内歯車研削盤の世界市場2026年、グローバル市場規模（縦型、横型）・分析レポートを発表
2026年5月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「内歯車研削盤の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、内歯車研削盤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、内歯車研削盤市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は472百万ドルと評価され、2031年には558百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は2.4%であり、成熟市場として緩やかな成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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内歯車研削盤は、内歯歯車の高精度加工を目的とした精密工作機械です。内歯歯車は遊星歯車機構や減速機、割出装置など多くの機械システムで使用されており、これらの加工には高い精度と表面品質が求められます。
本装置は研削加工により仕上げを行い、要求される精度と品質を実現します。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では縦型と横型に分かれており、用途別では航空宇宙、自動車、ロボット、船舶などに分類されています。
特に自動車やロボット分野における精密加工需要が市場を支えています。
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主要企業としては、Nidec、Liebherr、Mitsubishi Heavy Industries、Klingelnberg、Kapp Niles、EMAG、Gibbs Gears、Qinchuan Machine Toolなどが挙げられます。
これら企業は高精度加工技術の開発や製品性能の向上により市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。
特に欧州やアジア太平洋地域では製造業の発展により市場需要が維持されています。一方で北米でも高度な製造技術の導入が市場を支えています。
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市場成長の要因としては、精密加工ニーズの増加、製造技術の高度化、産業機械需要の安定が挙げられます。
一方で、市場の成熟や設備投資の制約が課題となっています。また、自動化や高精度化技術の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は安定した成長が見込まれる分野であり、今後も継続的な注視が必要です。
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目次
1. 市場概要
● 1.1 製品概要および適用範囲
● 1.2 市場推計の前提条件および基準年
● 1.3 タイプ別市場分析（縦型、横型）
● 1.4 用途別市場分析（航空宇宙、自動車、ロボット、船舶、その他）
● 1.5 世界市場規模および予測（消費額、販売数量、平均価格）
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「内歯車研削盤の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、内歯車研削盤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、内歯車研削盤市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は472百万ドルと評価され、2031年には558百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は2.4%であり、成熟市場として緩やかな成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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内歯車研削盤は、内歯歯車の高精度加工を目的とした精密工作機械です。内歯歯車は遊星歯車機構や減速機、割出装置など多くの機械システムで使用されており、これらの加工には高い精度と表面品質が求められます。
本装置は研削加工により仕上げを行い、要求される精度と品質を実現します。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では縦型と横型に分かれており、用途別では航空宇宙、自動車、ロボット、船舶などに分類されています。
特に自動車やロボット分野における精密加工需要が市場を支えています。
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主要企業としては、Nidec、Liebherr、Mitsubishi Heavy Industries、Klingelnberg、Kapp Niles、EMAG、Gibbs Gears、Qinchuan Machine Toolなどが挙げられます。
これら企業は高精度加工技術の開発や製品性能の向上により市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。
特に欧州やアジア太平洋地域では製造業の発展により市場需要が維持されています。一方で北米でも高度な製造技術の導入が市場を支えています。
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市場成長の要因としては、精密加工ニーズの増加、製造技術の高度化、産業機械需要の安定が挙げられます。
一方で、市場の成熟や設備投資の制約が課題となっています。また、自動化や高精度化技術の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は安定した成長が見込まれる分野であり、今後も継続的な注視が必要です。
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目次
1. 市場概要
● 1.1 製品概要および適用範囲
● 1.2 市場推計の前提条件および基準年
● 1.3 タイプ別市場分析（縦型、横型）
● 1.4 用途別市場分析（航空宇宙、自動車、ロボット、船舶、その他）
● 1.5 世界市場規模および予測（消費額、販売数量、平均価格）