだ、身体にやさしい一杯に仕上げています。

一杯ごとに、心と身体を整える食体験をお届けします。





・代表メニュー：

豆乳坦々うどん





豆乳坦々うどん





スペシャル肉うどん





スペシャル肉うどん





特別メッセージ

── 清宮 克幸 氏より





「この度、『玄米うどん 絵空事』Fビレッジ店開店という“ご縁”をいただきましたこと、関係者の皆様に心より御礼申し上げます。

斎藤佑樹さんが手がけるサニーテラスでの開業もまた、大切なご縁のひとつです。

なぜなら、私の息子・幸太郎が野球を志すきっかけが、あの夏の甲子園でしたから。

絵空事の『玄米うどん』は、身体にやさしいグルテンフリー。伸びない麺が特徴です。

ファイターズの選手達が大絶賛する「玄米うどん」を多くの皆様に味わっていただきたいです。」





特別メッセージ

── 斎藤 佑樹 氏より





「SUNNY TERRACE 2階に「洞サウナ」と「絵空事」がオープンすることを、とてもうれしく思っています。

「絵空事」の出店は、早稲田の絆で結ばれた清宮克幸さん・幸太郎選手親子とのご縁がきっかけとなりました。プロ野球選手として、また一人の人間として大切にしてきた繋がりが、このような形で結実したことを光栄に思います。

今回のオープンにより、SUNNY TERRACE は「心身の再生」をテーマにした、より多角的な空間へと進化しました。

洞窟のような静寂の中で自分と向き合うサウナの時間と、体に優しい食事。その相乗効果で、訪れる皆様の日常を少しだけ豊かに、そして軽やかにするお手伝いができればと考えています。

野球を愛する方も、地域にお住まいの方も、日常の喧騒を離れて、それぞれの心地よい時間を SUNNY TERRACE で過ごしていただけたら幸せです。」









■施設概要

店舗名称 ： 洞サウナ(DO SAUNA)・絵空事 Fビレッジ店

グランドオープン日： 2026年5月18日(月)当日15時～

※グランドオープン日は男女利用日といたします。

所在地 ： 北海道北広島市Fビレッジ8番地 SUNNY TERRACE 2F

アクセス ： 【電車】JR北広島駅より徒歩約20分(球場連絡バスあり)

【車】札幌市中心部より約30分／新千歳空港より約40分

【バス】新千歳空港よりシャトルバスあり

営業時間 ： サウナ11：00～21：00(サウナ最終入場／20：00)

絵空事Fビレッジ店11：00～21：00(L.O.／20：30)

定休日 ： 不定休(年2回のメンテナンス休館を予定)

支払方法 ： 完全キャッシュレス(電子マネー・クレジット・QR決済対応)

料金：大人(中学生未満)2,300円

小人(中学生未満)1,000円

ラウンジのみ 1,000円

※サウナ料金にはフェイスタオル・バスタオル・歯ブラシ・カミソリ・

ヘアブラシ・化粧品類が含まれます。

ご利用案内：Gameday(試合日)は男性女性利用可

※利用可能サウナは男性が石洞、女性が雪洞になります

※Non-Gameday(非試合日)は男性のみ利用可能

公式HP： https://do-sauna.com/